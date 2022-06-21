根据 Counterpoint 的 Foundry 和 AP / SoC 服务的最新研究显示：在全球高端和中端 5G 产品组合的推动下，2022 年 Q1 全球智能手机 AP（应用处理器）/ SoC（系统级芯片）和基带芯片的营业收入同比增长 23%，5G 的 AP/SoC 和基带芯片营收与去年同期相比增长了 36%。

研究总监 Dale Gai 表示：“高通占据了智能手机 AP / SoC 和基带芯片营业收入的 44%，领跑全球。由于使用更高端的芯片组合后会导致平均销售价格的增长，高通在 2022 年 Q1 的营业收入达到了 63 亿美元（约合人民币 423 亿元），同比增长了 56%。高通还向苹果和高通自己的 AP 供应独立基带芯片，而这部分占据了 AP / SoC 和基带芯片营业收入的 25% 左右。”

高级分析师 Parv Sharma 在评价联发科增长的业绩时表示：“2022 年 Q1 联发科的营业收入同比增长了 29%，占据全球 AP/SoC 和基带芯片营业收入的 19%。联发科在 5G 中端智能手机和 4G 智能手机的芯片出货量中占据主导地位。5G 普及率的持续提高有助于为联发科带来更高的营业收入。联发科依靠天玑 9000 首次进入到了高端 5G 芯片领域，与天玑 8000 共同推动了其收入的增长。”

总结