近日，AVAR 宣布连续完成两轮数百万美元的融资。其中，种子轮由唯猎资本领投，天使轮由华创资本领投。

AVAR 是元宇宙 3D 虚拟厂牌，旗下有虚拟人 IP、虚拟时尚品牌、虚拟潮玩产品，搭建了 3D 程序化算法快速生成大量数字资产的工具 “数字艺术生成器”、虚拟人物融合算法、AR 应用。

今年 4 月，AVAR 在小红书及数个数字藏品平台发售了 “虚拟入侵系列” 和 “虚实之镜” 并快速售罄，明星同款的 “宇宙幻想系列” 正在宣发中。这些虚拟服装和饰品都可以通过 AR 滤镜或人工合成给真人穿戴，消费者可以穿上虚拟服装拍照，也可以生成视频。同时，AVAR 计划提供面向 C 端的虚拟人框架，让用户可以给虚拟形象穿戴，实现 “真人与虚拟人同步持有虚拟资产”。

除了虚拟服饰，AVAR 还推出了可以批量化 3D 生成的虚拟潮玩产品，希望成为 “虚拟的泡泡玛特”。目前，AVAR 已经推出了 “化身计划” 原创 IP 虚拟潮玩、电影《左耳》系列和舒克贝塔系列潮玩，初音未来系列潮玩也在制作流程中。

本轮融资后，AVAR 将加速虚拟厂牌的布局，更广泛地合作顶级 IP 及艺人，推出更多的虚拟人、虚拟服装、虚拟潮玩系列，研发 3D 和 AR 算法，让用户体验最新潮的元宇宙内容。利用自研的 3D 数字艺术生成器，AVAR 可以做到每个月为 1 个系列生成 1 万个虚拟潮玩。用户可以通过在线生成的方式 “拆盲盒”，得到一个独一无二的潮玩 NFT。消费行为会被记录上链，实现数字资产的确权。

除此之外，AVAR 旗下还有虚拟人产品。该公司已经推出了云可可、云达达两位原创虚拟人，她们会作为虚拟主理人展示虚拟服装。AVAR 市场部透露， 接下来计划与音乐公司合作，将云达达打造成 “虚拟音乐人”。除了这两个虚拟形象，AVAR 也有为明星制作虚拟形象的 To B 业务。

AVAR 创始人胡雅婷 April 是一位 00 后创业者，来自北大计算机系，并且有在谷歌、阿里巴巴和字节跳动担任算法工程师的经历。联合创始人李恩童 Ada 在联合国开发计划署、佳士得总裁办、字节跳动、国家博物馆有过经历。AVAR 创始团队中的大多数人是来自北大、清华、芝大、央美、伦艺。目前 AVAR 的数字艺术家矩阵中已经有数十人。

“我们的使命是 ‘让人人可体验虚拟内容’。” 胡雅婷说，“AVAR 希望用图形学技术驱动数字艺术实现，让人人都能参与元宇宙虚拟 3D 资产的使用、创作、消费、流通，为用户提供虚拟人、虚拟服装、虚拟空间。” 她认为，以虚拟人 IP 为入口，虚拟品牌作为虚拟世界中主要的商业模式，虚拟场景是未来空间，AVAR 可以让用户可以在虚拟世界中创造和消费更广泛的数字资产。

华创资本投资人张金表示：“随着信息形态和交互的不断升维，新一代 3D 原住民对虚拟世界的场景和内容都提出了更高的要求，对数字产品的消费也快速增长。AVAR 通过自研的数字资产生成引擎，高效高质地生产出年轻人喜爱的数字产品，成为元宇宙数字时尚的优秀公司。我们非常期待公司在数字时尚产业的进一步发展。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。