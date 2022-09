9 月 21 日-27 日,第二届 BEYOND 国际科技创新博览会(BEYOND Expo 2022)于 BEYOND 元宇宙中盛大举办。在精彩纷呈的行业峰会、项目路演、投融资对接等环节之外,在为期 7 天的活动中,大会也围绕生命科学、可持续发展、消费科技三大子品牌设立了相应的元宇宙展区,并吸引全球超 20000 名科技创新追求者及 500+海内外科技企业参展。

生命科学既是研究生命的科学, 也是一种让科学技术更好地服务于生命的技术理念。在本次生命科学展区,大会聚焦生物技术、医学技术和设备、生物制药、诊断与平台等多个方向,邀请到了包括 Australian Trade and Investment Commission、爱德华、复星医药、华大基因、金域医学、晶泰科技、默克、泰和诚、雅培、医药港、正大集团、中国太平等在内的众多大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业对此进行了参与。

值得一提的是,与往届展区不同,本次基于元宇宙形式的展区可以更加直观地展示出参展企业的前沿探索与阶段性成果,这种方式在优化了参展用户的参展体验的同时,也进一步便利了用户与展商之间的沟通过程。

其中,以晶泰科技为例。这是一家创立于 2015 年,以智能化、自动化驱动的药物研发科技公司,旨在为全球生物医药企业提供药物发现一体化解决方案。基于公司在元宇宙展台中设置的互动演示,参展用户可以清晰明了地了解到这家公司的独特优势——晶泰科技率先提出了智能计算、自动化实验和专家经验相结合的药物研发新模式。而通过这个三位一体的研发体系,晶泰科技能够助力客户缩短药物研发的周期,提高新药研发成功率。

目前,晶泰科技已经拥有 1000 多名员工,其中有超 700 人为研发人员。据介绍,该公司申请了 200 多项专利,在深圳、上海、北京拥有上万平米的实验室,且已同辉瑞、齐鲁制药、华东医药、轩竹生物等超过 150 家国内外药企展开了合作,并获得了谷歌、腾讯、软银愿景基金、红杉中国、五源资本等公司和机构的投资支持。

针对未来发展,晶泰科技相关负责人在元宇宙中表示,“我们相信 AI 赋能的智能化、自动化药物研发新基建是未来的大势所趋,我们也一直持续投入新技术的研发创新,将前沿的科技进展快速转化为更高效的研发工具,解决那些制约药物创新的瓶颈问题。目前我们的算法平台与研发模式已获得众多客户的验证与认可。我们期待进一步与药企、生物科技公司广泛建立合作,持续赋能药物研发的源头创新,让 AI 流淌进每一款新药,让患者更快获得有效的治疗。”

而在其他展商的展区,用户同样也只需操作个人元宇宙形象靠近相关展台或者相关负责人,就能通过互动演示和直接音视频对话的形式与企业展开 “零距离” 交流。

比如复星医药本次携旗下制药、医疗器械、医学诊断板块多家成员企业亮相 BEYOND 元宇宙舞台,展出的多款肿瘤领域自主研发及合作开发的药品收获众多关注,包括:中国首个自主研发的中欧双批单抗药物汉曲优、公司首款自主研发的创新型单抗 H 药汉斯状以及中国首个获批上市的 CAR-T 细胞治疗产品奕凯达等。此外由复星医药与德国百欧恩泰(BioNTech)合作开发的 mRNA 新冠疫苗复必泰也亮相 BEYOND 舞台。在医疗器械领域,由复星医疗器械展示的 LMNT one 美容仪、Artas 植发手术辅助机器人、EOS 全身骨骼三维建模成像系统、BodyTom 自由移动式全身 CT、CereTom 自由移动式头部 CT 等产品引发众多参会者关注。与此同时,复星诊断本次也带来了新冠病毒检测整体解决方案及高通量全方位生免解决方案。

据复星医药相关负责人在 BEYOND 元宇宙展台中介绍,今年是复星医药第二次参加 BEYOND 国际科技创新博览会,复星医药持续以创新研发为核心驱动因素,聚焦前沿科技带来了多款创新产品,并通过全新的线上展览方式,为全球参会者开启了一段超越传统元宇宙的体验。