9 月 28 日，电子零售商 SHEIN 在洛杉矶宣布了一项新的目标，到 2030 年将在其业务范围内减少 25% 的温室气体总排放量，并发布了 2021 年的温室气体（GHG）排放数据。2021 年的排放数据也将成为公司实现科学减排目标的基准线。将科学减排的目标纳入可持续发展管理中，对于公司应对气候变化和对可持续发展承诺负责的努力至关重要。

SHEIN 与行业领先的全面质量保证提供商 Intertek 合作，测量其 2021 年的碳足迹影响、计算其范围 3 基准排放，并通过联合举办互动研讨会确定科学减排目标。这次合作建立了以下 2030 年目标，这些目标将通过承诺书的形式提交给科学目标倡议组织 (SBTi) 进行验证：

范围 1，由 SHEIN 运营产生的排放占 2021 年总排放量的 05% 以下，到 2030 年该范围的绝对排放量将减少 42%。

范围 2，为 SHEIN 自有设施的能源采购产生的排放，占 2021 年总排放量的 0.5% 以下，该范围的目标为到 2030 年 SHEIN 运营所使用的电力为 100% 具有再生能源证书的电力。

范围 3，由 SHEIN 的整个供应链产生的排放，占 2021 年总排放量的 99% 以上，到 2030 年该绝对排放量将减少 25%。

为了减少范围 1 和 2 的排放，SHEIN 将对其运营中的节能工作加大投资，并辅以使用 100% 具有可再生能源证书 (RECs) 的电力。鉴于范围 3 产生了 SHEIN 最大占比的碳排放量，SHEIN 与专家合作伙伴密切合作，在向可再生能源转型和碳减排计划方面进行合作，这一点是至关重要的。

SHEIN 宣布，将向服装行业影响力协会 (Apparel Impact Institute, Aii) 提供 760 万美元的项目资金，Aii 是一家致力于时装业供应链脱碳和现代化的非营利组织，它将为 SHEIN 的供应链建立减排路线图。

SHEIN 的项目资助金将直接用于两个现有的、成熟的项目: 碳领导 (Carbon Leadership) ，专注于碳基准、评估和目标设定，以及 “设计清洁”(Clean by Design) ，它帮助纺织生产工厂减少能源、水和化学品的使用，同时降低成本。Aii 将策划一个战略，专注于在 SHEIN 的 500 多家供应商工厂中实施能源效率项目，每个工厂每年预计减少 10% 的温室气体排放。

服装影响研究所总裁 Lewis Perkins 说: “Aii 的目标是接触覆盖尽可能多的供应商，以促进时装业的供应链脱碳化。我们将运用我们成熟的方案和方法来帮助 SHEIN，在改善其供应链的道路上持续前进。

SHEIN 也将与 Brookfield Renewable 公司展开合作，Brookfield 是全球领先的可再生能源和脱碳业务企业，利用可再生能源为 SHEIN 的供应链合作伙伴的运营提供动力，解决其供应链中的温室气体排放问题。Brookfield Renewable 公司是世界上最大的可再生能源所有者、运营商和开发商之一，拥有约 23,000 兆瓦的发电能力和 75,000 兆瓦的开发管道，包括风能、太阳能、能源储存、分散式发电、碳捕获和其他能源转型资产类别。

Brookfield Renewable 公司亚太区董事总经理 Daniel Cheng 表示: “Brookfield 拥有全球最大的可再生能源和能源转型平台之一，并在全球范围内提供绿色能源和脱碳解决方案方面有着成熟的经验。我们很高兴与该公司扩大合作关系，并支持 SHEIN 最近宣布的脱碳承诺。我们期待着运用我们的可再生能源和能源转型专业知识，帮助实现这些目标。时尚行业的脱碳机会是巨大的。”

“今天我们向前迈出了重要的一步，宣布了一项新的 2030 年目标，这将有助于我们在未来 7 年内实现整个供应链的减排目标，”SHEIN 环境、社会与企业治理（ESG）全球负责人 Adam Whinston 表示。“我们与 Brookfield 和 Aii 的合作进一步证明了我们致力于实施可持续发展长期举措、赋能供应商，并致力于推动以减少碳排放为重点的可持续创新发展策略。这一宣布进一步巩固了我们在企业层面对可持续发展和企业责任举措的承诺。”

SHEIN 在范围 3 方面的碳减排努力还包括加快再生材料使用以及增加产品的近岸配送。

作为其可持续发展历程的一部分，今年早些时候，SHEIN 宣布了成立 5,000 万美元的生产者责任延伸基金（EPR Found），并致力于 “CanopyStyle 倡议” 使古老濒危的森林资源排除在粘胶供应链之外，并推出了环保服饰线以促进用户有意识的选择和行为。