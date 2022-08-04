近日，在中国计算机学会大数据与计算智能大赛（2022 CCF BDCI）的数字经济创新应用案例专题赛事中，蚂蚁集团携手上海交通大学联合研发的 “爱立方” 无障碍行为核身创新性科技应用，从 262 支参赛队伍中脱颖而出，获全国第二名。

CCF BDCI 是由中国计算机学会（CCF）创办并由多个国家部委指导的大型科技创新应用赛事，以前沿技术与行业应用问题为导向，创办以来共吸引了全球超过 20 个国家、1500 余所高校及科研机构的参与。

将先进技术结合生活场景，解决社会真实问题，是科技创新的重要方向。此次蚂蚁集团和上海交通大学的合作团队，针对视障人群使用手机时常见的验证困难，研发了通过手机传感器感知视障用户动作行为的解决方案，将动作行为识别技术与多模态融合、多任务深度学习进行有机结合，形成一套以人工智能为核心的算法框架，支撑多模态数据驱动的动作认知应用。比起滑块验证码、字符点选等方式，这种方式不需要依赖任何视觉能力。今年春节期间，蚂蚁应用这项技术推出了无障碍模式” 集五福”，让视障人群能够通过听觉和触觉的形式参与其中，更好地与亲友互动，让数字年俗更有温度。这是业界首次将该技术在金融场景落地应用。

上海交通大学计算机科学与工程系教授朱弘恣深度参与该项目研发，他表示，“动作行为识别技术作为目前最便捷和安全的身份鉴别技术之一，在无障碍核身项目的研发上起到了不可忽视的作用。同时我们还需要不断探索和贴近用户真实生活场景，为丰富用户的数字生活金融科技体验带来实际增益。”

CCF 大数据专家委员会副秘书长靳小龙研究员对该方案评价道：“当前我国的无障碍建设还有不少短板。我们很高兴地看到，蚂蚁集团和上海交大团队的作品《面向视障人群的核身无障碍创新产品》，扎实利用科技力量，为视障人群探索了一条享用智能终端的新路。作品以焕然一新的核身体验技术，满足视障人群数字化生存场景的需要，为人人参与数字经济普惠格局的快速实现提供了有力支撑。”

据中国残疾人联合会推算，我国残障人士已突破 8500 万。关注和解决不同群体的真实生活需求，消除数字鸿沟，是科技为人的题中之义。国内研究机构和互联网企业已经积极行动起来。此前，中国信息通信研究院、阿里、蚂蚁集团、腾讯等八家发起单位宣布成立 “信息无障碍技术和知识产权开放工作组”，并开放首批 28 件相关免费专利，其中蚂蚁集团开放 9 件，聚焦 “适老、助残” 等信息无障碍使用场景。