进入三季度后，印度创投领域的融资寒冬仍在继续。

据印度媒体日前发布的数据指出，今年 7 月至 9 月期间，印度初创公司所获得的总融资规模仅为近 29 亿美元。相比之下，这一数字在去年同期时为 123 亿美元。

数据表示，今年三季度的这一数字由 366 笔交易构成，其中包括 58 笔成长期交易（近 19 亿美元）、250 笔早期交易（9.56 亿美元）、以及 58 笔未披露轮次的交易（4 到 5 千万美元左右）。

另一方面，从月份上来看，7 月份期间，这一领域的总融资规模在今年内首次跌到了 10 亿美元以下，仅为 8.7 亿美元——作为背景，其 6 月份和 5 月份的的总融资规模分别为 30 亿美元以及 17 亿美元（三四月份分别为 39.7 和 26.5 亿美元）。而在随后，尽管该数字呈现出了反弹的迹象，但在 8 月份和 9 月份也分别仅为 10.6 亿美元和 9.63 亿美元。

而从具体领域上来看，三季度期间，印度融资数量发生最多的领域为金融科技，为 51 笔。其次则分别为 SaaS（38 笔）、医疗健康（28 笔）以及教育科技和食品科技（均为 20 笔）。

值得一提的是，与今年前两个季度相比，这一数字同样也显得相形见绌了许多。今年一季度和二季度期间，印度初创公司所获得总融资规模分别为120 亿美元和 78 亿美元（上年一季度和二季度分别为 40.7 亿美元和 86 亿美元）。

数据称，今年的三季度之所以呈现出如此降幅，其部分客观原因是在于其中缺乏更大规模的融资和成长期交易数量的大幅下跌。从这一点来看，在今年一季度和二季度期间，印度创投领域中的成长期交易的数量分别为 123 笔（总交易数量为 528 笔）和 104 笔（总交易数量为 432 笔），其独角兽新增数量则分别为 14 家和 3 家（三季度期间仅为2 家）。

截至三季度，印度创投领域所获得的总融资规模为近 230 亿美元，这一数字在去年同期时为近 250 亿美元。而在 2020 年期间，其全年总融资规模则仅为 40 亿美元。