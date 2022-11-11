动察：富士康造车来势汹汹，正在全力打造汽车王国

手机代工是我们听到富士康所能够反射的第一个关键词，虽然富士康的业务并非单一。但在手机市场进入存量竞争，放慢脚步的今天，新能源车市场似乎有着更大的想象力，全球无论是政策、还是创业环境，市场容量都存在着极大的机遇，所以富士康勇往直前，一头扎进了造车的海洋。

这篇我们来仔细观察下富士康在造车过程中所做的一些重要布局，这些布局是一个立体的维度，涉及到造车进程中重要的环节。通过这些布局的观察，我们可以感知到，富士康正在全力打造汽车王国。

在电池端的布局

富士康已开始建设其第一家电池工厂。该工厂位于台湾第二大城市高雄，计划于 2024 年第一季度开始生产计划产能为 1.27 GWh 的 LFP 电池。该工厂还将包括一个研发中心。这些电池最初将用于电动巴士、电动汽车和固定式储能。同时还宣布与 Giga Solar Materials、Long Time Technology 和 China Steel Chemical 公司合作开发磷酸铁锂电池的负极材料。

这家电子制造商希望利用其在台湾的资源实现在其他国家建立类似的生产能力。在高雄工厂投产后，印尼可能成为该公司在台湾以外的第一家电池工厂。现在提到的步骤并非完全偶然：一月份，富士康宣布与印尼投资部、电动滑板车制造商 Gogoro 等合作伙伴就在印尼打造电动汽车生态系统达成协议。富士康表示，该生态系统将包括电池生产、两轮和四轮电动汽车的开发，以及储能系统（ESS）、电池更换站和电池回收等电动汽车配套产业的发展。

车型上面的布局

富士康展示了三款车型。最近发布的 Model B 电动掀背车相当紧凑，长 4.3 米（与大众 ID.3 相当），据说续航里程为 450 公里，风阻系数为 0.26。富士康还推出了台湾第一款电动皮卡 Model V。据说它的有效载荷高达一吨，牵引能力为 3 吨。车身为带五个座位的双人驾驶室。

还有 Model C 的量产版，该车型是去年作为概念车提出的，预计 2023 年下半年交付给台湾客户。风阻 cW 值为 0.28 的电动 SUV 是预计将提供略低于 700 公里的续航里程，并在 3.8 秒内从 0 加速到 100 公里/小时。没有关于 Model E 电动轿车的更多信息，该车型也将于 2021 年亮相。

三款车辆均基于该公司的 MIH 平台。为了加速在该平台上进一步开发电动汽车，富士康还推出了电动汽车软件平台 HHEV.OS。据说该操作系统能够可靠地映射所有功能并且还具有可扩展性。“通过 HHEV.OS 软件平台，EV 设计师可以专注于最有价值的开发工作，达到产品快速上市的目的。同时，鸿海还将向 MIH 提出申请，将 HHEV.OS 作为 MIH 软件开放平台的标准”。

产地上的布局

富士康计划在欧洲、印度和拉丁美洲生产电动汽车。使用的商业模式被称为 “BOL”——意思是 “建设、运营和本地化”。已经确认的合作伙伴是 Stellantis（用于车载和联网汽车技术）、电动汽车初创公司 Fisker（用于 Project Pear）和泰国能源公司 PTT。

富士康还将电动汽车确定为重要的新业务领域，并于 2020 年秋季推出了电动汽车平台。随后与吉利、菲斯克、日本电产和泰国国有能源公司 PTT 等进行了一系列合作。富士康还与后者达成协议，在泰国成立一家生产电动汽车的合资企业。

官方没有确认 Foxtron 车辆——例如 C 型 SUV 和 E 型轿车——是否也将在欧洲工厂为当地市场生产。也有可能主要是合同制造——可能基于 OEM 合作伙伴的平台，也可能基于富士康自己的电动汽车平台 MIH。早在 8 月，人们就知道富士康计划在泰国和美国建立电动汽车工厂。这两种情况都计划在 2023 年开始生产。与 PTT 合资的泰国工厂预计每年可生产多达 20 万辆汽车。位置尚不清楚。

投资上的布局

富士康正通过购买普通股和新设的优先股，向美国电动汽车初创公司 Lordstown Motors 投资总额高达 1.7 亿美元。这使富士康在 Lordstown Motors 的股份达到近 20%。

该交易预计将很快进行。如果成功完成，富士康子公司 Foxconn Ventures Pte Ltd 将持有 Lordstown 的所有已发行优先股和 18.3% 的普通股。它还将在监事会中获得两个席位。这很可能使富士康成为最大股东，因为 18.3% 的股份超过了 Lordstown 创始人斯蒂芬伯恩的 17.2% 股份。

Lordstown Motors 宣布将把出售普通股的收益用于一般公司用途，并将出售优先股的收益用于与富士康合作的 “新电动汽车计划”。此外，合作伙伴表示，对优先股的 1 亿美元直接投资取代了富士康和 Lordstown Motors 先前宣布的合资融资。

这项新交易是在这家初创公司将其位于美国俄亥俄州的 Lordstown 工厂出售给富士康一年后达成的。这家台湾代工制造商还希望利用目前的交易来推动其电动汽车平台 MIH，该平台将于 2020 年秋季推出。富士康因此表示将 “加深 Lordstown 与电动汽车开发平台之间的关系：“未来，还将有机会与其他客户分享 Lordstown 的技术资源，以进一步扩展 MIH EV 生态系统”。

总结：

综合上述，我们可以看到，富士康已经在造车的道路上狂奔了许久，并且也布局了汽车产品，量产的合作车企，电池制造，同时还在多个产地上进行了拓展开发。这是个不可忽视的新能源车推动者，我们会在未来继续保持观察，毫无疑问，富士康会在未来改变行业的格局。