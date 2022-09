科技创新和社会影响力始终是 BEYOND Expo 的焦点所在。9 月 21 日上午 8:45-10:00,第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(以下简称 “BEYOND Expo 2022”)开幕式于在 BEYOND Metaverse 中重磅举行。

围绕 BEYOND Expo2022 开幕式主题——“What’s Next?”,组委会邀请到 2006 年诺贝尔奖得主,世界顶尖科学家协会主席,中以海德创始人 Dr. Roger Kornberg ;中国建筑集团有限公司董事长、党组书记郑学选;西湖大学校长,中国科学院院士施一公;宁德时代创始人、董事长及 CEO 曾毓群;高瓴创始人张磊;默克中国总裁、默克电子科技执行副总裁安高博;滴灌通集团创始人、主席李小加齐聚 BEYOND 元宇宙,就行业最新趋势及最前沿科技创新理念及科技在未来生活的世界中的影响等热点话题分享了真知灼见,一同畅谈全球的科技创新未来。

在开幕式的主题演讲中,滴灌通集团创始人、主席李小加指出,就经济社会中的金融系统运行方式而言,现代华尔街模式很可能是现代社会近一百年中的最重要的创新之一。然而,随着数字时代和互联网时代的不断到来,这种模式与当下时代的契合性却也开始逐渐被外界所重新思考,并且,这种模式也很有可能正在经历一场颠覆。

他表示,在工业时代,所有的商品货物都集中在百货商店,所以大家都要去这样的集中市场购物。但是数字时代、互联网时代这种货物分配和商品交易通过数字技术就可以完成。各种市场,在线市场都可以进行货币货物交换。这是对传统金融传统商业的根本性颠覆。

以中国为例,大部分经济已成为无现金经济,中国的大多数金融活动,即使是最基础的小微企业层面也已完全数字化。于此,所有的交易也完全变得透明化。这时,小微企业也就不必一定要组建成大企业。也正因此,在促进这些小微企业稳健发展的过程中,便也产生了一片新的投资蓝海。

在这样的背景下,滴灌通正在尝试创新一种全新的金融服务方式——一个叫做微星(micro star)新操作系统。他介绍称,这个系统包含五个关键要素,即一个投资产品、两个抓手和两个导航图,以此来助力实现资本与小微企业之间的资本连接。

目前,滴灌通已经在中国投资了 1000 多家小微企业,涉及 100 多个领域,主要集中在中国消费者日常的基本所需的零售、消费、服务和文化活动四大行业领域。

李小加表示,这种新的模式前所未有,但中国的数字化使之成为可能。并且,这种投资也会促进其影响力投资,可持续金融发展规划——“我们不仅在做公益,还会把公益事业做得很好。这是我们的梦想,也是我们正在努力的事情。”

而他也进一步强调称,进行小微企业投资的唯一途径就是中国深入而全面的数字化技术发展,特别是支付行业的数字化发展。“我认为,技术加持帮助我们看到中国消费者领域的投资。虽然在传统的金融服务方式上,这种投资最不可能。而由于技术的发展,中国消费领域投资最接近,也最有可能成功。因为技术让这一领域的投资更简单、更高效、更公平、更具有包容性。”

以下为演讲全文:

大家好,我是李小加,滴灌通创始人兼公司主席。很高兴能有机会在澳门国际科技创新博览会上发言,讨论与未来有关的话题。很高兴与大家分享我离开港交所之后,这几年我们公司发展的经验看法。

我从事金融业已经超过了 25 个年头,其中在港交所就有 11 年。所以,自认为对经济社会中的金融系统运行方式感悟很深。我认为,现代华尔街模式在这一百多年里一直生机勃勃,可能是现代社会中最重要的创新之一。因为集资兴建大企业,再通过股票分红让企业得到公众支持——一方面,通过融资让集中市场分配资金用于大型企业发展经济。另一方面,股份制有利于资本再分配及获得公众支持。

华尔街模式在工业时代是可行的。因为草根阶层的经济情况不明确,信息收集难,需要一个制度化专业化集中管理的华尔街统筹组织,帮助人们收集信息了解价格行情,在传统金融市场上进行商业活动。但我认为接下来的问题才最有意思。那就是,是否电子商务社交媒体发生的变化,是否这年所见证到的那些革命性的变化或分裂,同样有可能颠覆传统的华尔街模式。

比如,我们都知道工业时代大家都要去百货商店,因为所有的商品货物都集中在百货商店,所以大家都要去这样的集中市场购物。但是数字时代、互联网时代这种货物分配和商品交易在线就可以完成,通过数字技术就可以完成。接着,物流业得到发展。大家在家就可以购物,等着送货上门,各种市场,在线市场都可以进行货币货物交换。这是对传统金融传统商业的根本性颠覆。

