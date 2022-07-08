近年来，由于疫情不间断地影响，文旅行业受到较大冲击。作为接触性、聚集性、流动性较强的行业，文旅行业内部纷纷开启不同方式的自救。其中，VR 演唱会不失为一种与科技结合的演唱会举办形式，成为规避聚集同时增进体验的一种新思路。

7 月 2 日晚，Pico 独家直播汪峰的 VR 乐享会。乐享会以 “全球露营” 为主题。这是继 4 月 9 日王晰 “图景” 音乐会、5 月 17 日郑钧 “WeAre”VR 唱聊会之后，Pico 举办的第三场 Live VR 演唱会。

但汪峰在宣传片中明确告知用户需要佩戴该品牌一体机才能声临其境参与。然而在该品牌的京东旗舰店，最便宜的一款 VR 设备打折后也要 1699 元。

VR，文旅业不得不动的心思

传统的文旅业近年来不断受挫，然而疫情的控制非一日之功，要想摆脱现有局面，继续获得发展，元宇宙方面的布局已经刻不容缓。

随着虚拟现实技术的逐渐成熟，VR 文旅展示了其作为补充和替代的一种可能性，社会对其的需求量也逐渐增大，各种 VR 主题乐园、VR 景区等 VR 文旅项目都开始兴起。

根据 Statista 数据，2020 年全球 VR 产业市场规模为 38.9 亿美元，随着 VR 游戏、VR 社交成为数字娱乐新风口，据 IDC 预测，2020-2024 五年期间全球虚拟现实产业规模年均增长率将达 54%。

北京理工大学光电学院教授翁冬冬曾经表示：“文旅行业其实是一个对新技术包容度很高的行业。文旅用户在使用新技术的时候，只要该技术能为他们带来足够良好的新体验，他们在一定程度上能够忍受技术本身的一些缺陷。因此，VR/AR 在文旅行业很早就被广泛使用。当前，随着技术的不断升级，VR/AR 构建虚拟可交互场景的能力越来越强，新的技术形态也必将在文旅行业最早得到应用。”

而贝壳如视营销负责人张武龙则认为，随着 5G 时代的来临，VR 文旅的线上化已经成为非常重要的趋势。“现阶段，我们迎来了更大的带宽、更低的时延、更多的在线终端和在线用户，这些都为 VR 文旅的快速发展提供了必不可少的条件。随着 VR 内容的突破，VR 文旅产业会变得更加繁荣。”

尚未完全成熟的影子

就大众视角而言，VR 演唱会在线上演唱会的形式上更进一步，打破了用户的消费习惯，更难逃与线下演唱会进行比较的命运。虽然 VR 在某种程度上可以还原线下演唱会的部分精彩演绎，但由于目前 VR 设备单价较高，市场保有量不大，VR 对于普通消费者来说并不是硬性需求。

当然有一些体验过 VR 演出的观众表示，“演出的现场性无论如何是无法替代的，但在当前的情况下，能与偶像以这样的方式相见，已经很满足。”

这就导致了针对 VR 演唱会，不同消费能力的消费者可能会呈现出完全迥异的付费意愿。即便是 VR 演唱会，临场感、参与感的缺失能够得到部分弥补，然而设备的体验和网络技术限制，都可能造成观看体验受损，从而影响后续的参与与付费意愿。

在新京报一则面向 108 位用户的调查中，过半认为线上演唱会最大优点是不用赶赴现场省时省力，94.44% 的用户认为，最大的缺点则是氛围比不上现场。关于” 如果接受收费，多少钱区间你认为是合理的”，仅 5.56% 选择了 50 元以上的选项。尽管该调查样本量较小，不具有统计学意义，但依旧可以定性地看到一部分用户对于产品优缺点、付费意愿的态度。

普通的线上演唱会消费者尚且如此在意费用和临场体验，VR 演唱会的上千元头显，很难想象会有多少消费者愿意为了偶像充值。另外随着技术的迭代，手中的设备可能面临过时和效果跟不上最新的技术发展，沉没成本过高。而在消费者产生负面印象后的付费意愿下降，是否又是平台方不能承受之重？

不过目前看来可喜的是，VR 演唱会这种全新的形式，也反过来敦促平台在商业模式探索、用户流量转化、相关技术布局等方面下功夫。只有跳出线下演唱会的桎梏，从内容、产品搭建到品牌宣传都做出亮点，而不满足于墨守成规和生搬硬套，更能打出亮眼的牌。

结语

以元宇宙的发展视角来看，随着可以实现的交互越来越多，大众未来对元宇宙的硬件依赖将越来越低。随着脑机接口等更高维度的人机交互技术成为现实，当交互可以提供足够的沉浸感和在场感，视觉的刺激也将不再重要。

总而言之，以现阶段的技术水平，要做到观众的 “临场感” 满足还具有相当难度。因此如何挖掘 VR 演唱会的独特优势已经是一部分元宇宙拥趸正在殚精竭虑的事情。由于观众更在意的是与偶像近距离交流的机会，这个时候，谁能以较为实惠的价格提供一个令他们难以拒绝的 “场景”，而不是仅仅依靠一个昂贵而未必体验良好的 VR 眼镜去感知，那么 VR 演唱会作为一种崭新的文旅产品形态，才可以算是脱离了线下演唱会的影子。