作为印度当前估值最高的初创公司以及当地教育科技领域的绝对一哥，拥有 220 亿美元估值和超 1.5 亿用户的 Byju’s 无疑是印度创投领域近两年来所呈现出的爆炸式增长趋势的最典型写照。不过，随着其姗姗来迟的 21 年财年财报，Byju’s 却也正以另一种形式成为其中的焦点。

根据 Byju’s 于近日发布的财报，在截至 21 年 3 月份的 21 年财年内，该公司的营收为 228 亿卢比，较其母公司（Think & Learn）此前预期的 440 亿卢比未审计营收呈现出了 48% 的降幅，且低于上年 238 亿卢比的水平。此外，财报也显示，较上一财年 26.2 亿卢比的亏损额相比，Byju’s 在 21 年财年内的亏损规模呈现出了巨幅提升，达到 458.8 亿卢比。

值得一提的是，就 Byju’s 的 21 年财报而言，除了反映出其经营状况并不理想之外，本次财报的审计提交也延迟了近 18 个月，而这也一度引起了当地政府机构和政界人士的重视。

针对这一状况，有知情人士在当时表示，这是由于 Byju’s 在该财年期间进行了多笔收购，影响了其账目统计。Byju’s 创始人 Byju Raveendran 则回应称，“尽管存在审计延迟的状况，但关于（公司）欺诈的宣称是错误的···这其中没有所谓的误报···我已经跟许多投资者进行了联系，没有人在意这件事情（延迟审计），他们关心的是 22 年财年和 23 年财报的表现，而不是 21 年的数字···”

回到本次财报。就 Byju’s 所呈现出的不乐观表现而言，Raveendran表示，这是由于公司的商业模式发生了变化，部分收入被计算到了下一财年的营收当中。他指出，当线上学习的需求表现得更加旺盛的时候，通过信贷支付学费的方式也将在公司的整体销售业绩中占据更大的比例。因此，公司所承担的代付款也会变得更多。并且，“这其中产生了显著的确认变化，审计人士也就必须要展开更多的工作。”

此外，Raveendran 也补充道，除了收入方面的原因，Byju’s 也在 21 年内完成了大部分的收购工作，而这也进一步加大了公司的亏损。并且，其 458.8 亿卢比的亏损也有一半的部分是来自于被收购的公司 Whitehat Jr。根据笔者此前统计的结果，在过去的一年中，Byju’s 对外宣布了近 12 笔、总额超 26 亿美元的收购计划。不过，其中大部分的计划都是在 3 月份之后公布的。

另外一些值得关注的地方是，有消息指出，Byju’s 已经推迟了 Aakash 收购事件（于 2021 年 4 月份公布）中对 Blackstone 的付款，涉及金额达 2.5 亿美元。据了解，其付款日期已延长到了本月底——尽管 Raveendran 称 “我们（仍）有大量现金”。

另一方面，在 Byju’s 于今年 3 月份公布的8 亿美元融资计划中——其中有 4 亿美元的部分是由 Raveendran 提供，该公司称尚有 2.5 亿美元的资金没有到账。据悉，这笔资金预计会由 Sumeru Ventures 和 Oxshott 两家机构提供。而 Byju’s 曾在 7 月份时表示这笔资金将会在次月收到。

目前，根据 Byju’s 于周三发布的一份声明，该公司表示，在 22 年财年中，公司的总收入将达到 1000 亿卢比。不过，这一数字并没有经过审计。

回顾 Byju’s 在过去一年中的高光时刻。2021 年期间，通过 20 亿美元左右的融资，Byju’s 的估值一路从 120 亿美元增长到了 180 亿美元，并通过今年的一笔融资就把估值再次拔高了 60 亿美元，达到 220 亿美元。不过，就在不久前，有相关人士指出，在二级市场中，Byju’s 的估值已低于 220 亿美元。

而自当地科创领域二季度以来的剧烈波动之后，Byju’s 也加入了其轰轰烈烈的裁员大潮。作为结果，有媒体曾指出，该公司已从其核心团队和子公司处解雇了 2500 多名员工，涉及销售、营销、运营、内容以及设计等多个部门的全职和合同员工。