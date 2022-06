“伦敦已经成为美国科技公司寻求对外扩张时的首选目的地···随着更多的美国科技巨头释放出于此的投资和招聘计划,无论是否属于科技领域范畴,我都非常鼓励企业将目光投向伦敦。”

上月早些时候,伦敦市长萨迪克·汗(Sadiq Khan)在其美国科技行业探访之旅中发出了这样的期盼。作为背景,有数据显示,过去五年来,就吸引到的来自美国的新科技投资项目而言,伦敦以 251 个的数量超过新加坡(154 个)、班加罗尔(121 个)、都柏林(121 个)和巴黎(115 个)等科技中心,成为全球范围内吸引数量最多的城市。

另一方面,近几年以来,已经有众多美国科技巨头做出了长期承诺,包括 Meta、谷歌、苹果、Netflix、亚马逊、微软、LinkedIn、Snap、Stripe 等在内的美国科技企业都在扩大自身在伦敦的公司规模。并且就在不久前,谷歌也宣布了对其伦敦 Central St Giles 办事处进行 10 亿美元的投资,而该计划也将随着该公司位于 King’s Cross 地区园区的扩张继而为超 1 万名相关员工带来更多助力。

现阶段,如萨迪克·汗所指出,伦敦已经是美国科技公司进行国际化扩张时的首要选项,同时这一选项的重要性也正随着两国间越来越密切的科技投资和科技贸易活动变得更加引人关注。然而除此之外,不仅仅是美国,从全球范围内来看,伦敦也都在成为科技创投领域中的焦点。

根据伦敦科技周期间发布的《2022 全球创业公司生态系统报告》(2022 Global Startup Ecosystem Report)显示,伦敦已成为与纽约并列的世界第二大创业中心,仅次于硅谷之后。同时,报告也强调,在英国退欧和疫情的大背景下,伦敦创业生态仍表现出了足够的韧性,连续第三年获得第二名的位置,并以 3140 亿美元的生态系统总价值成为了当之无愧的欧洲科技之都,远超柏林(940 亿美元)和巴黎(890 亿美元)。

而从更具体的方面来看,以金融领域为例。近两年以来,尽管全球疫情的阴霾始终没有褪去,根据伦敦金融城(City of London Corporation)于今年 4 月份发布的一份数据,在 2021 年期间,伦敦以 114 个外国投资项目的数量超过迪拜,继续在全球金融和专业服务领域的外资吸引力方面位居榜首,并成为金融领域海外投资活动中的首选城市。

同样,当我们把视角转向以创意科技(CreaTech)和气候科技(Climate Tech)等为代表的新兴技术领域,不难发现伦敦所蕴含的吸引力同样在得到与日俱增的体现。根据 TechNation 此前发布的报告显示,2017 年至 2020 年,英国创意科技企业所获得的投资金额实现了翻倍增长,达到 9.81 亿英镑。其中,在 2020 年中,有近半数的英国创意科技产业融资流向了伦敦,伦敦在创意科技领域获得了 85 笔共计 4.86 亿英镑的融资,规模总量较 2019 年的 3.52 亿英镑上涨 38%。

目前,伦敦已经成为了欧洲排名最高的气候科技中心,在过去 5 年内收获了 312 笔气候科技融资轮次,并且也已经有 296 家气候科技公司驻足于此,远远高于柏林(177 家)、巴黎(161 家)和斯德哥尔摩(128 家)等地···

可以看到,对当下伦敦而言,它始终在以一种多元化的全球竞争优势彰显其无可替代的作用——这种作用不仅仅体现在以其丰厚的资源吸引企业在伦敦得到充分发展的方面,更重要的是,作为全球政治、经济、文化、金融、科技的核心交汇地之一,越来越多的探索者正在不断于此更好登上世界舞台,进一步释放自身的发展潜力——无论是来自传统领域还是正于前沿行业中探索的选手,它们都能从这个集国际金融中心、欧洲人工智能之都、全球生命科学创新中心···等众多光环于一身的区域中找到属于自己的支点,并且这一结论对希望寻求优秀项目的机构方来说同样成立。

Plug and Play 创始人兼首席执行官 Saeed Amidi 称:“作为全球创新热点地区和强大的企业家网络所在地,英国有潜力成为 Plug and Play 最大的创新平台之一。伦敦是欧洲领先的技术中心之一,我们也因此在这里设立了 Plug and Play 在英国的首个业务点。我们正在见证,伦敦蓬勃发展的创业生态系统与硅谷展现出更多的相似之处,期待在伦敦以及其他英国地区的优秀初创公司中探索更多的投资机会···”

总部位于伦敦的医疗健康初创公司 Elvie 的创始人兼首席执行官 Tania Boler 则指出,“伦敦是一个扩大科技公司规模的好去处。去年,我们(在这里)成功筹集到了 7000 万英镑的融资,这对我们公司的发展至关重要。在伦敦,你可以接触到一些最顶级的科技人才和投资者。而伦敦也是一个联系紧密的生态系统,有着非常丰厚的网络资源和支持计划···”

根据一份来自 Dealroom 和伦敦发展促进署(London & Partners)联合发布的报告显示,2021 年间,英国科技行业融资总额达到了 398 亿美元,成为了欧洲融资领域的榜首。其中,伦敦科技行业更是以超上年融资规模两倍的 255 亿美元的总金额独占该国鳌头。当时,随着该数据的发布,曾有观点提出这样的疑问:在达成的这样的破纪录水平后,接下来会如何表现?尽管这一答案距出现尚有一段距离,但如我们所见,至少可以确定的是,它也将会由更多参与者来书写。