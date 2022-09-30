后疫情时代下，以旅游出行为业务切入点的企业所交出的答卷正在变得更加引人关注。

动点出海获悉，印尼在线旅游出行服务独角兽 Traveloka 已于近日从 INA（印尼投资局，为印尼主权财富基金机构）、贝莱德、Allianz Global Investors 以及 Orion Capital Asia 等机构中获得了一笔 3 亿美元的融资。

据了解，此次融资得到了超额认购。作为背景，这笔 3 亿美元的融资很可能是本栏目在今年 6 月份时指出的那笔 2 亿美元融资谈判的后续结果。此外，在当时，除了这一 2 亿美元的融资谈判，消息人士也透露称，Traveloka 正计划于今年内在美国达成 IPO。

回到本次融资。Traveloka CEO 兼联合创始人 Ferry Unardi 在一份声明中表示，随着旅游业的逐渐复苏，这笔新融资将有利于改善 Traveloka 的资产负债表，使公司继续专注于核心业务。而作为这一发言的背景，此前，随着疫情的到来，Traveloka 不得不采取多元化的发展策略，在旅游出行服务之外也涉足了外卖配送、杂货电商、物流、金融等领域。

另一方面，作为本次发言的体现，在本次融资后，Traveloka 也宣布了将关闭其物流服务 Traveloka Send（仅于本月中旬时正式上线）和外卖配送平台 Traveloka Eats。此外，其杂货电商服务 Traveloka Mart 也刚于上月晚些时候下线，而这一服务同样上线并没有太久（仅维持了半年时间）。

Traveloka 由 Albert Albert、Derianto Kusuma 和 Ferry Unardi 于 2012 年成立，主要业务是为游客提供酒店和出行在线订票服务。但同时，该公司也把业务范畴扩展到了景点门票预订、活动票务预订、汽车租赁、金融服务等其它领域。在 2017 年时，Traveloka 曾获得了一笔由 Expedia 提供的 3.5 亿美元资金，并以此加入独角兽的行列。

在本次最新融资中，Traveloka 表示，其 App 已被下载超 1 亿次，已成为东南亚地区最受欢迎的旅游和生活方式平台。

值得一提的是，作为对比（尽管并非同行），在疫情的阴霾下，亚航（母公司名称已改为Capital A）也同样选择了多点开花式的发展战略，在航空出行服务外开辟了食品零售、电商、配送、打车等能够满足日常生活所需的服务功能，并将这些服务集成到了公司的超级应用之中。

根据该公司在今年 6 月份时发布的数据，随着旅游业的强势复苏和移动应用用户的增加，其超级应用的月活达到了破自身纪录的 1060 万。而在本月早些时候，Capital A表示，正着手推进亚航（AirAsia Aviation Group）及亚航超级应用于纽约的上市计划。