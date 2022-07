新能源车已经在全球市场形成一个新的风口,占比率正在不断攀升。在这个历史性的大机遇面前,中国的造车厂商自然也不想错过,这次他们勇敢走出去,并且并非孤军奋战,而是群体出动,覆盖的产品更是包括了多种汽车品类,包括两轮电动车、巴士、微型车、越野车、轿车等等。中国车企海外战略不断升级,除了整车出口、CKD 出口等传统模式,还开始尝试通过直接投资,在海外当地建设工厂等多种方式介入。

数据显示,2021 年,中国电动汽车全球出口量同比增长超一倍,约 55 万辆,其中大约 40% 销往欧洲市场。目前,中国电动汽车已经占到欧洲电动汽车总销量的 10%。我们这次来盘点一下这其中的代表车企及他们出海销售的主要情况,一窥中国新能源车出海的面貌。



小牛

作为智能锂电两轮电动车开拓者的小牛电动车,早已经在欧洲市场搏杀许久。小牛财报显示,2022 年第一季度实现营收 5.75 亿元,同比增长 5.1%,小牛电动全球总销量达 163659 辆,同比增长 9.4%。随着 2021 年微出行新品 KQi 系列的成功推出以及全球销售网络的快速扩张,今年第一季度小牛电动海外销量实现了 194%的强劲增长。

除了加速产品形态本地化之外,小牛电动还积极通过运营模式本地化以及营销渠道本地化积极开拓海外市场。截至 2022 年一季度,小牛电动已通过 43 家经销商覆盖到了 51 个国家和地区。以欧美市场为例,作为小牛电动海外版图的重要市场,公司进驻了欧洲和美国各地的消费电子品商店,覆盖包括 MediaMarkt, Saturn, FNAC-Darty, Boulanger,Auchan, Carrefour,Leclerc, Rue du commerce 在内的诸多知名渠道,基本实现了全球市场的多层次布局。除了积极布局海外市场的线下销售渠道以外,小牛电动还对线上渠道进行不断自我升级,今年二季度,小牛电动美国市场的 Walmart 平台将正式由品牌自运营,以更好地满足海外消费者的消费习惯和需求。

爱玛

作为电动车行业龙头企业,爱玛在科技创新和时尚设计上,始终走在时代前沿,一直引领着行业风向标,同时,爱玛也加快的国际化步伐,自 2015 年,爱玛首家海外旗舰店在瑞士开业以来,如今爱玛的产品已在北美、欧洲、东南亚等全球不同地区销售。爱玛根据海外不同国家的文化及出行习惯,针对海外不同用户需求,自主开发出符合海外用户需求的高速电动摩托车、电助力自行车、电动滑板车等多种品类的产品。比如适用于美国的胖胎车,具有潮流前卫外观的同时,也能满足当地用户娱乐功能性需求; 而欧洲的通勤城市电助力,设计极简运动,也深受当地用户喜爱。

经过多年的努力,爱玛的微出行业务中心已遍布北美、欧洲、东南亚等地区,并根据海外用户实际需求与当地标准政策,推出了具有当地特色的高速电动摩托车、电助力自行车、电动滑板车等多种品类的产品。其中多款产品已一举收获德国 iF 设计奖、美国 muse 设计奖、意大利 A’Design Award 奖等世界级大奖,受到了国际协会与国际用户的强烈认可与欢迎。

蔚来

早在去年 11 月,业界就传出消息,称蔚来正在筹建出海事业部,内部代号暂定为 “马可波罗计划”。2022 年底前,蔚来将在挪威建设 20 座第二代换电站,覆盖挪威前 5 大城市及主要高速,而挪威的首座第二代充换电一体站也在 10 月底投入了运营。据报道,蔚来希望在 2022 年在德国、荷兰、瑞典和丹麦推出。到 2025 年,这家来自中国本土的电动汽车制造商计划将其业务扩展到全球超过 25 个国家和地区。蔚来汽车在领英上发布的招聘需求显示,该公司的海外布局可能扩大至美国。

蔚来已与 Plugsurfing 达成协议,为其欧洲客户提供欧洲充电网络的访问权限。Plugsurfing 的网络目前包括可通过该平台访问的 300,000 个充电点。对于 Nio 车子的司机,可以直接通过他们汽车中的仪表板或 Nio 应用程序授予访问权限。他们将能够通过这个内置界面在公共充电站灵活地付款,无需使用与公共充电相关的替代应用程序和访问方法。此外,司机无需携带额外的卡即可使用车钥匙激活充电器。几天前,这一整合在挪威上线,蔚来 es8 已经在挪威发布了,挪威的第一家蔚来中心也正式开业了,蔚来表示更多市场将效仿。

小鹏

作为电动化政策颇为激进的国家之一,凭借着在充电设施上的广泛布局,挪威成为全球第三大新能源汽车消费市场,且成为全球最适合推广新能源车的市场之一。所以,小鹏汽车也选择在挪威开启了出海的第一站。

为了进一步扩张欧洲销售网络,让更多的欧洲鹏友了解并体验到智能出行的魅力,荷兰第一家小鹏品牌直营体验店在当地繁华商圈——Westfield Mall of the Netherlands 同日开业,这是继瑞典品牌直营店开业后,又一个为欧洲鹏友打造集销售、服务、互动于一体的专属品牌空间,除了展示小鹏 P7、小鹏 P5 等智能汽车外,更有前沿探索先行者——小鹏汇天双人智能电动飞行器旅航者 X2 展出,更立体地展现小鹏汽车通过探索科技,引领未来出行变革的品牌愿景。

