根据 Sensor Tower 发布的最新报告，2022 年上半年，全球移动应用整体收入逼近 650 亿美元，环比下降 2.2%，继新冠疫情爆发以来首次出现小幅下滑。其中手游收入为 412 亿美元，环比下降 5.6%，是整体移动市场收入下滑的主要原因；非游戏应用用户支出 237 亿美元，环比提升 4.3%。

以下为详细内容：

新冠疫情后，由于手游收入的下滑，全球移动应用整体收入首次出现小幅回落，而非游戏应用仍呈上升趋势。本报告将以娱乐、社交和工具等非游戏应用为代表，分析不同类型移动应用的收入趋势、热门市场及头部应用表现，同时对典型应用的变现方式进行案例分析。报告同时围绕非游戏应用热门出海赛道，拆解成功的中国移动应用海外变现经验。

后新冠疫情时期全球移动应用收入小幅回落

2022 年上半年，全球移动应用整体收入逼近 650 亿美元，环比下降 2.2%，继新冠疫情爆发以来首次出现小幅下滑。其中手游收入为 412 亿美元，环比下降 5.6%，是整体移动市场收入下滑的主要原因；非游戏应用用户支出 237 亿美元，环比提升 4.3%。

与手游市场不同，2022 年上半年全球非游戏应用收入仍呈上升趋势。美国、中国和日本是全球非游戏应用收入的主要贡献者，2022 年上半年美国非游戏应用收入环比增⻓ 4.6%，而中国和日本收入则小幅下滑。

2022 年上半年全球各大移动应用品类收入普遍呈现上升趋势，其中收入占比最大的娱乐和社交应用收入同比提升 23% 和 10%，新闻、生产力和健康应用收入同比涨幅超过 30%。

视频应用引领全球娱乐应用收入持续增长

娱乐应用是主要的非游戏应用之一，近年来全球娱乐应用收入持续增⻓，2022 年上半年实现近 57 亿美元收入，环比增⻓ 4.4%，其中 Apple Store 平台贡献了超过 70% 的收入。

以视频为载体的娱乐应用成为全球移动用户的主要娱乐方式，其中既包括短视频分享平台《TikTok》和长视频分享平台《YouTube》，也包括竞争格局更加多元的电影、电视、动画等视频点播平台。

相亲应用依然是移动社交领域热⻔赛道

2022 年上半年全球社交应用畅销榜 Top10 中，不同细分领域的相亲应用占据 5 席，其中 Match Group 是该赛道的重要竞争者，旗下 3 款相亲应用《Tinder》《Hinge》和《Azar》均上榜。

2022 年上半年《Tinder》以 5.7 亿美元收入登顶全球社交应用畅销榜，截至 2022 年第二季度《Tinder》全球应用内购收入逼近 52 亿美元。

中国工具应用在全球市场表现突出

在全球工具应用市场中，美国、中国和日本是主要的收入来源，其中来自中国市场的收入份额从 2019 年的 5% 增⻓至 2022 年上半年的 15%。

2022 年上半年全球工具应用畅销榜和下载榜 Top10 中，共计有《PictureThis》《CamScanner》《QR & Barcode Scanner》《SHAREit》等 8 款中国工具应用入围。

非游戏应用主要依靠多元的付费订阅服务变现

非游戏应用厂商通过为用户提供不同周期、不同等级的付费订阅项目实现应用内变现。以吸金强势的相亲应用《Tinder》为例，该应用提供了 Tinder Plus、Tinder Gold 和 Tinder Platinum 三种付费会员模式。

除了付费订阅服务外，非游戏应用厂商还推出单次购买服务，例如《Tinder》中的 Super Like、Boost 和 Super Boost 等服务，交叉销售进一步扩展应用变现空间。