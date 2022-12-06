Alpha Motor Corporation 正在预订一款看起来与 EV 品牌别无二致的新车型。Montage Coupe 类似于 1950 年代经典英国跑车的现代版，例如 Bentley S1 Coupe 和 Morgan Plus Four。这款带有复古色彩的限量生产车型的起价为 499,000 美元。

Alpha 表示，Montage 配备可选的电力驱动装置，可产生 201 马力（150 千瓦）和 2,640 磅英尺（3,335 牛顿米）的扭矩。动力通过传动比为 9.53 的单速变速箱传递至后轮。该公司的公告并未说明在变速箱扭矩倍增后车轮是否出现这种大量扭曲，但通常情况下这些大数字就是这样发生的。例如，GMC 最初引用悍马 EV 使用此方法时的扭矩为 11,500 lb-ft。

该公司的规格表没有列出动力总成的输出。电池容量也不清楚。Alpha 表示，这是一款定制的锂离子电池组，可提供约 250 英里（402 公里）的续航里程。充电性能也不知道。

“随着我们在大规模生产路线图上取得里程碑，制造特殊车辆的机会也随之而来。Montage 的创建是为了让人们团结起来支持电气化，”Alpha Motor Corporation 在该模型的公告中说。很难从效果图中了解大小。该车辆长 173.2 英寸（4,400 毫米），宽 72.83 英寸（1,850 毫米），高 54.5 英寸（1,384 毫米）。从这些数字来看，新款日产 Z 长 172.4 英寸（4,379 毫米），宽 72.6 英寸（1,844 毫米），高 51.8 英寸（1,316 毫米）。

在内部有两个乘员的空间。它有一个复古的仪表盘，带有大的模拟表盘，周围有镀铬装饰。中央控制台有带更多镀铬装饰的大型通风口和经典风格的收音机。但是，有一些现代元素，例如数字速度计和数字音响系统。为了获得最大的存储空间，引擎盖下方和后备箱中有货物空间。