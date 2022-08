IDC 近日发布了《2022 年 V2 全球大数据支出指南》(IDC Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide)。本次发布新增 2026 年预测数据,从技术、行业、企业规模等维度发掘未来五年(2021-2026)全球大数据市场中的发展趋势和潜在机会,同时对 2021 年的市场情况进行了梳理。

大数据市场概览

IDC 数据显示,2021 年全球大数据市场的 IT 总投资规模为 2176.1 亿美元,并有望在 2026 年增至 4491.1 亿美元,五年预测期内(2021-2026)实现约 15.6% 的复合增长率(CAGR)。

聚焦中国市场,IDC 预计,2026 年中国大数据 IT 支出规模预计为 359.5 亿美元,市场规模位列单体国家第二。从增速的角度来看,中国大数据 IT 支出五年 CAGR 约为 21.4%,位列全球第一。中国大数据市场增速持续领跑全球,呈现出强劲的增长态势,市场前景广阔。随着数字经济、数字化转型、新基建等投资建设进一步加快,中国终端用户对大数据硬件、软件、服务的需求将稳步扩大。

技术维度

IDC 预测,到 2026 年,中国大数据硬件市场 IT 投资规模将达到 137.2 亿美元,超过 2021 年投资规模的两倍。值得关注的是,未来五年,硬件市场仍将是中国大数据市场占比最高的一级子市场,占比规模接近四成。

聚焦中国大数据软件市场,2026 年大数据软件将成为第二大技术市场。大数据软件以 26.9% 的五年 CAGR 强势增长,软件 IT 投资规模逐年接近硬件市场。其中,人工智能软件平台(AI Software Platforms)市场和终端用户查询、报告和分析(End-User Query, Reporting and Analysis Tools)市场将主导中国大数据软件 IT 投资,两者共计近软件投资总规模的四成。从增速的角度来看,内容分析(Content Analytics Tools)技术子市场增速亮眼,该市场将以 41.1% 的五年 CAGR 快速扩大规模。未来大数据软件市场将发挥承上启下的关键作用,与上下游产品形成耦合榫卯结构。

从中国大数据服务市场的角度来看,2026 年中国大数据服务市场规模将接近百亿大关。面对全球服务市场增速放缓的大趋势,中国大数据服务市场将以略高于全球平均水平的五年 CAGR 稳步增长。

行业应用

从行业终端用户的角度来看,至 2026 年,专业服务、电信、金融和政府将成为大数据相关 IT 支出的主力行业。具体而言,专业服务、电信、银行和地方政府将会贡献超过 50% 的中国大数据 IT 投资。就增速而言,医疗保健行业将以 30.9% 的五年 CAGR 成为增长最快的行业终端用户。此外,专业服务、离散制造、电信等行业也展现出了较大的发展潜力。IDC 调研显示,各行业领域企业都在不断探索布局大数据处理分析产品和完整解决方案,文娱、电商、社交等多样式互联网产品服务创新将持续带动市场增长,对于信息化基础较好、数据就绪度较高、市场服务要求更高的电信、金融等行业,平台管理、决策分析等组合型产品市场前景明朗。另外,在政府专项政策推动下,智慧城市、智能制造、智慧医疗、智慧农业等领域也将迎来新的机遇。

终端用户企业规模

IDC《全球大数据支出指南》将终端用户企业规模由上至下分为了五个区间,从企业规模的维度对大数据支出情况做出进一步透视。和上一版相比,中国大数据市场集中度有所提高。雇员超过 1000 人的超大型企业在五年预测期内(2021-2026)占据整个中国市场支出的 65% 左右,较之前预测小幅上调。中小型企业整体增速较快,但市场占比较小。大数据市场呈现横纵一体化发展格局,大型及超大型企业依托优势数据资源、丰富行业场景经验、高水平信息化技术、规模化服务体系以及较强预算支出能力,表现出较强竞争力。而中小型企业依托核心技术和业务资源优势,在专业化需求上也拥有一定优势。