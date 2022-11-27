近期，麦格纳举办了第四届全球” 勇于创新奖”，旨在激励学生设计师对 2035 年汽车的外观和功能表现进行重新定义。来自底特律创意研究学院的学生丹尼尔·夏皮罗 (Daniel Shapiro) 赢取了 10000 美元的奖金，该作品主题为” 巧夺天工”，颁奖仪式在由汽车设计杂志（Car Design News）主办的 2022 洛杉矶车展峰会举行。

夏皮罗 (Shapiro) 的” 巧夺天工” 主题创作，旨在改进现代车辆外形庞大笨重的痛点，进而提出了一种系统化的方法，让未来汽车的造型更加小巧轻盈、具备模块化特性，而且可以适应各种驾驶条件。

2022 年度的麦格纳全球” 勇于创新奖” 大赛评委会由设计行业领军人物组成，包括通用汽车设计部的克里斯特尔·温德姆 (Crystal Windham)、皮克斯动画工作室的设计师杰伊·舒斯特 (Jay Shuster)、劳伦斯理工大学的莉斯·韦策尔 (Liz Wetzel)、哈雷戴维森摩托公司的比约恩·舒斯特 (Bjorn Shuster ) 和麦格纳的拉里·埃里克森 (Larry Erickson)，他们对参赛作品进行了评估。

2022 年度的麦格纳全球” 勇于创新奖” 大赛评委会由设计行业领军人物组成，包括通用汽车设计部的克里斯特尔·温德姆 (Crystal Windham)、皮克斯动画工作室的设计师杰伊·舒斯特 (Jay Shuster)、劳伦斯理工大学的莉斯·韦策尔 (Liz Wetzel)、哈雷戴维森摩托公司的比约恩·舒斯特 (Bjorn Shuster ) 和麦格纳的拉里·埃里克森 (Larry Erickson)，他们对参赛作品进行了评估。

“ 我们创办这项赛事旨在更好地开拓移动出行的未来，这些设计理念为我们开启了车辆设计的新世界。” 麦格纳外饰全球工业设计总监拉里·埃里克森 (Larry Erickson) 表示，” 获奖作品的造型既新潮、流畅、优美，又极具吸引力，更为重要的是，它可以解决行业关键问题，即减少碳排放。”

“ 作为一家出行科技公司，麦格纳始终肩负着为广大客户解决各种挑战的使命，不断创新。我们的设计师和产品团队从这些参赛学生的创新解决方案中获得了许多灵感。” 麦格纳外饰全球总裁格莱海姆·伯罗 (Grahame Burrow) 表示，” 麦格纳认识到 Z 世代在未来汽车设计方面将发挥重要作用。通过此比赛，我们致力于鼓励有抱负的设计师们重新构思未来汽车的用途。”

欧洲区入围选手本杰明·米勒 (Benjamin Miller) 来自伦敦皇家艺术学院，凭借其独特的” 比利” 户外探险吉普车，给评委们留下了深刻的印象。这款吉普车的灵感来自二战吉普车的各项功能，例如可拆卸的车顶篷、厚实的仪表板以及便捷的侧向进入功能等。



吉普车 “比利” 为来自皇家艺术学院的欧洲区入围选手本杰明·米勒的作品。

来自中国南京理工大学设计艺术与传媒学院的薛立言，凭借其” 建筑与汽车相结合” 设计理念的飞行汽车”Arcto 001″，赢得评委们的青睐。薛立言的作品很好地满足了未来城市居民因城市化的兴起与推进而对更多自由空间和时间的向往。”Arcto 001″ 是一个” 可移动建筑”，可以从紧凑型城市车辆变身成为野外露营住所。

麦格纳于 2018 年创办了首届全球” 勇于创新奖”，以展示学生对未来汽车的设计理念。汽车设计大赛邀请来自北美、欧洲和中国的学生参赛，三地各选出一名选手，并在每年秋季争夺决赛的最高奖项。