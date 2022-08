科技创新和科技对社会各产业的影响是 BEYOND 国际科技创新博览会的焦点所在。为了集中展现前沿创新,促进资本、 产业和创新之间的全方位融合互动,让科技创新的影响力充分释放,BEYOND 国际科技创新博览会特别设置了 BEYOND Awards,包括 BEYOND Awards 影响力大奖和 BEYOND Awards 创新大奖两个部分。旨在发掘和鼓励年度具有突破性技术和行业领先解决方案的创新公司和创新产品,为品牌发声,促进前沿创新技术颠覆现状,助力进创业者与资本以及行业上下游的交流与对接。目前 BEYOND Awards 创新大奖复选火热进行中。通过线上路演、线下路演、视频材料评审三种方式激烈角逐,评审团将从 300 家参与复选的企业中选择 90 家企业进入最终决选。

Technode global 作为此次大会全球合作伙伴为 BEYOND Awards 创新大奖提供优质海外项目,本场次共安排 11 个由 Technode global 的推荐和选拔后进入 BEYOND Awards 复选的海外创新团队进行复选评审,他们将与其他复选企业共同角逐进入最终决选的 90 个名额。BEYOND 组委会考虑到时差问题,海外企业将通过视频录制的形式提交路演信息,向市场和资本展示公司最前沿的科技创新产品和服务,展现企业形象。专业评审团将根据视频内容从技术创新、商业价值、营销能力等维度综合考虑后进行打分。

推荐项目

公司名称: Sustainations DAO

专注领域:可持续发展

公司名称: SAC MOC TINH

专注领域:生命科学

公司名称: Softly Incorporated

专注领域:可持续发展

公司名称: VunaTec

专注领域:消费科技

公司名称: Solos

专注领域:消费科技

公司名称: AgriVijay

专注领域:可持续发展

公司名称: Widuz

专注领域:可持续发展

公司名称: Vulcan Coalition

专注领域:消费科技

公司名称: MediVR Pte. Ltd.

专注领域:生命科学

公司名称: PEEL Lab

专注领域:可持续发展

公司名称: HK DECOMAN TECH LTD

专注领域:可持续发展

*更多路演场次敬请期待,后续将陆续公布

关于 BEYOND

BEYOND Expo 2022 将全面拥抱元宇宙,开启虚实交融的新世界,视觉化的全新体验。BEYOND 元宇宙展区将围绕三大子品牌:生命科学、可持续发展、消费科技,吸引吸引全球超 20000 名科技创新追求者及 500+海内外科技企业参展,海外企业预期所占比例达到 40%,并围绕投融资、消费科技、可持续发展、生命科学、Web3 设立五大行业峰会,邀请行业翘楚共话产业发展与变革。BEYOND 组委会还在元宇宙里搭建路演大厅、投融资对接厅,设立超过 120 场元宇宙对接交流活动,让创业者可以与投资机构、产业上下游企业一对一高效沟通,促进全球科技生态与资本的交流合作。

关于 technode global

TechNode Global 是中国领先的创新创业平台 TechNode 的子公司。凭借在创新和科技领域的行业经验和丰富资源,TechNode Global 通过其广泛的市场资源、丰富的活动和媒体服务,已成为中国与快速增长的东南亚市场之间的重要桥梁。TechNode Global 以区域当地社区为核心,提供准确的市场洞察和高品质的链接交流,以促进区域之间的更多互动和合作。

