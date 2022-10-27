丰田是全球汽车产业最老牌，实力也是比较过硬，但是其对电动车依然是不紧不慢，甚至被行业批评过于保守。不过，现在丰田迫于压力，开始做出了电动策略的改变，这个改变从中国做起。

丰田在中国开始转向新能源方向

一汽丰田 BZ3 正式发布，代表着丰田在中国开始进入电动车战局。新车是由丰田、比亚迪、一汽丰田三方联合研发的车型，定位纯电中型轿车，搭载比亚迪旗下弗迪动力提供的磷酸铁锂刀片电池，最高续航里程超 600km。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4725/1835/1475mm，轴距 2880mm，和市场上大多数的轿车有着差不多的比例，但不算是太大。所以，价格上可能不会定的太高，以维持竞争力。

另一方面，丰田也在燃料电池技术上押注中国。丰田燃料电池研发与生产项目（一期）已经在北京开启，项目旨在向中国导入和推广丰田的氢燃料电池技术。据介绍，项目主体由联合燃料电池系统研发（北京）有限公司（以下简称 “联合燃料”）及华丰燃料电池有限公司（以下简称 “华丰燃料”）构成，将建设燃料电池系统生产线、检测线和研发中心，生产燃料电池系统产品，并进行燃料电池系统相关研发工作。

联合燃料和华丰燃料均是丰田在华成立的燃料电池合资公司，此次项目奠基，标志着两家合资公司正式进入产能建设期。作为一种用车载电池装置，燃料电池具备零污染、加氢快等优势。与普通电动汽车所用的电力来自充电电池不同，燃料电池汽车所用的电力来自车载燃料电池装置。一般而言，燃料电池装置所使用的燃料为高纯度氢气或高含氢重整气。

燃料电池汽车是新能源汽车技术路线的一种，丰田是汽车产业界中燃料电池的最大拥趸之一。官方信息显示，丰田 1992 年开始氢燃料电池汽车领域的研发工作，2014 年和 2020 年分别推出了世界首款量产氢燃料电池车型 MIRAI 和第二代 MIRAI，截至目前 MIRAI 销量已超过 2 万辆。

丰田在全球开始调整电动车战略

丰田正在考虑重新启动其电动汽车战略，以更好地在一个蓬勃发展的市场中竞争。并且它们正在调整新的战略提案，正在审查的提案如果获得通过，将给丰田带来巨大转变，并改写这家日本汽车制造商去年宣布的价值 380 亿美元的电动汽车推广计划，以更好地与特斯拉等公司竞争。丰田内部的知情人表示，丰田内部的一个工作组负责在明年初制定改进其现有电动汽车平台或新架构的计划。

与此同时，丰田已暂停 12 月宣布的 30 个电动汽车项目中的一些项目的工作，据消息人士给路透社的一份文件显示，这些项目包括丰田 Compact Cruiser 跨界车和电动皇冠。丰田表示，它致力于实现碳中和，但拒绝就具体举措发表评论。“为了实现碳中和，丰田自己的技术——以及我们与一系列合作伙伴和供应商所做的工作——是必不可少的，” 该公司在回答路透社的问题时表示。

正在考虑的改造可能会减缓已经在计划内的电动汽车的推出。但这也将使丰田有机会与更高效的制造工艺竞争，因为整个行业的电动汽车销量超过了丰田早些时候的预测。此外，它还将解决绿色投资者和环保组织的批评，他们认为丰田曾经是环保主义者的宠儿，但在拥抱电动汽车方面太慢了。此次审查的部分原因是丰田的一些工程师和高管意识到丰田在电动汽车的工厂成本战中输给了特斯拉。

丰田设计了 e-TNGA，以便可以在与汽油车和混合动力车相同的装配线上生产电动汽车。消息人士称，这是有道理的，因为假设丰田到 2030 年需要每年销售约 350 万辆电动汽车——大约是其目前全球销量的三分之一——才能保持竞争力。但电动汽车的销量增长更快。全球汽车制造商现在预测，到 2030 年，电动汽车将占汽车总产量的一半以上，这是目前总计 1.2 万亿美元的全行业投资浪潮的一部分。据六名知情人士透露，负责丰田电动汽车审查的人是前首席竞争官 Shigeki Terashi，其中包括两名与丰田关系密切的人。Terashi 没有回应置评请求。

Terashi 的团队已被指定为丰田内部的 “BR” 或 “商业革命” 团队，该术语用于表示重大变革，包括 20 年前对其开发和生产流程的改造。一位知情人士说：“推动这个改变的是电动汽车的起飞速度快于预期，以及特斯拉和其他公司迅速采用了尖端创新技术。”

三名消息人士称，Terashi 的团队正在考虑通过将 e-TNGA 与新的技术相结合来延长 e-TNGA 的实用性的选项。Terashi 还可以建议更快地淘汰 e-TNGA，并选择从头开始设计的 EV 专用平台。两位消息人士称，新车型可能需要大约五年时间。“没有什么时间可以浪费了，” 其中一位说。

丰田正在与供应商合作，并考虑通过工厂创新来降低成本，例如特斯拉的 Giga Press，这是一种大型铸造机，简化了特斯拉工厂的工作。乘用车的未来是电动的，转型将比市场参与者预期的更快。丰田未能拥抱全电动汽车并承诺到 2030 年生产 100% 零排放汽车，这是短视的。电动汽车是未来：没有尾气排放，它们对我们的健康和气候更有利。

丰田还必须立即结束其反电动汽车的游说。任何更新的电动汽车战略都应确保丰田的材料，包括钢铁和电池中的矿物质，都是以负责任的方式采购的。电池设计应便于矿物的再利用和回收。作为全球最大的汽车制造商，丰田能够而且必须帮助引领全球向 100% 零排放汽车的过渡。