面对即将到来的春节和年终年初交叉时间点，如何端出一款有力的机型来回应市场的需求，是每个手机厂商每年都要考虑的。而 OPPO 秉承了一贯的线下快速作风，新发布的 Reno9 Pro+实体店已经备货，这是款务实的机型。

首先，从外观上看，显然是为了年轻用户再做了外观设计的突破，时尚的元素再度融入了设计。第一个感觉是机身很薄，全新 56°握手曲线设计，弧边自然贴合手掌，握起来较为舒适，也考虑到了女性用户。

OPPO Reno9 系列带来明日金、皓月黑、碧海青、微醺 4 种全新配色，传递迎光向上的心动。明日金配色中，设计师独创 “金丝琉璃工艺”，将金色阳光洒向海面的意象融入机身；全新开发的 “织羽纹工艺” 应用于皓月黑配色，控制晶体微观结构和排布，使一片玻璃中可呈现多种纹理结构和视觉效果。Reno9 Pro+整机重量 192 克，厚度 7.99mm。值得一提的时，首次配备红外传感器，手机可以当遥控器使用，系统内单独提供了 “红外遥控”APP，常见家电都支持。

正面来看，这个屏幕是 6.7 英寸，分辨率：2412×1080，这个屏幕可以满足大部分的高清影视观赏需求。支持 120Hz 刷新率，显示效果十分流畅。还支持 2160Hz 高频 PMM 调光，低光度环境使用无频闪更护眼。得益于第一代骁龙 8+移动平台以及 OPPO 自研的全链路游戏稳帧技术，在满帧运行下的表现到位。此次 Reno9 Pro+搭载 X 轴线性马达，可以在玩游戏时给予震动反馈。



背部，我们可以看到摄像头组。主摄采用了全新的 IMX890 传感器，副摄像头则是 800 万像素的超广角和 200 万像素的微距镜头内置了马尼亚纳芯片和 OIS 光学防抖，而前置相机达到了 3200 万像素。全功能 NFC，双扬声器这个功能也没有落下。电池方面，这款手机内置的是 4700 毫安电池，充电 10 分钟大概能够充到 45%，全部充满只需要 31 分钟左右，闪充一直是 OPPO 的卖点，Reno9 Pro+更是搭载了长寿版的 80w 超级闪充，更将加快充电效率与充电安全性，保障用户体验并解决了用户的充电焦虑。4 年（充放电循环约 1600 次）使用后，电池可用容量仍大于 80%。

硬件规格上，满血版 LPDDR5 + UFS 3.1 的硬件配置组合，第一代骁龙 8+移动平台，采用先进的 4nm 工艺制程，CPU 和 GPU 频率较上一代旗舰骁龙平台提升 10%，功耗则降低 30%，全部加持下，机子的流畅性和读写表现都比较到位。Reno9 Pro+在全场景闪电启动功能加持下，应用启动速度提升 31%，做到日常使用启切顺滑; 在内存超级加速加持下，高负载场景卡顿减少约 45%，同时运行 33 个日常应用+2 个大型游戏也能保持流畅。

实拍体验上，我们可以看到，即便是在夜间光线不足的情况下，OPPO Reno9 Pro+的照片写入速度也很快。从暗部细节来看，依然刻画出比较清晰的线条，对于霓虹灯周围的氛围，对比度也比较到位没有做过多的涂抹。在光线充足情况下，对于色彩的表现较为鲜艳。全新算法显著提升画面清晰度与动态范围，白天的照片能同时保留柔和、自然的画面观感。全新一代 Reno9 支持前置放大与美颜功能同步，便于拍摄五官特写，对于人像自拍有需求的用户是个福音。

软件方面，ColorOS 13 着力于视觉语言、流畅度、系统交互、隐私保护等多方面做出进一步升级。行业首创的应用预加载技术，重点解决重负载下应用启动速度慢、频繁杀后台等问题。基于深度学习的 AI 模型，能够预测用户习惯，让 Reno9 系列可提前预测应用并提前加载，实现应用秒开，应用打开后更能长久维持后台保活，再次打开仍然可以实现断点续读。

总的来说，OPPO Reno9 Pro+是一款内外都比较务实的机型。在影像方面继承了前几代机型的特长，性能、游戏、充电体验也得到了保证，ColorOS13 系统在全场景闪电启动功能和全新内存超级加速引擎的加持下流畅顺滑的用机体验也对吸引用户有所帮助。这款机子对于年轻用户的吸引力应该不小，是个值得考虑的选项。