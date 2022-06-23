作为其逐年减少环境排放并到 2050 年实现碳中和承诺的一部分，丰田已着手为其电气化创建可持续的闭环电池生态系统。该任务不仅侧重于将电池收集、测试和回收为原材料，以创建可持续的供应链，还旨在通过利用电池健康筛查工具和授权，为再制造和再利用的丰田混合动力电动汽车电池开发二次利用机会。

结合这些目标，丰田和 Redwood Materials (Redwood) 将为丰田提出的电池生态系统探索一系列报废电池解决方案。最初，这项合作将集中在丰田混合动力电动汽车电池的收集、测试和回收上。然后，两家公司将寻求扩展到其他领域，例如整个北美的电池健康检查和数据管理、再制造和电池材料供应。

“我们很高兴与 Redwood Materials 合作，为我们的电动动力系统在报废时确定解决方案，这有助于我们创建可持续的循环电池生态系统的愿景，” 丰田集团业务发展副总裁 Christopher Yang 说。“我们致力于开发可持续的解决方案，使我们的电池能够在电动汽车的初始生命周期之外提供价值。这也有助于实现我们的碳中和目标以及我们为所有人建立一个更可持续的世界的使命。”

Redwood Materials 通过提供由回收电池生产的国内阳极和阴极材料的大规模来源，正在降低锂离子电池的环境影响和成本。Redwood 每年会收到超过 6 GWh 的报废电池进行回收，然后将其提炼并再制造成关键的电池材料。该公司计划到 2025 年将美国阳极和阴极组件的年产量提高到 100 GWh，足以每年生产超过 100 万辆电动汽车。丰田和 Redwood 将一起研究如何将通过国内电池材料制造的电池回收无缝纳入丰田的电池生产战略，从北美开始。

“丰田在 20 多年前推出了丰田普锐斯，为清洁交通铺平了道路。他们承诺不仅在这十年内销售数百万辆电动汽车，而且确保它们在未来的循环性是电气化的关键一步，”Redwood Materials 创始人兼首席执行官 JB Straubel 说。“Redwood 和丰田在降低环境影响和运输成本方面的共同愿景将继续加速电动汽车的采用和普及。”

丰田的生产计划包括在美国新增和增加汽车电池生产。最近，丰田宣布投资 12.9 亿美元在北卡罗来纳州丰田电池制造 (TBMNC) 的新北美电池工厂。建成后，TBMNC 预计每年可为 120 万辆电动汽车生产电池组。丰田预计到 2030 年将在全球销售 800 万辆电动汽车。