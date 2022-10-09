尽管在今年的科技市场波动中遭受了巨大损失，老虎基金对这一领域的热情同样未减。

动点出海综合多方外媒报道获悉，老虎基金已于近日通过信函表示，正计划为其下一只私募基金 PIP Fund 16（实际为老虎基金的第 15 只基金，因为该机构跳过了 “13”）展开募资。根据该信函， Fund 16 的募资规模被设定在 60 亿美元，预计于明年 1 月中旬之前实现首次收盘。

有消息称，针对 Fund 16，老虎基金的员工将至少对其投入 5 亿美元资金，且其中大部分会来自老虎基金的创始人 Chase Coleman 和合伙人 Scott Shleifer（Shleifer 目前一直在管理老虎基金对印度的投资）。

其中，就基金的具体关注方向而言，老虎基金表示， Fund 16 会主要投资于 “企业主题（enterprise themes）”、“印度”、“低估值环境（lower-valuation environment）” 这三个方向。而这将重点包括企业软件、金融科技、消费等行业的科技初创公司，因为这些是 “具有快速和长期增长潜力” 并且 “没有被充分渗透的类别”。此外，信函也补充称，基金也会对现有的投资组合公司进行 “机会性后续投资”，这将包含二级股票购买的方式。

值得一提的是，尽管 Fund 16 此次的计划募资规模与早前向部分客户告知的 80 亿美元的预期相比有了一定的下降，但 Fund 16 的 60 亿美元规模却也使其即将成为老虎基金旗下的第三大基金，另外两只则分别是于 21 年和今年早些时候收盘的 Fund 14（66.5 亿美元）和 Fund 15（127 亿美元）。有知情人士指出，之所以出现这种变动是因为市场已经发生了变化，并且老虎基金也正更加关注早期阶段的投资。

目前，老虎基金对此计划尚未置评。

作为本次 Fund 16 的背景，数据显示，在科技市场的波动下，今年已成老虎基金自成立以来最为动荡的一年，其总资产已从 1000 亿美元高值跌至近 630 亿美元。并且随着科技股的暴跌和初创公司的估值下降，其对冲基金的价值在 8 月份时损失了近 50%，另有一只只做多的基金在 7 月份暴跌了近 62%。

另一方面，作为印度初创领域的重度参与者，在过去的一年间，根据本栏目统计，老虎基金参与了当地近 20 家企业的独角兽轮融资（印度去年的独角兽新增数量为 43 家）。而截至本月，老虎基金今年在印度参与的独角兽轮融资则为 4 笔左右（今年以来的独角兽新增数量为 23 家）。