Byju’s 最近着实有点忙。

动点出海获悉，印度教育科技超级独角兽 Byju’s 日前宣布，计划裁掉旗下 5% 的员工，从而实现在 2023 年 3 月前的整体盈利目标。

据悉，这一裁员计划具体将涉及 2500 名员工，涵盖产品、内容、媒体、技术等团队成员。Byju’s 表示，裁员计划将在后续分阶段进行。

Byju’s 表示，本次裁员的部分原因是为了进一步优化其团队架构——在过去的三年间，公司大举收购了十多家同行，而这些收购为公司的团队带来了一定的重复和冗余。Byju’s 称，其收购来的 Toppr、Meritnation、TutorVista、Scholar 和 HashLearn 这几家公司现已合并到了 K-12 一个业务之下，仅有 Aakash Institute 和 Great Learning 两家被收购公司会作为独立的实体继续运营。

值得一提的是，Byju’s 也透露，公司也正计划在来年新招聘 1 万名教师。而此举将使其教师团队规模增加到 3 万人。

有人士表示，在较为动荡的融资环境下，Byju’s 本次的裁员举措也是一种降低成本的体现。而除了裁员，作为降低成本另一种举措，Byju’s 目前也在削减其在印度当地的营销预算。不过与此同时，Byju’s 也在投资于印度之外的海外市场，以期打响公司的海外知名度。

作为 Byju’s 本次裁员的发生背景，上月中旬，本栏目曾指出，根据 Byju’s 延迟了 18 个月发布的 21 年财报，在截至 21 年 3 月份的 21 年财年内，该公司的营收为 228 亿卢比，较其母公司（Think & Learn）此前预期的 440 亿卢比未审计营收呈现出了 48% 的降幅，且低于上年 238 亿卢比的水平。此外，财报也显示，较上一财年 26.2 亿卢比的亏损额相比，Byju’s 在 21 年财年内的亏损规模呈现出了巨幅提升，达到 458.8 亿卢比。基于这种不乐观的财务表现，当时，已有不少业内人士对 Byju’s 接连不断的估值提升表示出了质疑。

而把时间拨回到今年的更早之前，在今年 6 月份时，作为印度科技市场波动的体现，Byju’s 在当时也已经裁掉了 2500 多名员工，此举同样涉及多个部门。

有数据指出，今年以来，印度教育科技领域的裁员规模已经达到了印度创业生态整体裁员数量的 30% 以上，并且已经有多家教育科技初创公司倒闭。作为对比，在去年期间，面对该地区创投领域 380 亿美元的总融资规模，印度教育科技领域以 141 笔共计 57.8 亿美元的金额数量占据了所有领域融资的规模之最，并且在其中新增了 4 家独角兽企业（在 21 年之前，这一领域中仅有 2 家独角兽企业，分别是 Byju’s 和 Unacademy）。