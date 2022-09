从参会嘉宾的影响力,

参与企业的行业跨度,

参展商的数量,

线上展会的交互形式,

BEYOND Expo 2022 作为至今以元宇宙形式举办的最大规模国际化线上科技博览会,

开创了历史。

9 月 27 日,为期七天的第二届 BEYOND 国际科技创新博览会在 BEYOND 元宇宙圆满落幕!在七天会议期间,BEYOND 元宇宙带给所有参会者、展商、媒体、企业及政府机构一个尽可能接近于线下的全新交互体验。BEYOND Expo 2022 累计超 3.5 万人次参与,来自 120 多个国家和地区,大会汇聚国内外科技创新领军人物、知名专家、企业家、国际组织机构代表等嘉宾 300 余位,150+家投资机构,举办开幕式、主题峰会、创新路演、颁奖典礼,累计举办 150 多场对接活动,元宇宙参展企业近 500 家,线上会议观看量累计达 600 万,来自全球 300 家媒体参与报道大会盛况,全网浏览量突破 1 亿次。

群英荟萃!

顶级嘉宾共同展望全球的科技创新未来!

BEYOND Expo 2022 开幕式于 9 月 21 日在 BEYOND Metaverse 中重磅举行!中国科学技术协会主席万钢发表开幕致辞。围绕 BEYOND Expo2022 开幕式主题—“What’s Next?” 组委会邀请到 2006 年诺贝尔奖得主,世界顶尖科学家协会主席,中以海德创始人 Dr. Roger Kornberg ;中国建筑集团有限公司董事长、党组书记郑学选;西湖大学校长,中国科学院院士施一公;宁德时代创始人、董事长及 CEO 曾毓群;高瓴创始人张磊;默克中国总裁、默克电子科技执行副总裁安高博;滴灌通集团创始人、主席李小加齐聚 BEYOND 元宇宙,就行业最新趋势及最前沿科技创新理念及科技在未来生活的世界中的影响等热点话题分享真知灼见,共同展望全球的科技创新未来!

全球视野!

行业翘楚共话产业发展与变革!

科技创新和科技对社会各产业的影响力始终是 BEYOND Expo 的焦点所在,BEYOND Expo 2022 围绕投融资、消费科技、可持续发展、生命科学、Web3 设立五大行业峰会,邀请到国内外科技创新领军人物、知名专家、企业家、国际组织机构代表等嘉宾 300 余位共话产业发展与变革。去年 BEYOND 承诺要做世界级的国际化的科技平台,融合更多国际化元素,今年在 BEYOND Expo 2022 中,组委会设置的几十场圆桌讨论话题更具有全球视野,有超一半的圆桌论坛嘉宾均来自海外!着眼全球科技创新发展,聚焦热门领域垂直行业话题,共同探寻各行业发展新思路,链接全球科技创新生态!

好戏连连!

开启虚实交融的新世界!

围绕 BEYOND Expo 2022 三大子品牌,BEYOND 组委会在 BEYOND 元宇宙中特别打造可持续发展、消费科技、生命科学三大展区,近五百家海内外企业在 BEYOND 元宇宙中参展,来自 Anker、BYD、Cowa 酷哇、DJI、NBA、Nreal、OPPO、Pico、澳门通、长隆度假区、蚂蚁银行、集度、极米科技、商汤科技、小鹏汽车、正念资本、阿里巴巴集团、澳琴科技合作示范区、巴葡展团、德勤、广州高新技术产业开发区民营科技园管理委员会、华为、恒健控股、南光集团、西门子、工银澳门、腾讯、中国电信、中国建筑国际、中国水环境集团、中国土木工程集团港澳分公司、中国银行澳门分行、Australian Trade and Investment Commission、爱德华、复星医药、华大基因、金域医学、晶泰科技、默克、泰和诚、雅培、医药港、正大集团、中国太平等一线企业参展,携带前沿的科技创新产品、展示科技技术,百花齐放,各具特色,打造了一场精彩纷呈的视觉盛宴。此外巴葡展团、美国默克展团、澳琴科技合作示范区展团、英国伦敦发展促进署展团、泰国 True Digital Park 展团等展团携带数百个项目和来自全球的观众交流,打造沉浸式的互动体验!

人山人海!

高效对接激发市场活力!

