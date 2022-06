OPPO 今日宣布,OPPO 数字车钥匙将率先适配全球智能旗舰 SUV 理想 L9 。使用 OPPO 手机 1 的理想 L9 车主,不再需要物理车钥匙即可完成车门解锁,可以体验到更加高效、稳定、便利的无感解锁体验。

用户只要打开 OPPO 手机 “钱包” 应用,根据流程操作 2 即可快速完成 “车钥匙” 卡片绑定。当用户靠近理想 L9 时,系统底层将会唤醒车辆的蓝牙解锁服务,提供更加顺畅、稳定、无感的解锁体验。

早在 2020 年 12 月,OPPO 数字车钥匙就首发适配了理想 One ,为 OPPO 手机用户带来稳定可靠的无感解锁体验。2021 年 3 月,伴随着 OPPO Find X3 系列的发布,OPPO 首次发布车管家功能,用户可以轻松在 ColorOS 桌面负一屏查看理想 One 的纯电和燃油续航,实现远程开关车门、鸣笛寻车、控制车内空调,带来更加便利的车辆远程控制体验。同年 8 月,OPPO 还联合理想汽车,首次为 OPPO Watch 2 用户带来手表控车 3 功能,不仅可以让智能手表化身成为理想 One 的数字车钥匙 4,抬起手腕还能轻松查看车辆状态,实现车辆远程控制体验。

作为全球领先的智能设备创新者,OPPO 始终以用户为中心,持续通过科技创新实现更出色的用户体验。2019 年 9 月,OPPO 正式宣布成立「车机互融」业务,全面探索手机与出行场景的无缝连接。在 2021 年 10 月举办的 ODC 开发者大会上,OPPO 宣布了首个面向出行领域的解决方案:OPPO 智行。

OPPO 智行致力于打造全链路无缝出行体验,是一套从硬件到软件的系统化、跨多端的出行解决方案,包含了数字车钥匙、车管家、Car+ 车联、手表控车等多项系统级核心能力。已有超过 80 家品牌采用 OPPO 智行解决方案,预计在 2022 年内实现 3000 万辆车的技术落地,为更多用户带来稳定可靠、高效便捷的出行体验。