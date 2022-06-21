根据 Counterpoint 的 Foundry 和 AP / SoC 服务的最新研究显示：在全球高端和中端 5G 产品组合的推动下，2022 年 Q1 全球智能手机 AP（应用处理器）/ SoC（系统级芯片）和基带芯片的营业收入同比增长 23%，5G 的 AP/SoC 和基带芯片营收与去年同期相比增长了 36%。
研究总监 Dale Gai 表示：“高通占据了智能手机 AP / SoC 和基带芯片营业收入的 44%，领跑全球。由于使用更高端的芯片组合后会导致平均销售价格的增长，高通在 2022 年 Q1 的营业收入达到了 63 亿美元（约合人民币 423 亿元），同比增长了 56%。高通还向苹果和高通自己的 AP 供应独立基带芯片，而这部分占据了 AP / SoC 和基带芯片营业收入的 25% 左右。”
高级分析师 Parv Sharma 在评价联发科增长的业绩时表示：“2022 年 Q1 联发科的营业收入同比增长了 29%，占据全球 AP/SoC 和基带芯片营业收入的 19%。联发科在 5G 中端智能手机和 4G 智能手机的芯片出货量中占据主导地位。5G 普及率的持续提高有助于为联发科带来更高的营业收入。联发科依靠天玑 9000 首次进入到了高端 5G 芯片领域，与天玑 8000 共同推动了其收入的增长。”
总结
- 高通：以 44% 的份额引领了全球智能手机 AP / SoC 和基带芯片的总收入。考虑到更高端的芯片组合导致了平均销售价格的增长， 2022 年 Q1 高通的营业收入同比增长 56%。高通约 25% 的智能手机 AP / SoC 和基带芯片收入来自其独立基带芯片的销售。
- 联发科：占全球智能手机 AP/SoC 和基带芯片总收入的 19%。2022 年 Q1 联发科的 AP/SoC 和基带芯片收入同比增长 29%。联发科依靠更高的 5G 芯片平均销售价格实现了营业收入的增长，并通过天玑 9000 系列进入到了高端芯片市场。
- 苹果：依靠着市场对 iPhone 13 高端系列持续的良性需求，苹果占据了 26% 的收入份额，位居第二。苹果使用高通的独立基带芯片实现了在 iPhone 12 和 iPhone 13 系列中的 5G 连接。
- 三星 Exynos：2022 年 Q1 占据了 AP / SoC 和基带芯片总收入的 7%，位居第四，三星营业收入也实现了环比增长。考虑到 Exynos 1280 的推出，三星在 2022 年 Q1 的出货量有所增加。三星推出的 Galaxy A33 和 A53 都搭载了 Exynos 1280 SoC。尽管有一些积极的迹象，但是考虑到 Exynos 芯片在 Galaxy S22 系列旗舰智能手机占据的份额不及高通以及 4nm 高端 Exynos 芯片的低产量使 Exynos 在 2022 年 Q1 的收入份额有所降低。
- 紫光展锐：占据了 AP/SoC 和基带芯片总收入的 3%。很大一部分收入得益于过去几年中迅速发展的 4G AP / SoC。2022 年 Q1 紫光展锐的 AP/SoC 出货量所占份额达到了 11%。由于其他芯片组供应商对 4G LTE AP /SoC 的关注较少，造成了这部分的供应短缺。紫光展锐抓住了这点赢得了新客户和相应的市场份额，实现了市场份额的增加。realme、荣耀、摩托罗拉、三星、中兴和 TECNO 等品牌都搭载了紫光展锐的 Tiger 系列芯片，在以上品牌中赢得的产品订单使紫光展锐扩大了用户基础。
- 海思：受美国贸易禁令的影响，华为无法制造出海思麒麟芯片。麒麟 SoC 的累积库存即将耗尽。整体收入从 2021 年 Q1 的 8% 下降到 2022 年 Q1 的 1%。