今日,虚拟内容 AIGC 技术服务商慧夜科技(简称 “慧夜科技”)宣布完成由高瓴创投领投、顺为资本跟投的 Pre-A+ 轮融资。本轮资金将被用来继续完善产品、降低虚拟内容的制作门槛、扩张团队以及发展更多客户。

慧夜科技是一家虚拟内容人工智能驱动技术的服务商,该公司打造了一套 “⽣成式深度神经⽹络框架”,基于其,虚拟角色可以从简单到复杂学习人类的运动模式。在不需要真人动捕的前提下,在系统中输入一段音乐,虚拟角色会根据旋律自动起舞。创始人渠思源将它称之为 “赋予虚拟人交互和表演能力” 的解决方案。

传统的动画制作模式需要专业的动画师和软硬件,真人动捕模式也需要专业的 “中之人”,但 AIGC(通过人工智能生成内容)可以把创作虚拟内容的门槛大大降低。

“我们的目标用户是那些还没有能力完全自主创作虚拟内容的创作者。他们通过我们的产品可以生成基础或复杂的 3D 动作内容。以舞蹈动作举例,他们需要做的只是把音乐输入系统中,就可以获得一段虚拟人的舞蹈表演。” 渠思源说。

不过,相比传统的动画制作和真人动捕,渠思源认为,AIGC 与它们并不是简单的取代关系。“单纯从效率上比,真人与 AI 确实不是一个水平。AI 可以迅速用 2000 首歌生成 2000 条舞蹈内容,但真人动捕可能要用两三年。看上去是 AI 赢了,但专业的动画制作本身是需要人工做艺术处理的,AI 很难生成这种带有艺术理解的动作,所以二者不能单纯从一个维度进行比较。”

现在,慧夜科技已经开放了网页版 AIGC 工具供客户测试。在商业模式上,慧夜科技希望向有创造虚拟人需求的企业提供 to B 的服务。渠思源将之称为 AI being as a Service,慧夜科技将提供本地私有化和云端原生数字人两种模式。同时,慧夜科技也推出了自己的虚拟人产品,包括数字人 DJ、虚拟健身教练和虚拟品牌代言人等。

今年,慧夜科技根据客户的需求拓展了技术栈,包括 AI 的辅助建模和 AI 的自动绑定,以及自动运镜的视觉效果处理,并优化了虚拟模特走秀、虚拟人展示商品等动作的算法。

“在实际应用中,我们发现仅仅让虚拟人动起来是不够的。目前慧夜科技跟许多头部客户合作,就是为了收敛需求、细化流程。” 渠思源举例说,在跟鞋履品牌百丽的合作中,他们发现,虚拟人每展示一双不同的鞋子,就需要绑定师去把鞋子的模型跟虚拟人绑定一次。为了提高效率,慧夜科技做出了自动绑定的算法,解决了这个刚性需求,并计划在生产流程相对成熟之后,将它开放给一些中小型工作室和个人创作者,辅助他们的虚拟内容创作。

慧夜科技的团队包括了自清华、武大、字节跳动、阿里巴巴的研究员以及来自中国美院、清华美院、湖北美院的艺术创作者。目前已经向百丽、宝马、蚂蚁金服、Starmaker 等客户推出 AI being as a service 的产品服务。

高瓴创投项目负责人表示:“未来世界将出现巨量、无限场景的虚拟现实,这需要有力的三维内容生成技术作为支撑,而当前内容生成市场存在着技术壁垒高、生产成本高、进入门槛高的多重挑战。慧夜科技凭借精准选择的切入点,如数字人 “小脑” 动作来实现三维内容,并通过 AIGC 技术提升内容生成的自动化程度,大幅降低生产门槛。我们相信,越来越多的内容和场景将因 AIGC 流程技术而快速打开,这不但将为三维内容生产开拓出增量市场,也为虚拟现实的发展进一步拓展了想象空间。“

