欣旺达电动汽车电池有限公司（简称 “欣旺达 EVB”）宣布于近日完成约 80 亿元人民币的 A 轮融资，源码资本为联合领投方。本轮融资将主要用于产能建设，技术开发和产品迭代。

欣旺达 EVB 成立于 2014 年，致力于成为世界一流的动力电池系统产品和解决方案提供商。

欣旺达电子股份有限公司副总裁，董事会秘书曾玓表示：“公司非常认同源码在双碳领域的全产业链布局，一方面源码很早就投资了理想汽车和小牛电动，在动力电池场景尤其是造车新势力方面有积累；另一方面在储能领域，源码投资众多下游应用场景的公司，例如，德兰明海、奇点能源、安仕新能源、美克生能源等 To C 和 To B 公司，未来可以与公司的储能业务进行更深入的合作。”

欣旺达 EVB 母公司欣旺达电子股份有限公司成立于 1997 年，公司拥有 3C 消费类电池、智能终端产品、动力电池、储能系统与能源互联网、自动化和智能制造、实验室检测服务六大产业群。手机电池出货量全球第一，为苹果、小米、OPPO、vivo 等手机电池的最大供应商。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2022 年 1-7 月我国动力电池累计装车量同比增长 110.6%，欣旺达 EVB 市场占有率快速提升，位列 1-7 月三元动力电池装车企业第四位，2022 年 7 月晋级第三。

欣旺达 EVB 具备电芯、模组、BMS、电池包、测试等全套动力电池解决方案，主要面向电动汽车电池和储能电池两大业务场景。凭借 HEV 产品和 BEV 快充技术，公司建立了高端品牌形象，与全球各大知名主机厂签订合作，全面覆盖经济型、性能型、高端型的车型，已有 20 多个全球客户，50 多个定点项目。其混合动力汽车 HEV 产品与海内外绝大部分 HEV 厂商建立了合作，纯电动汽车 BEV 产品拥有杀手级快充应用。公司拥有行业内顶尖团队，研发团队在电池领域深耕十余年。

源码资本投资人王菂表示：“源码资本是较早与公司建立连接并深度探索合作的投资机构之一，在行业的广泛调研中我们观察到公司在材料研发、产品定义、前瞻性研发上能力突出，在工艺、良率、核心客户组合等方面均有着突出的行业身位。公司高度注重研发投入与技术创新，尤其在三元快充等诸多新产品路线上有很好的突破，这与源码在双碳领域坚定投资科技创新、差异化产品的投资逻辑高度一致。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。