欣旺达电动汽车电池有限公司(简称 “欣旺达 EVB”)宣布于近日完成约 80 亿元人民币的 A 轮融资,源码资本为联合领投方。本轮融资将主要用于产能建设,技术开发和产品迭代。

欣旺达 EVB 成立于 2014 年,致力于成为世界一流的动力电池系统产品和解决方案提供商。

欣旺达电子股份有限公司副总裁,董事会秘书曾玓表示:“公司非常认同源码在双碳领域的全产业链布局,一方面源码很早就投资了理想汽车和小牛电动,在动力电池场景尤其是造车新势力方面有积累;另一方面在储能领域,源码投资众多下游应用场景的公司,例如,德兰明海、奇点能源、安仕新能源、美克生能源等 To C 和 To B 公司,未来可以与公司的储能业务进行更深入的合作。”

欣旺达 EVB 母公司欣旺达电子股份有限公司成立于 1997 年,公司拥有 3C 消费类电池、智能终端产品、动力电池、储能系统与能源互联网、自动化和智能制造、实验室检测服务六大产业群。手机电池出货量全球第一,为苹果、小米、OPPO、vivo 等手机电池的最大供应商。

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2022 年 1-7 月我国动力电池累计装车量同比增长 110.6%,欣旺达 EVB 市场占有率快速提升,位列 1-7 月三元动力电池装车企业第四位,2022 年 7 月晋级第三。

欣旺达 EVB 具备电芯、模组、BMS、电池包、测试等全套动力电池解决方案,主要面向电动汽车电池和储能电池两大业务场景。凭借 HEV 产品和 BEV 快充技术,公司建立了高端品牌形象,与全球各大知名主机厂签订合作,全面覆盖经济型、性能型、高端型的车型,已有 20 多个全球客户,50 多个定点项目。其混合动力汽车 HEV 产品与海内外绝大部分 HEV 厂商建立了合作,纯电动汽车 BEV 产品拥有杀手级快充应用。公司拥有行业内顶尖团队,研发团队在电池领域深耕十余年。

源码资本投资人王菂表示:“源码资本是较早与公司建立连接并深度探索合作的投资机构之一,在行业的广泛调研中我们观察到公司在材料研发、产品定义、前瞻性研发上能力突出,在工艺、良率、核心客户组合等方面均有着突出的行业身位。公司高度注重研发投入与技术创新,尤其在三元快充等诸多新产品路线上有很好的突破,这与源码在双碳领域坚定投资科技创新、差异化产品的投资逻辑高度一致。”