我认为,现在这个时代,金融服务业也会遭遇类似的颠覆性破坏。至少在今天的中国,大部分经济已成为无现金经济,也就是说中国的大多数金融活动,即使是最基础的小微企业层面也已完全数字化。这意味着,所有的交易完全透明化。随着这些小微企业的数字化、透明化&数字化,还需要强迫这些小微企业组建成大企业吗?许多小企业不会这样做,上百万家小企业都不会这样做。中国有 1700 万家小微企业,我认为,现在确实有机会对金融服务业的模式与结构改弦易张,首次让金融实实在在地作为可持续资本促进企业发展,在小微企业层面促进企业稳健发展资本支出和发展。更重要的是,让全球的投资界有机会触及小微企业的投资新蓝海,获得较长的持续增长机会和优质回报,获得因金融服务集中性现在还无法获得的增长机会和回报。

因此,我们滴灌通正在尝试创新一种全新的金融服务方式,舍弃传统的金融产品,传统的发现过程与交付过程。实际上我们采用了全新的方式。新的操作系统。叫微星(micro star),其中有五个关键要素。它是我们的新产品,有两个抓手,两个导航图。用这个新的微星操作系统可获得不同的金融服务。

首先,为什么要专注于小微企业?很明显,小微企业主要集中在消费领域,而这整个领域,这些小微企业占中国 GDP 的近 60%,政府收入的 70%,解决近 80% 的就业。所以很明显,这个领域是中国经济发展中最具活力的一部分,资本必须要想办法进入这一极其重要的领域。因此,我们设定目标,帮助实现资本连接——主要是通过我们称之为微星的新系统。

系统的五个关键要素是一个投资产品、两个抓手和两个导航图。这个投资产品叫每日收入分成合同/DRC。这不是债务,因为我们投资者也要分担风险。也不是股权,因为对小微企业进行大规模股权投资在经济上是不可行的。但这是一种每日直接的合同形式,通过收入来偿还前期的资本支出投资。所以叫每日收入分成合同。这是一个全新的资产类别,为帮助小微企业量身定做的资产类别。同时,每日收益回收让投资者的回报具有透明性、分布式、可靠性、风险可控性、多元化战略下的优质性特点。所以,真的是双赢的投资新品。

但是,这种投资产品的独特性要求具有两种截然不同的交付系统。因为在分布式层面上,要能收集投资信息。所以要有两个抓手,一个抓手负责从小微企业收入中,数据回流、直接回款。这种数字账户分账系统在中国的各种综合支付系统中高度发达、切实可行,许多行业都在使用这套支付系统。所以,只要利用现有技术现有系统就能确保投资者每天的数字化收益。而另一方面,当投资者获得收入时,要确保有一种新型的交易平台。其中,底层基础设施是区块链,可以帮助投资者证明每日收到并进入系统中的每一分钱都有效记录在区块链中,都属于该投资者,无论何处何地何时都属于他。而通过技术实现的终极渗透性监管,可以帮助我们大规模做到这一点。不仅高效,在监测和执行系统方面所需的人力和成本管理交付费用也最少。但这些费用对小微企业来说在经济上是不可行的。

最新的微星系统也有两个我们所说的导航图,也就是到达目的地的导航地图。说导航图是专业术语,基本上是指可以让我们高效地对海量小微企业个体进行大规模部署的引擎。而另一张导航图可以确保我们能够精准地对特定企业,特定地区的经济和金融表现进行预测。这样投资不仅具有规模化、高效率。还兼具精准性和优质性,保证投资的可持续发展。

这种新的模式前所未有,但中国的数字化使之成为可能。我们已经开始了这样的投资,在中国投资了 1000 多家小微企业,涉及 100 多个领域,主要集中在四大行业——零售、消费、服务和文化活动领域。这些领域都是中国消费者日常的基本所需。虽然面临种种挑战,虽然大家都说投资中国的小微企业风险高,不一定值得投资。但总的来说,只要投资组合足够大、足够多元、足够分散,就能找到一种新的投资方式。具有透明性、分散性、多元化、可持续性的新金融服务范式。最重要的是,由于我们的投资,这种分散性的投资可能影响到数十万数百万小微企业,所以我们的愿景是:在未来 10 年内创建投资一百万个小微企业,有一百万份年收入,间接创建至少一千万个工作岗位。因为这种投资——这种新投资范式也会促进我们的影响力投资,可持续金融发展规划。这样投资,我们不仅在做公益,还会把公益事业做得很好。这是我们的梦想,也是我们正在努力的事情。

我认为,进行小微企业投资的唯一途径就是中国深入而全面的数字化技术发展,特别是支付行业的数字化发展。我认为,技术加持帮助我们看到中国消费者领域的投资。虽然在传统的金融服务方式上,这种投资最不可能。而由于技术的发展,中国消费领域投资最接近,也最有可能成功。因为技术让这一领域的投资更简单、更高效、更公平、更具有包容性。我希望在下次再来参会时能向大家介绍我们的最新进展,也希望能有机会和诸位志同道合者一起踏上这段投资旅程。

谢谢!非常感谢能有这个机会在如此卓越的盛会上发言。谢谢大家!