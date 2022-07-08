IBM 日前宣布已经收购了数据可观测性软件供应商 Databand.ai，该公司致力于帮助企业在数据问题影响业务底线之前就能得以解决，包括数据错误、数据管道故障和数据质量等。收购 Databand.ai 进一步加强了 IBM 在数据、人工智能和自动化领域的软件组合，以解决涉及可观测性的全部问题，帮助企业确保把可信的数据在正确的时间交到正确的用户手中。

IBM 持续加强在混合云和人工智能领域的技能与实力，Databand.ai 是 IBM 在 2022 年进行的第五次收购。自 Arvind Krishna 于 2020 年 4 月担任首席执行官以来，IBM 至少已经收购了 25 家公司。

Databand.ai 的开放和可扩展的方法使数据工程团队能够轻松地在其数据基础设施中整合并获得可观测性。此次收购将为 Databand.ai 释放更多资源，以扩展其可观测性能力，在更多的开源和商业解决方案中进行更广泛的整合，为现代数据栈提供动力。企业还将在如何运行 Databand.ai 方面拥有充分的灵活性，可以通过即服务（SaaS）的方式运行，也可以通过自我托管的软件订阅方式来运行。

对 Databand.ai 的收购，是基于 IBM 在人工智能和自动化领域的研发投资和战略收购的框架而进行的。把 Databand.ai 与 IBM Observability by Instana APM 和 IBM Watson Studio 相结合，IBM 可以很好地解决 IT 全栈运营的全方位可观测性问题。

例如，Databand.ai 的功能可以在数据团队和工程师使用的分析系统的数据不完整或缺失时提醒他们。在数据源于企业应用的常规情况下，Instana 可以帮助用户快速解释缺失数据的确切来源以及应用服务失败的原因。Databand.ai 和 IBM Instana 一起，可以为整个应用基础设施和数据平台系统提供一个更完整和可解释的视图，从而帮助企业防止因数据故障而导致的收入和声誉损失。

IBM 数据和人工智能总经理 Daniel Hernandez 说：“我们的客户是数据驱动型企业，他们依靠高质量、值得信赖的数据来推动他们的关键任务流程。当他们无法在需要的时刻获得所需数据时，他们的业务就会陷入停顿。随着 Databand.ai 的加入，IBM 可以为 IT 部门提供极为全面的观测能力，涵盖应用程序、数据和机器学习，并且持续为客户和合作伙伴提供他们所需的技术，使他们能够规模化的应用可信的数据与人工智能。”

数据可观测性解决方案也是企业更为广泛的数据战略和架构的一个关键部分。对 Databand.ai 的收购，进一步扩展了 IBM 现有的数据经纬（Data Fabric）解决方案，以助力确保把准确可信的数据在正确的时间交到正确的人手中——无论数据处于哪个位置。

Databand.ai 联合创始人兼首席执行官 Josh Benamram 说：“你无法保护你看不到的东西，当数据平台无效时，每个人都会受到影响– 包括客户。这就是为什么 FanDuel、Agoda 和 Trax Retail 这些全球品牌都在依靠 Databand.ai 来消除不良数据带来的意外，在它们造成代价昂贵的业务影响之前就检测和解决掉它们。加入 IBM，将帮助我们扩展软件的应用，促进和提升我们满足企业客户不断变化的需求的能力。”

Databand.ai 总部位于以色列的特拉维夫，其员工将加入 IBM 数据和人工智能部门，进一步构建 IBM 不断扩展的数据和人工智能产品组合，包括 IBM Watson 能力和 IBM Cloud Pak for Data。该交易的财务细节没有披露，该收购于 2022 年 6 月 27 日完成。