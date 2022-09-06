《中国数字经济发展白皮书》显示，2021 年我国的数字经济的规模已超 45 万亿元，在过去的 17 年里增长了超过 15 倍。促进数字经济与实体经济的深度融合，赋能传统产业的转型升级，催生新的产业、新的业态、新的模式，是下一个 5 年计划的重点。而产业源宇宙的兴起则为这些重点目标提供了全新的思路。

产业元宇宙有两大趋势：一是在入口侧，即构建数字世界、实现沉浸式体验；二是在出口侧，是将数字世界的仿真和优化能力应用到现实世界，提高生产效率。由于这两种趋势都是将元宇宙等同于某一类产品或技术，大众因此普遍认为元宇宙是新瓶装旧酒，是目前数字化、智能化的另一种解读。

京东探索研究院认为，产业元宇宙是使用数字技术对现实世界中的社会属性和自然属性进行重构和再创造的能力集合，不止于实现生产力的升级，还会带来数字融合为主题的商业模式和产业结构的转变，为不同层次的实体企业共享数字经济的增长红利敞开机会窗口。

应用：从车载人机交互到辅助药物研发

元宇宙被誉为互联网发展终极形态的技术，包括虚拟世界的真实化和物理世界的数字化。而面向实体经济各个领域的产业元宇宙则是产业数字化转型的新阶段，从目前正处于探索中的区块链、人工智能、数字孪生等实践可以看到，产业元宇宙已初现端倪。

在入口端，智能构建工具、创作者生态、智能数据感知、人际交互设备等使用户可以更高效地感知物理世界、提高了获取信息的效率和深度，改变了企业的决策方式、环节和次序。

要使“元宇宙”充分发挥其以虚促实的功能，离不开关键工具的支撑。实时 3D 互动内容创作和运营平台 Unity 不仅为全世界大多数的游戏提供底层引擎，也为工厂、机场、建筑等行业提供数字孪生的相关技术。

Unity 总裁兼首席执行官约翰·里奇蒂诺相信，下一代互联网的应用应当是始终实时的、3D 为主的、高度互动、持续稳定的，元宇宙在工业领域和商业领域的应用会成为元宇宙中所有消费应用的综合，因为这些应用的体验更好，范围更广。

今年的人工智能大会上，Unity 为智能网联汽车人机交互界面（HMI）的设计开发提供可定制化的工具包，可以更高效快捷地创建交互式的 3D HMI 系统，该系统涵盖所有阶段：构思、原型设计、开发和大规模部署。Unity 强大的实时 3D 渲染能力和完善的工具链提供了传统人机界面不具备的尖端体验，帮助车企实现 HMI 原型的快速迭代和所见即所得式的量产开发；其资源商店提供的艺术素材和工具也可以加速 UI 原型设计和 HMI 开发；Unity HMI 可适配 Linux 等多种车机系统，并流畅运行于主流的 SoC 平台。

在出口端，智能优化、控制系统、再创造能力与产业链生态实现了更少的调优环节、更低的试错成本、更强的柔性生产能力以及更快速、更确定的创新能力。

新药研发是一个漫长和复杂的系统性工程，在新药研发领域有一个广为人知的 “双十定律”：研发一款新药平均需要花费 10 年时间、投入 10 亿美元以上。而以人工智能模型辅助药物研发也是元宇宙的产业场景之一。

当前，耐药细菌已经成为人类重大健康威胁。据世卫组织统计，全球每年至少有 70 万人因此死亡。西安交通大学第一附属医院希望研发出一款新的超级抗菌药，或有望成为全球近 40 年来第一个新靶点、新类别的抗生素。

研发过程中，上述团队采用了基于华为云盘古药物分子大模型打造的 AI 辅助药物设计服务。科研人员可以对上亿个分子化合物来进行提前预测和筛选，快速缩小了最终筛选的范围，成功将先导药的研发周期缩短至一个月，将研发成本降低了 70%。

探索：产业元宇宙的机遇与挑战

由元宇宙引申出的新技术、新应用、新业态激发了实体经济的活力和创造力，进而成为未来社会的重要形态之一。当下，在向产业元宇宙迈进的过程中，还存在哪些机遇与挑战，如何更好地发展产业元宇宙，都值得我们进一步深入思考。

产业界代表 NVIDIA 中国区 Omniverse 负责人何展观察发现，当前可落地的产业元宇宙项目中，数字虚拟人和数字工业孪生蕴含重大机遇的应用方向。

“过去一年来，国内增加了近 20 万家虚拟人制作公司。经过过去 3 年的技术迭代，超写实数字人的投入成本已经从 2000 万元人民币下降至几十万元。在实体经济领域，放眼望去，包括工厂、制造业、工业互联网都已成为数字孪生技术的练武场。但挑战也随之而来，视觉、触觉方面的很多技术都未达到期待的水准。”

何展认为，“数字孪生”、“数字原生”，以及 “数字伴生” 目前都面临着各个方向的挑战，NVIDIA Omniverse 的应对方式是基于物理准确的同时全面拥抱 AI，希望通过自身的技术研发、算法的优化进步降低技术门槛，使更多普通人参与到数字世界的创建中。

元宇宙概念带来虚拟内容的大爆发，在内容消费、内容营销和内容服务方面存在着广泛的商业价值。智能交互技术研发商魔珐科技联合创始人谭宏冰认为，支撑大规模的数字人应用以及虚拟内容创作需要强大技术平台的赋能。

当下的元宇宙与 20 年前的互联网早期阶段存在某种相似性，京东科技技术与产品创新部总经理朱冰认为，元宇宙本质上更像是像 5G、AI、区块链、数字孪生、AR/VR、可穿戴设备等，一系列技术发展到一定的成熟期后的产业思辨。但今天支撑元宇宙的各种技术发展的阶段和成熟度是参差不齐的，每一块技术领域都还有待提升的空间；此外，任何一次技术创新到大规模的商用，还需要相对低成本的模型、可规模化的场景、政策制度、监管体系的完善、资本长期的投入等等要素，从这个角度来看，元宇宙产业化还有很长的路要走。而人工智能生成内容（AIGC）和产业互联网是探索产业元宇宙的两条可行路径，可以帮助元宇宙产生更大的价值。

工业互联网平台海尔卡奥斯负责人谭胜谈到了产业元宇宙实际推进过程中遇到的三点挑战：一是新技术概念的产生增加了与客户的沟通成本；二是如何为工业园宇宙划定相应的标准并在其中发挥价值；三是如何降低推广的时间成本。

澳大利亚科学院院士陶大程认为，可以从去中心化的数字进程、数字服务的泛在化、数实融合的生产范式变革以及产业元宇宙供应链四个方面展开产业元宇宙未来的发展机会。

小结

从投资角度来看不论是做数字人还是各种交互型的产品，产业元宇宙创业者必须要回到最基本的逻辑，即需求是否真实存在，还是会稍纵即逝？同时，必须鉴别好元宇宙的存量，做好元宇宙的增量，设法实现产业元宇宙产品的规模化效应。

长期来看，元宇宙是未来产业发展的一次重大变革，产业元宇宙将成为新型实体企业的新一代基础设施。道阻且长，行则将至。随着各种曾经高不可攀的技术和应用都陆续以亲民的价格展现在普通用户面前，相信在技术方、投资方、产业应用方和政府监管方的通力合作下，技术、产业、应用、监管方面的难关都可以突破，元宇宙的产业生态可以真正为数字经济与实体经济的融合发展赋能。