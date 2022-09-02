中国是汽车生产和消费大国，近年来新能源汽车产业发展迅速，产销量和保有量位居世界前列，让世人瞩目。曾几何时，长城的哈佛是中国国产的一个标杆。从 2011 年上市至今，缔造了无数销量神话，连续霸榜的事也是司空见惯，让那些合资车都望尘莫及。不过，随着比亚迪在电动领域的发力，哈佛的销量神话开始呈现疲态，从冠军的宝座上走了下来。这时候，对于哈佛来说，就要尽快进行转型。随着电动车和混动车受到市场的关注，消费者的年轻化，哈佛开启了转型之路。

长城汽车数据显示，哈弗 H6 是首个突破 380 万的中国品牌 SUV 车型，也是首个连续 6 年进入全球 SUV 销量榜单的 TOP10 中国品牌车型。去年还是百月销冠加身的哈弗 H6，今年头上的皇冠被夺走。7 月销量约 2.4 万辆，比比亚迪宋少了一万多辆，但好歹先守住第二。宋 PLUS DM 车型的前 7 个月批发量是 164079 辆，宋 PLUS EV 车型的前 7 个月批发量是 33999 辆；假如合并计算的话，将会达到 198078 辆；将远远超越 164559 辆的哈弗 H6。所以，市场上的冠军宝座已经被夺走，如果不进行产品调整的话，很难保有地位。

其次，整个市场的新增车型销量也发生了变化，2022 年 1-7 月，BEV 增长 155%，PHEV 增长 216%，HEV 也增长 130%。7 月国内新能源汽车销量同比增长 1.2 倍达到 59.3 万辆，继续保持高速增长势头。1 月至 7 月，国内新能源汽车销量为 319.4 万辆，同比增长 1.2 倍。即便面临复杂的国内国际形势，中汽协方面表示，对全年中国新能源车销量保持 550 万辆的预期，所以这是个巨大的市场机会。

马上，哈弗品牌发布全新 LOGO，旗下的国民神车——第三代哈弗 H6 DHT HEV 上市，官方指导价 14.98 万元，购车用户可享置换、金融等六重礼包；DHT PHEV 车型同步开启预售，55km 车型综合补贴后预售价 16.88 万元，110km 车型综合补贴后预售价 17.68 万元，并同步享受 6 年 12 次保养、首任车主三电终身质保等 8 重礼包。长城汽车的目标是：传统燃油市场的 SUV 王者哈弗 H6 能在新能源时代再创辉煌。

另外，哈佛宣布，到 2025 年，哈弗新能源车型销量占比将提升至 80%，并于 2030 年停售燃油车。未来哈弗还将建立新能源公司，从组织架构上支撑和保障新能源事业的发展。在混动、纯电动、氢能等核心领域，长城汽车深入布局，加速汽车电动化转型，抢占新能源技术制高点，2021 年，长城汽车研发投入近 100 亿元，到 2025 年累计研发投入将达到 1000 亿元。

长城汽车森林式生态以整车为核心，全面布局新能源、智能化等相关技术产业，实现多物种相互作用并持续进化的生态体系，并从品牌营销、技术研发、供应链整合、生产制造、人才保障等多个维度，共同为哈弗新能源品牌赋能。

哈弗 H6 PHEV 版本在满油满电的状态下，纯电续航 110km 版本综合工况续航可达 1150 公里，即使在匮电状态下，百公里油耗也能低至 5.6L，一箱油轻松从北京跑到上海。为了验证产品在极限环境下的续航能力，哈弗委托中汽研在零下 40 摄氏度到零上 60 摄氏度的 100 度极限温差下进行续航挑战试验，在经历连续 43 小时不间断行驶后，哈弗 H6 PHEV 完成了高达 1178 公里的超远续航。

在长城汽车柠檬混动 DHT 技术的加持下，国民神车哈弗 H6 带来第三代 H6 超级混动 DHT 双子星，为哈弗品牌的王者征程开拓必胜前路。在全球首次新能源 SUV 极限挑战中，通过全球 6 个国际一流实验室、11 项全球领先的试验验证能力、76 种全球道路场景和极限环境测试，真正做到全球统一水准的高品质。

最难能可贵的是，在氢能战略方面，长城还针对氢燃料电池技术，未势能源自主研发的 “氢动力系统”，成为国际领先的车规级全场景解决方案，核心零部件国产化率 100%，多项技术突破了 “卡脖子” 的行业痛点。此外，长城汽车构建的国际级 “制-储-运-加-应用” 一体化供应链生态，不仅打破了核心技术壁垒，还联通上下游产业链，加速氢能商业化推广。长城确立了混动、纯电、氢能三轨并行的战略。

总的来说，哈佛已经更换了品牌标识，代表其已经开始了彻底的新能源化革新之路。当然，对手已经进行了超越，而且还有新造车势力，传统汽车巨头的围攻，哈佛作为昔日的优秀生，能否进行顺利转型，保有品牌和市场地位，还需要市场给出答案。但我们现在已经看到，哈佛做出了改变，而且从整个力度来看，是个不错的转折点，值得赞赏。剩下的，就是等待时间给出答案。