近日,索尼公司宣布,在完成最近的收购后,索尼正在重建其体育业务组织架构,并正式将 Beyond Sports 加入索尼的体育业务。

Beyond Sports 将与 Hawk-Eye(鹰眼)和 Pulselive 一起,作为索尼的一部分共同推动索尼的体育业务发展。

索尼公司执行副总裁 Hiroshi Kawano 表示。“我们确信,收购 Beyond Sports 将进一步夯实我们的体育业务,实现连接现场和虚拟世界的新体育娱乐。通过最大限度地利用 Beyond Sports 的技术和专业知识,我们力求创造出新的体育娱乐体验,释放体育的力量和情感。”

Hawk-Eye & Pulselive 的 CEO Rufus Hack 表示:“我们很高兴也很欢迎 Beyond Sports 的加入,由此我们进一步促进了索尼的体育业务发展。我们认为,将 Beyond Sports 的独特优势与 Hawk-Eye 和 Pulselive 的强大的业务结合起来,将更加坚定我们成为世界最大体育联盟的战略合作伙伴的雄心。Beyond Sports 在体育行业拥有非常好的声誉,它提供世界一流的数据,并利用这些数据来创造新的和沉浸式的体育内容体验。我们很高兴能继续扩大我们的能力范围和特色,对我们的客户来说,Hawk-Eye 的数据追踪专长与 Beyond Sport 的数据可视化专长的结合是一种成功的联结。”

Beyond Sports 的首席执行官兼联合创始人 Sander Schouten 对 Hack 的说法表示赞同。“我们非常高兴能加入索尼的体育业务。Hawk-Eye 和 Pulselive 向他们的全球客户提供了一系列令人惊叹的产品和服务,覆盖不同的体育项目和用户接触终端,我们很高兴将自己加入这些联动当中。Beyond Sports 的愿景一直是不断刷新体育数据、数据可视化和体育内容消费领域的标准,我们将继续这样做以造福于每一个参与者。我们相信,我们可以与现有企业一起加快这一进程,充分利用综合潜力,满足新一代体育迷的需求。”

Beyond Sports – 从数据到数字参与

Beyond Sports 的技术已经被体育界的盛大活动所使用,它已经为 2021 年大获成功并获得体育艾美奖的 NFL(职业橄榄球大联盟)外卡赛游戏以及流行的 NHL(国家冰球联盟)斯坦利杯 Blocky 直播提供了服务。

Beyond Sports 团队为索尼带来了更多的数据专业知识,尤其是在人体运动科学和模块化但可扩展的应用程序方面。其专有引擎将加速了共同的努力,使三维可视化和应用程序可供权利持有人和粉丝使用。

Beyond Sports 成果可适用于多种平台,这意味着任何可以想象的输出格式都可以立即使用,从传统的电视一直到完全沉浸式的混合现实头盔,将自己定位为 Metaverse 中(现场)体育的门户。