科技创新需要金融资本助力,为市场注入新鲜血液,保持企业及产品核心竞争力。为了凝聚更多创新创业机遇,促进科技创新产业与金融资本的深度融合,助力更多初创企业快速成长,实现科技产业的落地与繁荣,BEYOND 组委会在元宇宙里设立国际资本对接会、创新路演两大对接会,大会期间累计举办 150 多次对接活动,在 22、23、24 日每天设置两场国际资本对接会,邀请来自全球 150 家知家名投资机构及投资人,为来自全球的参展企业及投资机构代表提供一对一闭门高效沟通的机会。9 月 25 日,由 BEYOND 组委会携手澳门经科局合作举办的巴西、葡萄牙项目路演专场也在 BEYOND 元宇宙会场 B 举行,聚焦生命科学赛道,共有 12 家巴西、葡萄牙企业参加,为项目充分展示的机会,提升品牌知名度及影响力,激发市场活力。

蓬勃发展!

BEYOND Awards 2022

助推各产业链升级转型!

为了集中展现前沿创新,促进资本、 产业和创新之间的全方位融合互动,BEYOND Expo 2022 特别设置 BEYOND Awards,包括 BEYOND Awards 影响力大奖和 BEYOND Awards 创新大奖两个部分。着重聚焦 “生命科学”、“可持续发展”、“消费科技” 三大领域,经过为期数月的专业评审,最终从 300 家进入复选企业中决选出 34 家企业及项目,25 日下午,BEYOND Awards 在 BEYOND 元宇宙中举行了颁奖典礼,揭晓获奖榜单,获奖企业悉数出席颁奖礼。

链接媒体与企业!

提升品牌知名度!

为促进媒体和展商对接和交流的机会,BEYOND 组委会 9 月 21-27 日期间每个工作日带领媒体走访相应展位,通过展商向专业领域媒体伙伴展示企业前沿科技创新产品,让媒体伙伴全方位了解不同领域最前沿的科技理念与品牌文化,来自 CCTV 央视总台、CGTN、新华社、Caixin Global、财新、福布斯中国、21 世纪经济报道、动点科技、Technode、IT 时报、产业家、融资中国、Shenzhen Daily、中国新闻网、投资家、深圳商报、日本经济新闻社、中华网、华尔街见闻、镁客网、华夏时报、南方都市报、智东西、经济日报、南方日报、都市快报、新浪网、香港商报、广州日报、南方财经、新浪 VR 、上海电视台、35 斗、飞象网、都市快报、证券时报、中国报道、南方周末、硅谷网、澳門會展經濟報、珠海传媒集团、界面、生物探索、生物药 CMC 等媒体与展商深度交流,扩大企业影响力和曝光。

大 V 探营!

元宇宙里的粉丝见面会!

大 V 探营,嗨翻元宇宙!BEYOND Expo 2022 自 9 月 21 日开幕以来,连续 7 天,24 小时不间断开放,受到科技创新领域行业从业者的高度关注!BEYOND 组委会在 24 日、25 日 BEYOND 特设 “周末嗨放日”,各行各界人士都可以参与其中,其中在 24 日 “周末嗨放日 “中邀请到 @eStarPro 诺言,在 BEYOND 元宇宙消费科技展区星竞威武展台和粉丝互动合影!25 日知名财经博主 @小 A 学财经来到可持续发展展区-华为展台与粉丝见面,在见面过程中小 A 就自己过往经历和粉丝朋友们分享科技财经相关经验与心得。当天下午 @eStarPro 花海 @eStarPro 清融也加入到 BEYOND 元宇宙中,分享首次在元宇宙中参会感受及备赛日常与粉丝进行分享,齐聚 BEYOND Expo,共襄元宇宙盛事。体验元宇宙的世界,感受虚实结合的新体验。

BEYOND Expo 2022 成功举办离不开各位合作伙伴们的信任与陪伴,BEYOND 组委会由衷感谢主办单位:澳门科技总会;合办单位商务部外贸发展事务局、国务院国资委规划发展局、工信部国际经济技术合作中心、生态环境部对外合作与交流中心、中国国际科技交流中心、中华医学会、中国电子商会;战略合作伙伴蓝迪国际智库、中国建筑国际、中国太平;深度合作伙伴工银澳门、中国银行澳门分行、南光集团、商汤科技(按照笔画顺序排序);协办单位:广东省工商业联合会(总商会)、广东省粤港澳合作促进会;支持单位澳门贸易投资促进局,澳门卫生局、中关村发展集团、广东省科技厅、深圳市科技创新委员会、北京港澳台科技合作中心、上海科学技术交流中心、中国环境保护协会、“一带一路” 绿色发展国际联盟、中企会企业家俱乐部、社会价值投资联盟、深圳市中小企业服务局、粤港澳大湾区企业家联盟、京澳经济文化交流促进会、中关村股权投资协会、Impact Hub Shanghai、香港青年联会、香港菁英会、澳门青年联合会等所有支持单位对 BEYOND 的大力支持。

BEYOND Expo 期待与大家携手同行,为来自全球参会者、初创企业打造虚实融合的国际化展示平台!大家拭目以待!BEYOND Expo 2023,我们明年澳门见!