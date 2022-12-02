动察：标新立异，2022年最值得关注的两轮电动车盘点

时间推进到 2022 年，电动摩托车一下子成为一个热门的赛道。中国的很多相关公司，也在这方面做了创新。未来，你会看到越来越多的电动摩托车产品，而中国的科技公司，也在这一个赛道上发出自己的光辉。本篇我们关注一些独特的车型，只是为了一窥电动车的趋势，未来肯定会有更多的两轮电动车来到这个市场，硝烟即将弥漫。

根据中国市场的数据，2021 年全年，整个摩托车行业产销量分别为 2019.52 万辆和 2019.48 万辆，同比增长分别为 12.98% 和 12.7%。其中，电动摩托车产销 395.89 万辆和 394.28 万辆，同比增长 3.65% 和 3.43%。雅马哈提出到 2050 年九成摩托车将是电动车型；川崎、宝马也在逐步计划实现全电动化。国内的爱玛、新日、绿源、台铃、雅迪、小牛等两轮电动车也在这个领域摩拳擦掌。

Rugged Buxus EVA Tank 300 版电动摩托车

这是一款坚固耐用的全地形电动摩托车，配备扭矩强劲的轮毂电机。Buxus EVA 的额定功率为 750 瓦，可以轻松攀登最陡峭的山坡。Buxus 称，与其强大的电机相辅相成的是一个 20Ah 电池组，Buxus 声称一次充电可提供长达 62 英里的续航里程。同时，EVA 的厚轮胎意味着它可以在各种地形（包括沙地、泥地、雪地和松散的砾石）上提供令人振奋的骑行体验。

EVA 还具有前后悬架，使自行车的骑行更加舒适，尤其是在单轨和碎石路上高速骑行时。当然，在 750 瓦的情况下，它需要良好的刹车才能停下来。这就是前后双活塞液压制动器发挥作用的地方。Buxus 还为这款摩托车注入了相当多的技术，在车把上安装了一个手机支架，并配备了蓝牙智能手机连接功能，可将您的手机变成数字仪表板。通过该应用程序，您可以访问 NFC、跟踪，甚至无线软件更新。

FUELL Flow 电动摩托车

FUELL Flow 使用正在申请专利的后轮驱动电机，他们称之为横向磁通电机。它由 FUELL 独家打造，为 Flow 提供动力——并非从其他地方采购。它是直接驱动的；无需担心链条或皮带。声称的功率约为 47 马力（提供 15 马力版本）。电池集成到底盘中并位于前方低位，是一个 10 千瓦时的单元。整备质量为 400 磅。

声称的城市续航约为 150 英里或 240 公里。得益于板载 CCS 充电功能，FUELL 表示可以在 30 分钟内将电池充满。选择充满电的 20% 到 90%，就像大多数 EV 用户所做的那样，该公司表示您可以在 15 分钟内充电。或者，如果您打算将其停放一段时间，您当然可以将其插入家中的普通墙上插座以进行较慢的充电。

正如您对 2022 年电动摩托车的期望一样，FUELL Flow 还包含一个连接的仪表板和许多功能。关联的智能 ABS、行走和倒车辅助、eTraction 控制、盲点检测以及前后碰撞警告只是 FUELL 文献中提到的部分功能。

Matter 首款电动摩托车

几乎所有电动摩托车——无论是原型车还是量产车型——都采用单齿轮传动系统。这种转转功能适合非骑手和初学者，但许多顽固的摩托车手都接受手动变速箱的好处。毕竟，如果没有变速箱，就没什么驾驶乐趣，或者通过短换档来操纵动力输出。印度电动汽车和技术初创公司 Matter 完全理解这些传动原则，其四速变速箱为其全新的电动摩托车 概念带来了老派的感觉。该动力传动系统将 10.5 kW（14.1 马力）电动机的 383.5 lb-ft 扭矩传递到后轮，电动机从液冷 5 kWh 电池中汲取所有动力。 为了保持动力系统以最佳效率运行，Matter 采用了专有的冷却系统。该装置不仅可以从电源组带走热量，还可以在此过程中冷却转子和定子。

