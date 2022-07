电动汽车开发商 Quantum Solutions 宣布开始在泰国生产其 FOMM ONE EV 车型。该公司指出,这是 “向提供平价且可靠的移动解决方案过渡” 的里程碑。

FOMM ONE EV 是一款小型电动四人座车,该公司将其描述为 “世界上最小的四人座 EV 车型之一”。它具有 10 kW 传动系统,能够产生 560 Nm 的扭矩。虽然新 FOMM ONE 的价格尚未公布,但 2019 年 FOMM One EV 在泰国的起价为 664,000 泰铢(不含奖励)。

FOMM ONE EV 最初由 FOMM Co 开发,这也是上述车辆的版本。今年 1 月,Quantum Solutions 通过与 FOMM 的合资企业获得了 “在包括中国在内的一些地区” 销售和生产小型电动汽车的权利。“泰国在亚洲汽车制造中发挥着举足轻重的作用,其国内电动汽车市场的潜力不容忽视,这就是为什么我们对泰国成为我们全球战略的一部分感到兴奋,”Quantum Solutions 公司首席执行官 Simon Zhang 表示。

泰国制定了相当雄心勃勃的电动汽车目标,计划在 2030 年左右将注册电动汽车数量增加到 120 万辆,是 2020 年注册电动汽车数量的六倍多。为此,政府与电动汽车制造商合作,例如如丰田或富士康,以及涉足电池生产。泰国政府还将从 2035 年起禁止销售内燃机汽车。