今年 2 月,小鹏汽车宣布与欧洲头部经销商集团——Emil Frey NV 集团在荷兰、Bilia 集团在瑞典均达成战略合作协议,旨在推动小鹏汽车作为优势车型快速导入当地,在不久将来,包含即将开业的丹麦、挪威品牌直营体验店在内、遍布欧洲主要市场的销售网正在逐步铺开,小鹏汽车一如既往支持加速全球节能减排、推进电动化进程。

名爵

基于上汽星云纯电专属平台打造,首搭魔方电池技术,MULAN 可谓是名爵的里程碑式产品,开启了该品牌电动化的新时代。上汽旗下名爵汽车品牌将于 2022 年第四季度在欧洲市场推出其 MG4 Electric 紧凑型电动汽车。该公司目前正在确认 MG4 的技术数据,以及它所基于的 MSP 电动平台。MG4 ——和最近在中国推出的几乎相同的 MG 花木兰版本——是第一款基于母公司上汽集团新 MSP(模块化可扩展平台)平台的 MG 车型。

电动时代,MULAN 自然要接过名爵的出海大旗,新车也是由上汽中英两个团队共同设计。在纯电元素上,MULAN 融合了名爵品牌的运动基因。在安全层面,MULAN 在设计之初就以欧洲五星和中国五星安全标准为基础,并采用了三重防撞梁、CPM 电容、魔方电池 “零热失控” 防护体系等技术,保障驾乘人员安全。同时 MULAN 采用了符合 REACH 法规的环保工程材料,保证驾乘人员健康。

2017 年,上汽喊出让名爵 “回归国际舞台” 的口号。2019 年,名爵海外销量达 13.9 万辆,位列中国出口品牌第一。2020 年和 2021 年,名爵分别以 23 万辆和 36 万辆的成绩蝉联出海榜头名。

此前上汽集团已经确立了未来 5 年的海外业务目标:到 2025 年,希望能达到 100 万辆。随后上汽墨西哥公司开业,后续登陆西班牙、瑞士和德国等欧洲国家,以及马来西亚、越南、缅甸等东盟国家。名爵就是上汽出海的头牌代言人。

比亚迪

比亚迪一直都处在出海的最前沿,此前的电动公交车一直都受海外用户的青睐。在国内众多新能源汽车品牌领域中,比亚迪可谓是独占鳌头,今年上半年,比亚迪销量超越特斯拉,成为全球销量冠军。今年开始,比亚迪元 plus 继唐 EV 之后成为向海外出口的第二款电动车型,命名为 ATTO 3, 同时也是比亚迪首款 “战略出海” 的全球化车型,同时宋 plus dmi、秦 plus dmi,海豚也是陆续打响了出海的号角。

近日,商用车官微宣布,比亚迪正式与欧洲汽车经销商 Louwman 达成合作,比亚迪汽车将正式进入到荷兰市场。Louwman 集团成立于 1923 年,是欧洲最大的汽车经销商之一,掌握有自己的渠道及客户。比亚迪与其达成合作,能迅速打开欧洲市场,将国产新能源汽车远销到欧洲各地,打响国产汽车品牌。

去年唐 EV 作为首款出口的车型,选择了欧洲乘用车电动化程度最高的挪威,取得了很不错的成绩,2021 年销量为 1046 辆,是当地唯一一个销量突破 1000 的中国新能源汽车品牌。数据显示,比亚迪在全球的累计销量超 200 万辆,而今随着新能源汽车产业进一步发展,更多实力车型的出现,销量有望继续创新高。

长城

长城也是出海的老选手,近年开始陆续将电动车产品推向海外。传统车企出身,以独立品牌打天下,不仅创造出 “猫系” 纯电动品类,更以 3 年实现 300% 以上的销量增长的欧拉,成为一个备受关注的品牌。欧拉作为长城汽车全新纯电动汽车品牌,在挪威为消费者带来更时尚、更智能、更安全的出行生活体验。为满足买家对电动汽车的多样化需求,长城欧拉不断拓展全球市场布局。

去年 9 月,该品牌率先登陆德国,并在 IAA Mobility 2021 发布了欧洲市场战略。长城欧拉计划向欧洲用户提供多款新能源智能汽车,以增加其在欧洲市场的影响力。今年,长城欧拉不仅将在英国推出 ORA FUNKY CAT,还将进一步丰富欧洲市场的产品品类,为更多用户提供多元化的出行体验。在未来 2 年,欧拉将为欧洲用户提供超过 5 款新能源智能车型,到 2025 年在欧洲投放 10 款以上全球首发车型。

2023 年,欧拉实现新能源细分市场领先,全球销量超过 100 万辆,并为全球 30 个国家用户提供创新、科技、环保产品。依托长城在日本、德国、美国、印度、韩国、奥地利等涵盖七国十地的研发格局及 “9+5” 全球化生产体系,欧拉汽车正在建立全球化的研发及生产体系,通过产业结构的转型以及建立协作和共赢机制助力实现 100 万交付目标的实现。

总结:

欧洲正处于新能源汽车的发展期,对于汽车进口方面政府不仅大开绿灯,还有高额的补贴,这是个巨大的市场机遇。得益于中国国内电动车产业链的成熟,中国新能源车的出海有了底气。当然,我们现在是从零开始起步,起步的步伐肯定会遇到艰难的路况,面临的挑战也有。要想达到国际化经营的更高阶段,就需要不断的摸索优化自己的产品。

在新能源汽车赛道上,新品牌具有更强的创造力,他们的产品更愿意面对年轻群体,具有新鲜感。但同时,出海意味着有着更严苛的标准,不容许出现差错,对产品质量安全要有严谨的要求,这样才能累积品牌的美誉度,和老牌的势力做竞争。这是一条光明的道路,但注定不是一条坦途,需要耐心和恒心加持。中国品牌已经勇敢出海航行,开了一个好的头,我们希望未来拉满帆不松懈,继续乘风破浪。