动点出海获悉，东南亚先买后付平台 Kredivo 的母公司 FinAccel 已于近日获得了一笔 1.4 亿美元规模的 D 轮融资。融资后，FinAccel 的估值达到了 16.6 亿美元，并以此加入当地独角兽阵营。

据了解，本次融资由 Cathay Innovation、Endeavor Catalyst、GMO Global Payment Fund、Jungle Ventures、Mirae Asset、Open Space Ventures 以及 Square Peg 提供。有消息指出，与上一次融资时（2019 年）的估值相比，FinAccel 的当前估值几乎增长了 3 倍之多（当时为 4.51 亿美元）。

FinAccel 成立于 2015 年，其总部位于新加坡（联合创始人中包含一位印度企业家）。该公司于成立次年推出了其先买后付平台 Kredivo，并以此进军印尼市场（印尼也成为 Kredivo 的主要市场）。

根据 FinAccel 于去年透露的数据，平台当时已拥有 400 万获批用户，且自身也为印尼最大和增速最快的先买后付平台。此外，FinAccel 也在当时指出，在截至去年 8 月份的 10 个月内，平台的用户总数翻了一番，其年化收入也在过去的 7 个月内增长了 2 倍。该公司在当时表示，计划在不久的将来进入越南和泰国市场（目前 Kredivo 已推出了越南语版本）。

作为 Kredivo 本次融资的背景，今年 8 月份时，曾有消息指出FinAccel 曾计划以 15 亿美元的投前估值寻求 1 亿美元的融资。而作为这一计划的背景，去年 8 月份时，FinAccel 曾表示将通过与美国投资机构 Victory Park Capital 旗下的 SPAC 公司 VPC Impact Acquisition Holdings II 进行SPAC 合并，以期在美国进行上市（合并后的估值预计为 25 亿美元）。不过到了今年 3 月，“由于不利的市场状况和两家公司无法控制的流程延期”，该 SPAC 合并计划最终被放弃。

（再作为 FinAccel 放弃SPAC合并上市计划的背景，事实上，它并不是唯一一家在今年内放弃或推迟此计划东南亚公司，你可以在Carousell和Carsome等公司身上看到类似的缩影）

作为 “不利的市场状况” 的体现，根据 CB Insights 发布的数据显示，今年第三季度的 745 亿美元全球总融资规模已创下 9 个季度以来的新低，且环比下降了 34%，而该环比下降为十年来的最大季度降比。此外，数据也指出，三季度期间，全球范围内的交易活动数量仅为 7936 笔，环比下降 9.5%，同样创下了 7 个季度以来的新低。