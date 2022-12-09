新加坡电商返现平台ShopBack日前宣布，已从澳大利亚西太平洋银行（Westpac）处获得了一笔3000 万美元的 F 轮融资。据悉，这笔融资正待相关部门批准。在完成这笔融资后，ShopBack 的 F 轮融资将以 2 亿美元的总规模关闭。而该公司的融资总额也将随之达到超 3.5 亿美元。

作为本次融资的背景，今年早些时候，我栏目曾指出ShopBack 正进行一笔 1.5 亿美元的融资谈判，并于随后通过 Asia Partners 和65 Equity Partners的两次领投将这一数字推进至了 1.6 亿美元。此外，该公司也在后续得到了其他新老投资者共计 1000 万美元的融资。

目前尚未有关于 ShopBack 本次进行中的新融资的估值信息。但在今年 10 月份获得 65 Equity Partners 的融资时，有知情人士表示，ShopBack 的估值已接近 10 亿美元。

ShopBack 成立于 2014 年，主要通过旗下平台为用户提供电商商品消费返现服务。此外，其平台同时也提供出行预订、时尚用品、美容保健、电子产品、杂货以及食品配送等类别的消费返现。根据截至今年二月份的数据，ShopBack 已覆盖九大亚太市场地区的 3000 多万购物者（现已达到十大市场）。通过与近 8 千家线上&线下商家合作伙伴，该公司可为其提供达 35 亿美元的年营业额。

值得一提的是，在去年 11 月份收购了当地 “先买后付（BNPL）” 平台hoolah后，ShopBack 也于今年 7 月份在新加坡、马来西亚、泰国三地推出了其先买后付服务 ShopBack Paylater。据该公司透露，自推出以来，由于和 ShopBack 的业务呈现出了显著的协同效应，该服务获得了强大的吸引力。而这似乎也大致符合 ShopBack 收购 hoolah 时的说法。

另一方面，就澳大利亚市场而言（于 18 年进入），该市场已经成为了 ShopBack 营收的重要组成部分。根据相关数据指出，在截至 21 年 3 月份的当年财年内，澳大利亚为 ShopBack 贡献了 25% 的营收规模。而作为本次被 Westpac 注资的体现，该银行机构旗下近 500 万规模的信用卡和借记卡用户将得以通过 ShopBack 的服务获得专属的消费返现福利。

回到本次融资。作为这笔最新资金的用途，除了用于市场和业务方面的拓展，ShopBack 也延续了在 10 月份获得新融资时的说法，继续表示公司正在准备进入公开市场。有说法表示，新交所可能是 ShopBack 的意向上市地，但该公司似乎也正考虑在中国香港、澳大利亚和纽约上市的可能。目前，ShopBack 尚未公布其具体的上市规划。