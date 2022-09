科技创新和社会影响力始终是 BEYOND Expo 的焦点所在,9 月 21 日,第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(以下简称 “BEYOND Expo 2022”)开幕式在 BEYOND Metaverse 中重磅举行。本次 BEYOND Expo 围绕投融资、消费科技、可持续发展、生命科学、Web3 设立五大行业峰会,邀请行业翘楚共话产业发展与变革。

其中,BEYOND Expo 联合工银澳门打造消费科技峰会,和全球顶尖科技企业和代表共同探讨创新居家科技、个人科技、出行科技等新兴细分领域的应用,共同探讨新技术的应用赋能行业变革及新的机遇、推动消费科技业态变革,展望消费科技发展趋势。

以下内容整理来自商汤科技董事长兼 CEO 徐立在 BEYOND Metaverse 所做的演讲《数字原住民决定元宇宙的未来》:

当探讨一个新事物时,我们总想为其找到合适的定义或最终的解释,在面对元宇宙这个新事物时,亦是如此。就像经典科幻电影《银河系漫游指南》中表现的,一个高阶文明为了寻求宇宙的终极答案,用超级计算机计算了 750 万年,但最后只得到了一个很简单的答案:42。42 在二进制中的表现为 101010。

但事实上,从亚里士多德,到牛顿定律,再到相对论,宇宙总是在人类以为发现终极规律之时,又将复杂度提升了一个量级。所以,要找到真正意义上的统一的宇宙定律(Grand Unification Theory)其实非常困难。

那么,在元宇宙当中,我们就更难找到所谓的答案。

数字原住民认知决定元宇宙的未来

身处当下,数字原住民的认知,也就是在元宇宙中生长、成长出来的这些原住民,决定了元宇宙商业的未来。

从两代产品经理之间的对话或许能够帮助我们窥探一二。年轻的产品经理跟父辈说,现在的即时通讯软件设计非常不人性,总会刷到各种广告。父辈的产品经理则说,因为过去发一条短信需要费用,如今从付费场景切换到免费场景,花点时间看广告恰是一个比较正常的产品设计。也就是说,如果没有过往的认知,两代人对同一个新事物的认知会产生巨大差异。

其实,互联网就是被这一类人的新型认知所颠覆。有一个经典案例,2020 年,说唱歌手 Travis Scott 在《堡垒之夜》游戏中开了一场演唱会,获得了 2000 万美金的收入,在线观看 1230 万人,播放量达到了 1 亿次。大家觉得很奇怪,演唱会应该是线下的,怎么会被挪到线上,甚至其衍生品的流量都可以达到如此高度。但新一代数字原住民早已接受这样的模式。

这其实就是新一代数字原住民的认知产生了变化。

打破虚拟与现实二元对立的认知

那么,哪些认知对类似的事情会有决定性的因素呢?

首先,在传统的互联网时代,虚拟世界和现实世界一直是二元对立的。以前上网连线要用 Modem 拨号,整个过程非常有仪式感。但是到了数字移动互联网时代,我们无时无刻不连接在网上。

元宇宙也可依此类比。曾经的互联网没有那么真实,与现实世界区别很大,所以不会被认为是一个宇宙。但发展至今,互联网数字化呈现的生动程度、体验的交互程度都达到了一个新的水平,数字世界和现实世界的边界越来越模糊。

新一代的数字世界原住民会觉得二者的体验没有区别。而进入新一代数字世界需要的核心要素,我们归结为人、物、场。

首先是人。进入数字世界最核心的一点即人与数字人之间,如何形成自然的互动。现实中的我们可以驱动数字世界中的虚拟化身;而数字世界中的虚拟人也可以借助增强现实技术投射到现实中,完成一个完整交互。所以虚拟化身技术帮我们找到了元宇宙的入口。

第二,物。现实世界中的各种物体,并不一定具有附加的智能属性。但当你进入了元宇宙——一个数字社会,每一个物都可以被设计成一个智能体。

例如,商汤用 AI 技术驱动《星际争霸》游戏背后的智能体,能够产生自主决策的能力。此类决策智能目前已经在很多开放问题上做到超越真人的水平。比如《星际争霸》的决策复杂度是 10 的 1685 次方,远高于 10 的 170 次方的围棋。现在的决策智能已经可以做到在《星际争霸》这类游戏中,在虫族单一种族的游戏匹配机制上,达到人类大师 6200 分的水平。未来,在虚拟世界中的各类物件,甚至桌椅、板凳、石头、树木都可以有智能决策的能力。

第三,场。目前数字元宇宙,能够把现实世界的东西进行三维数字重建。现在数字化能力越来越强,待全面数字化后,进入元宇宙会觉得更加真实,交互感更强。

连接现实和虚拟世界的价值叙事

进入数字世界的通道被打通后,现实和虚拟的融合,能够带来两大类的价值叙事。

生产力方面,虚实融合带来了更强的生产力工具,让原有的生产和社交协作变得更自然。例如,在一些现实的工业场景中,当这种连接更强时,完全可以实现远程协作,用增强现实来指导维修等一系列动作,让整个工作流程变得更加简单、高效。另一个常见的场景是在数字元宇宙中,开会、协作、面试都重新定义了 “距离”。所以,社交协作的全新变化,将会带来生产力的爆发。

