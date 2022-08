科技创新和科技对社会各产业的影响是 BEYOND 国际科技创新博览会的焦点所在。为了集中展现前沿创新,促进资本、 产业和创新之间的全方位融合互动,让科技创新的影响力充分释放,BEYOND 国际科技创新博览会特别设置了 BEYOND Awards,包括 BEYOND Awards 影响力大奖和 BEYOND Awards 创新大奖两个部分。目前 BEYOND Awards 创新大奖复选火热进行中,通过线上路演、线下路演、视频材料评审三个阶段激烈角逐,评审团将从 300 家参与复选的企业中选择 90 家企业进入最终决选。

2022 年 8 月 18 日 BEYOND 组委会将联合肽度举办 BEYOND Awards 生命科学创新大奖复选第一场路演,本场次共安排十个 BEYOND Awards 进入复选的优秀创新团队进行路演,向市场和资本展示最前沿的科技创新产品和服务,展现企业形象。专业评审团队将从技术创新、商业价值、营销能力等维度综合考虑与项目团队进行一对一答辩。旨在发掘和鼓励年度具有突破性技术和行业领先解决方案的创新公司和创新产品,为品牌发声,促进前沿创新技术颠覆现状,助力进创业者与资本以及行业上下游的交流与对接。

本场项目介绍

公司名称:辉大(上海)生物科技有限公司

项目名称:新型基因编辑工具在多种疾病中应用

公司名称:常州先趋科技有限公司

项目名称:LAMP-BIOSENSOR-AI POCT 快速基因筛查产品

公司名称:深圳市华云智能健康有限公司

项目名称:无痛血检芯片设备

公司名称:安徽清航智能科技有限公司

项目名称:高精度医疗微系统芯片

公司名称:广州黑格智造信息科技有限公司

项目名称:欣适康腕关节固定器

公司名称:深圳市步锐生物科技有限公司

项目名称:步锐科技

公司名称:深圳市非均衡人工智能医疗有限公司

项目名称:智慧医疗电子手带及手持终端 PDA 数字监护方案

公司名称:杭州锘崴信息科技有限公司

项目名称:锘崴信®隐私保护计算平台

公司名称:莱萌麦迪森医疗技术(北京)有限公司

项目名称:甘倍康®、甘倍康®Plus——肝癌甲基化检测 Plus、IvyGene®Plus– 泛癌甲基化检测

公司名称:AICAN

项目名称:AICAN 帮助放射科医生读取核磁共振影像并做出癌症诊断建议

公司名称:华夏英泰(北京)生物技术有限公司

项目名称:创新型 STAR-T 和 TCR-T 细胞免疫治疗技术

*更多路演场次敬请期待,后续将陆续公布

权威评委公布

自 BEYOND Awards 招募以来,得到了来自业界不同专业领域的权威人士的支持。本场 BEYOND Awards 生命科学创新大奖复选路演邀请到亚马逊云科技初创企业与投资生态业务负责人冯建林 ;奇迹之光创投基金投资总监戴名菡;美国德州大学 MD 安德森癌症中心博士后王勇;越秀产业基金高级投资经理曹瀚洋;中国肿瘤防治联盟副秘书长林子洪博士;梅花创投投资总监林珈妮以及来自 GGV、英诺天使基金的知名投资机构的嘉宾作为评委。评委将基于市场影响力、产品创新、团队管理等多维度为项目提供针对性建议,并共同评选出进入最终决选的优秀项目。

*更多重磅评委正在确认中…

关于 BEYOND

BEYOND Expo 2022 将全面拥抱元宇宙,开启虚实交融的新世界,视觉化的全新体验。BEYOND 元宇宙展区将围绕三大子品牌:生命科学、可持续发展、消费科技,吸引吸引全球超 20000 名科技创新追求者及 500+海内外科技企业参展,海外企业预期所占比例达到 40%,并围绕投融资、消费科技、可持续发展、生命科学、Web3 设立五大行业峰会,邀请行业翘楚共话产业发展与变革。BEYOND 组委会还在元宇宙里搭建路演大厅、投融资对接厅,设立超过 120 场元宇宙对接交流活动,让创业者可以与投资机构、产业上下游企业一对一高效沟通,促进全球科技生态与资本的交流合作。

关于肽度 TIMEDOO

肽度 TIMEDOO – 医·药·生物新技术的传播者

起源于华南理工大学,成立于 2015 年,多年来⾯向医⽣、医疗机构、药械以及⽣命科学领域⼈⼠提供有价值的资讯。目前在官方网站/小程序/公众号/自媒体号等平台拥有百万级月活用户。为医生、医生集团、生命科学、医疗器械、生物制药等客户提供营销传播服务与技术⽀持,服务形式包括媒体报道、⼴告投放、会议、影视制作、在线直播、短视频、培训班等。

更多合作咨询请联系:

商务合作:cafe@beyondexpo.com

媒体合作:wangjuan@beyondexpo.com

展商合作:kanglijun@beyondexpo.com

其他合作:event@beyondexpo.com