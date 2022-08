第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(BEYOND Expo 2022)将于 9 月 21 日-27 日在 BEYOND 元宇宙里举办,持续 7 天,共襄 “元宇宙” 盛会创举!科技创新和科技对社会各产业的影响力始终是 BEYOND Expo 的焦点所在,融合全球创新生态,促进跨产业国际合作。NBA 已确认参展 BEYOND Expo 2022,将在消费科技展区精彩亮相。科技助力体育,NBA 将携带重磅展品及沉浸式超现实的互动体验,邀您一起享受篮球竞技。

关于 NBA

NBA 中国公司成立于 2008 年 1 月,主要管理 NBA 在中国的联赛相关业务。此前,NBA 于 1992 年在香港设立了首个办事处。目前 NBA 与中国众多电视台和数字媒体结盟,并与一系列中外顶级企业建立了市场合作伙伴关系。NBA 是中国最受欢迎的国际职业体育联盟,在各社交媒体平台有超过 2 亿粉丝。NBA 与中国球迷和篮球界的交流有超过 40 年的历史。1979 年,华盛顿子弹队(现奇才队)来华参加了两场表演赛,成为首支到访中国的 NBA 球队。2004 年,NBA 成为了第一个在中国举办比赛的北美职业体育联盟。随着 2019 年中国赛的举行,17 支 NBA 球队共参加了 28 场季前赛。公司业务涉及范围还包括助力篮球和青少年发展、企业社会责任、电视和网络转播、数字和社交媒体内容、电竞和游戏、落地活动、品牌娱乐项目、授权商品以及和市场合作伙伴一起多维度服务球迷。

关于 BEYOND

BEYOND Expo 2022 将全面拥抱元宇宙,开启虚实交融的新世界,视觉化的全新体验。BEYOND 元宇宙展区将围绕三大子品牌:生命科学、可持续发展、消费科技,吸引吸引全球超 20000 名科技创新追求者及 500+海内外科技企业参展,海外企业预期所占比例达到 40%,并围绕投融资、消费科技、可持续发展、生命科学、Web3 设立五大行业峰会,邀请行业翘楚共话产业发展与变革。BEYOND 组委会还在元宇宙里搭建路演大厅、投融资对接厅,设立超过 120 场元宇宙对接交流活动,让创业者可以与投资机构、产业上下游企业一对一高效沟通,促进全球科技生态与资本的交流合作。

敬请期待 NBA 在 BEYOND Expo 2022 中链接科技与篮球文化,BEYOND Expo 观众们也不要错过 NBA 精彩瞬间!