交互体验方面,整个元宇宙所带来的信息密度要比传统互联网高很多,因为它是对真实世界的反映,所以交互体验更好。进入到开放世界中,人们可以按照自己的想法探索世界;在真实的世界中,亦可以通过像混合现实技术把虚拟的内容投射到现实场景。

元宇宙催生新生产力与新消费

随着生产力与交互体验两个核心能力的提升,新的现象正在涌现。

第一个现象是新生产力。元宇宙带来了新的生产力、新的生产模式以及供给侧的爆发。通过数字链进行元宇宙要素的确权,激发了人们的生产欲望,进而推动整体生产力的大规模爆发。在这一趋势下,UGC(用户生产内容)可以迅速转变为 UGA (用户生产资产),因为内容一旦确权,就变成了资产,可交易、转让。举个例子,一幅融合了 5000 个作品的艺术创作——《最初的 5000 天》,在佳士得拍卖会上拍出了 6000 多万美元的天价,这也是世界上第一件在传统拍卖行出售的纯数字作品。

随着这一类型能力的突破,一些传统的表现手法亦能够通过 XR、AR 等模式附着到固有的物体当中,得到数字资产的全新呈现。商汤与敦煌合作推出的数字文创《千年一瞬-敦煌九色鹿限定数字壁画》,上线后 30 秒就完全售罄。这也说明新一代数字原住民,对于用户生产出来的数字资产给予了高度认可。

在生产力爆发,供给侧变得丰富后,也激发了很多人的创作欲望。比如在 OpenSea(NFT 交易平台)上,一年的交易量达到 200 亿美金。当众多作者的作品确权后,被再次交易,创作者每次都可以从中收到 “佣金”,所以他们的生产欲望也随之增加。

当人工智能发展到一定程度,AIGC(人工智能生成内容)又会带来新的生产工具,即用人工智能来生产想要的东西,只要有创意,就能做到真正意义上的数字化。前阵子比较火的谷歌 Imagen,是一款可以用文字生成创意内容的工具。有人输入宋朝的名画,要求给宋代的东方老虎佩戴 VR,Imagen 就生成了一幅图片。它的创作极具个人特色,并且跟人的认知、感知完全一致。此类工具的诞生,大大加速了整体生产的流程。

商汤计算机视觉开源算法体系 OpenMMLab 中的 MMEditing,可以在各个维度调整生产出猫的形状,以及眼睛、耳朵、尾巴等细节。输入想要的变量,就可以生成一只完全不一样的宠物猫,然后分享到朋友圈。由此可见,NFT 技术对于创造力的确权激发了人们的生产欲望,AI 技术促进了生产效率和生产能力的提升。可以说生产力工具和交互体验工具真正意义上提升了我们在数字世界当中的生产力。

第二个现象是新消费。在元宇宙中,我们的消费理念发生了变化。元宇宙原住民并不仅仅消费所看到的 “物”,而是通过消费 “虚拟标签” 来寻找身份认同。

此前提到的 OpenSea 平台,一年时间实现从 0 到 200 亿美金的整体交易量。其代表就是 NFT 猴子的头像,篮球运动员库里花了 18 万美金购买。截至今日,这样一个简单的猴子头像的价格大概要 300 万人民币左右。很多人买来作为元宇宙的身份标签,用作头像,表明自己是一个元宇宙玩家,是这个开放世界的原住民。

此外,在一些游戏虚拟场景中,人们一键生成自己的虚拟形象。正所谓千人千面,人们希望在虚拟世界中也有自己的特色。对于个人性格、属性的外向表达,将成为元宇宙新消费的核心。

又如在大型 AI 展会上,商汤用原创的数字人驱动《王者荣耀》里的公孙离与现场观众进行互动。其实在幕后,只要有人做出动作或说话,前台的公孙离就能实时复刻,与现场观众交流。完全想不到公孙离这样一个女性形象,背后其实是一个大汉。

元宇宙的未来商业构想

很多人都在问,元宇宙到底有没有这么大商业空间?其实关键在于元宇宙能否真正意义上带来生产力工具和交互体验工具的进化。这样的进化,将会颠覆互联网、移动互联网或者传统商业的核心模式。现实世界中,有很多做社交、搜索、广告、电商、游戏的互联网平台。如果生产力工具和体验工具能够得到提升,可以想象在元宇宙中,这些平台都会变成开放世界,被重新定义。原先互联网的商业模式会在元宇宙中被完美复刻。下一阶段,只要用真正元宇宙原住民的认知重新定义商业模式,就可以有巨大的想象空间。

在 Gartner 2021 年新兴技术成熟曲线(Hype Cycle)中,NFT、去中心化身份、生成式人工智能、数字人、基于物理信息的人工智能、AI 增强引擎以及多重体验等,都成为了热门技术,大部分都和元宇宙相关。

可能很多人会就此认为元宇宙已经近在眼前,但从这条曲线来看,虽然元宇宙有着巨大的可能性和潜力,但是现在技术成熟度还尚待完善,需要更长的时间才能构建起庞大的基础设施。正如互联网 “3W” 是 1989 年诞生的,但是其真正商业化可能是在 10 年以后。所以很多事情看似近在眼前,但需要很长时间的建设才能走向成熟。

当然,我们也不能妄自菲薄。技术迭代的能力其实非常快,比如最好的人工智能算法,在过往十年对于算力的需求增长超过了 100 万倍,它突破了大部分人对于原定的技术发展的想象。在这里,唯一能限制你的就是想象力。让我们来一起拥抱元宇宙的数字化!