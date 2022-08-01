根据 Canalys 发布的最新数据，2022 年第二季度，全球智能手机出货量减少至 2.87 亿台，是疫情爆发以来，2020 年第二季度后的季度最低点。三星智能手机出货量为 6180 万台，市场份额占比 21%，领跑市场。尽管并非苹果的季节性旺季，但苹果智能手机出货量仍然达到 4950 万台，市场份额占比 17%，稳居第二。小米出货量达到 3960 万台，位列第三，而 OPPO 和 vivo 分别以 2730 万台和 2540 万台的出货量跻身市场前五。

Canalys 研究分析师 Runar Bjørhovde 表示：“在经历了 2021 年的短暂复苏后，全球智能手机市场出现第二轮出货量走低现象，市场需求骤降对主要厂商产生了很大影响。虽然三星的年增长率为 6%，但较严重的库存问题，尤其是中端机型，导致上一季度出货量下降 16%。目前三星针对其低端 A 系列产品，推出更吸引人的定价策略和大力促销活动，利用成本效益很高的 ODM 生产方式，刺激大众市场的消费者需求。与此同时，三星在高端机型的细分市场侧重于折叠手机和 S 系列，以此提高在发达市场中的利润。再来看看苹果的表现，得益于北美、中国和欧洲对 iPhone 13 系列的强劲需求，苹果实现了逆势增长。事实证明，在经济衰退期间，高端机型细分市场相对更具弹性，促销活动和多选择的金融分期方案，均有助于提高买家的购买力。”

Canalys 分析师朱嘉弢表示：“与上一季度相比，尽管中国头部厂商的全球出货出现新一轮同比下降，降幅高达两位数，但他们仍保持环比上的稳定。” 朱嘉弢还表示：“不难看出，中国顶尖企业在经济下行时期关注的战略重点各有不同。小米最近与徕卡达成合作伙伴关系，希望通过此举拓展在中国的高端产品组合，更多新产品也将于第三季度亮相。此外，小米还利用其供应链能力不断调整产品升级周期，加快产品在大众市场的上市速度。OPPO 在品牌方面大举投资，最近还致力于提高大众在可持续发展方面的意识，这些努力不仅让 OPPO 在欧洲市场的表现稳定，还有效地提升了品牌形象。另一方面，vivo 所采取的扩张战略依然谨慎并一以贯之，但仍持续侧重于提高其自有硬件的差异性，例如推出自研的 ISP 芯片和高性能摄像能力。vivo 第二季度在拉丁美洲的增长保持稳定，在竞争激烈的亚太市场重夺其市场地位。”

“由于零部件订单正在迅速减少，因而供应短缺不再是最紧迫的问题，现在供应商反而开始担心供过于求的问题。” 朱嘉弢补充道：“供应过剩导致关键零部件降价，进而降低了厂商的成本。厂商可以利用好这个机会降本增效，提高下半年新发布产品的竞争力，但这也可能增加渠道中旧机型库存清理的难度。相比供应短缺，目前供过于求的情况更考验厂商的规划能力。”

朱嘉弢还表示：“由于需求疲软可能会持续很长一段时间，整个智能手机供应链的紧张态势将会加剧。市场也会直面具有异常挑战的商业环境。因此，接下来的几个季度，厂商与供应链和渠道伙伴合作时，应设法提高透明度和信赖度。虽然各大厂商即将在 2022 年下半年推出新产品并有多个节日促销活动，但地缘政治问题、消费者信心下降和高通胀率等因素，将继续影响大盘未来的市场表现。”