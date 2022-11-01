在遭遇了三季度的大幅下滑后，随着时间来到 10 月份，印度创投领域中依然充斥着并不乐观的势头。

根据外媒发布的数据显示，尽管较今年 9 月份的融资规模呈现出了 60% 的增长，10 月份期间，印度初创公司所获得的总融资规模仅为 13 亿美元，较上年同期呈现出了 77% 的降幅（9 月份的同比降幅则为 58%）。

据了解，本次 13 亿美元的融资规模由 105 笔交易构成，这与 9 月份的数量相同。不过，在此期间，仅靠 BYJU’S、 Ecom Express、Udaan 这三家企业的融资规模便占据了 10 月份整体水平的 41%（约为 5.37 亿美元）。相比之下，9 月份期间所发生的最大单笔融资也只为 8200 万美元。

紧接着这一点，在排除了 BYJU’S 所属的教育科技、Ecom Express 所属的物流以及 Udaan 所属的电商三大领域之外（这三者在 10 月份的具体领域的融资规模占比中分别位列第 1、4、2 名），10 月份期间融资规模最多的领域为企业科技（enterprise tech，大致可以看为 SaaS 相关），占据了其 14.7% 份额，并且该领域也以 25 笔的交易数量成为了总融资活动第二的领域（第一位是电商，为 27 笔）。

（一些延伸：关于企业科技如此高的占比的原因，你可以从《老虎基金计划为新基金募资 60 亿美元，继续押注印度》这篇文章中老虎基金 Fund 16 的关注方向上窥见一斑。并且也如笔者此前所指出，作为在当下困境中节约现金流的应对方式之一，业务自动化正在逐渐受到企业们的青睐。）

目前，截至 10 月份，印度创投领域的总融资规模为 229 亿美元。而作为对比，这一数字在去年同期时为 329 亿美元。值得一提的是，鉴于印度风投机构当前所持有的 160 亿美元的储备资金，尽管这些风投机构已在今年安静了许多，该媒体预测称，印度创投领域或许可以在明年期间恢复到 21 年的水平。