Matter 没有透露液冷动力总成一次充电可行驶多少英里。然而，该公司令人满意的报告称，当插入墙上插座时，可在 5 小时内充电。Matter 声称电动摩托车还将提供快速充电功能，但尚未发布这方面的更多信息。骑手可以通过一个七英寸的 TFT 面板跟踪里程、充电情况。该仪表板包括智能手机连接、通知、音乐播放和逐向导航等功能。

上海沙哈科技 HC10 Cetus 电动摩托车

这家中国制造商专门将其设计为一款功能强大的城市通勤车，配备了所有标志摩托车功能，例如座椅下方的大隔间和用于在旅途中为您的小工具充电的 USB 端口。这款踏板车还配备了一个 7 英寸的彩色 TFT 大屏幕，可以显示速度、电池电量百分比、续航里程和骑行模式。还有一个方便的倒档，让您可以在狭窄的停车位轻松操纵。

除了那些基本的配置外，还拥有一些令人印象深刻的性能。它装有一台峰值功率输出为 18 千瓦（约 24 马力）的电动机。这使其高于标准 150cc 通勤车，更接近 250cc 至 300cc 摩托车的性能。为了管理电池寿命，HC10 配备了智能电池充电和监控系统，可优化性能以根据所选的骑行模式提供最佳续航里程。因此，Sarkcyber 一次充电最多可行驶 112 英里。HC10 同样被限制在每小时 78 英里的最高速度。

Sarkcyber HC10 Cetus 的其他技术特点配备了全 LED 灯，可提供出色的夜间能见度。它甚至在整流罩的两侧都有空气动力学小翼，尽管我确信它们更多的是为了展示而不是实际提高空气动力学效率。最后但同样重要的是，Sarkcyber 为您提供了三种开车的方式——智能钥匙、数字卡或通过智能手机应用程序进行蓝牙配对。

Verge TS 未来派电动摩托车

进一步深入了解 TS 的细节，无可否认，注意力的中心是无轮毂后置电机。TS 除了是绝对的动力源之外，其独特的造型还使 TS 在 2021 年获得了红点设计奖。撇开不谈，该电机声称的最大输出功率为 102 千瓦，在燃油机的语言中相当于 138 马力。由于巨大的扭矩（735 磅-英尺），TS 可以在 3.5 秒内将自身从零加速到每小时 60 英里，并达到每小时 113 英里的电子限制最高速度。

Verge TS 伴随着令人印象深刻的续航表现数字。它配备了一个 20.2 千瓦时的电池组，声称其在城市中的续航里程可达 180 英里，令人印象深刻。当进入高速公路时，这个数字下降到 120 英里，但通过自行车上的 Combo-CCS 充电插座在短短 35 分钟内以闪电般的速度充电弥补了这一不足。总的来说，Verge TS 的重量达到了 225 千克，实际上按照电动摩托车的标准来说已经很轻了。它从 Öhlins 获得完全可调的悬架，甚至前后脚钉，允许骑手根据自己的喜好定制和调整自行车的人体工程学。

雅迪电动摩托车 Keeness VFD

中国制造商雅迪 Yadea 这款新的称为 Keeness VFD 让人印象深刻。尽管自 2001 年开始涉足电动摩托车业务，但直到现在，雅迪才从两轮车转向了更运动的产品。从造型的角度来看，Keeness 并没有那么特别，从某种意义上说，它与市场上所有其他现代电动摩托车非常相似，具有尖锐的线条和棱角分明的车身。

从性能的角度来看，Yadea Keeness 配备了一个中置电动机，能够产生 10 kW 或大约 13.4 马力的峰值功率输出。扭矩数字高达 280 Nm 或 206.5 ft-lbs。至于续航里程，由于有两个可拆卸的锂离子电池组，一次充电可行驶 140 公里（87 英里）。电池组加起来重 14 公斤，总容量为 4.6 千瓦时。就像大多数街头电动两轮车一样，Keeness 的两端都装有 17 英寸的车轮，并配有一个 5 英寸的 LCD 显示屏，让骑手随时了解相关信息。雅迪预计将于 2023 年初将 Keeness 推向市场，但定价尚未公布。