即将到来的 CES 2023,将不仅仅是一个消费电子展,大量的车企将利用这个舞台展示最新的技术。我们盘点了即将到来的 CES 展会的一些预热信息,相信这会是一场精彩的展会。

CES 2023:CENNTRO 推出 LOGIMAX 864 氢动力半挂卡车

LMH864 是一款 6×4 半挂牵引车,代表着 Centro 首次进军氢燃料电池领域,也是第一款重型卡车。LMH864 的总重量为 25 吨,专为短途和长途应用而设计。半拖拉机的电动机完全由高效可持续氢燃料电池提供动力,该燃料电池具有八个 210 升电池组,通过将氢气与氧气结合将氢气转化为电能,仅产生水作为副产品。LMH864 将于 2023 年第三季度上市,并首先在北美和欧洲推出。

LMH864 将在西厅 5840 号展台的 Cenntro 展览中占据中心位置,Cenntro 将在那里展示其完整的全电动商业产品线。展览将包括完整的 Logistar 产品线,其中包括多功能紧凑型货运厢式货车 LS100、厢式货车或厢式货车配置的多用途 LS200、细分市场 LS260 厢式货车和专为最后一英里交付和城市服务打造的 4 级 LS400 。

CES 2023:Marelli 将展示推动车辆个性和性能的尖端技术

CES 2023 上,客户将受邀通过配置自己的车辆来定义其品牌的个性或 DNA,从 Marelli 数字设计工作室精选的照明、传感、电子和内饰选项中进行选择。用户可以选择从指定的个性风格中选择他们的特征或创建自己独特的设计。Marelli 展示还将重点展示可增强车辆个性和用户体验的 Smart Surface 解决方案。通过 Marelli 的 Smart Surface 解决方案,参观者将亲身体验尖端电子产品与室内设计最高标准的自然交汇点。

通过数字设计工作室、材料收集展示和交互式驾驶舱演示,参观者将能够体验交互式、信息丰富和装饰性的选择。交互式智能表面为软件集成到车辆内部提供了无缝和最佳的解决方案,提供了独特的表达方式并增强了功能和风格。该选项还大大增强了机舱内的安全性,提供语音识别选项并取消机械按钮,用触觉开关取而代之。信息丰富的智能表面在不影响美观的情况下向驾驶员或乘客提供可定制的信息和警报。装饰性智能表面利用照明将机舱提升到一个新的水平,并拓宽了造型选择,提供了从奢华到休闲或从凉爽到温暖的标志性外观。

CES 2023:现代摩比斯将推出针对专用汽车优化的全新融合技术

现代摩比斯将在 2023 年国际消费电子展上最大的展览空间展示其产品,届时它将推出针对专用汽车优化的全新融合技术(PBV)。现代摩比斯将首次推出新的 PBV 概念车型 M.Vision TO 和 M.Vision HI。“TO” 是指 “走向” 未来,而 “HI” 是指 “以人为本” 的驾驶体验。M.Vision 是现代摩比斯的品牌,象征着现代摩比斯对未来移动技术的理念和愿景。

M.Vision TO 是一款基于电气化系统的自动驾驶汽车,摄像头、雷达、激光雷达、电子角模块和 MR 显示器集成在车辆前后两侧的四个支柱中。M.Vision TO 内部是可折叠或旋转的 PBV 级座椅。M.Vision HI 是专为休闲、放松和户外活动而设计的 PBV。车辆的玻璃可以用作大屏幕来观看电影甚至享受在线购物。M.Vision HI 采用注视辅助遥控技术,利用用户的眼睛作为控制器,让他们无需任何额外操作即可欣赏内容。

新的融合技术将自动驾驶传感器、用于独立驾驶和转向的电子角模块以及 MR(混合现实)显示器等先进系统整合到车架中。凭借这项创新技术,现代摩比斯将拓宽基于目的的机动性的可能性,提供专为驾驶员需求量身定制的功能。除了新的 PBV 概念车型,现代摩比斯还将在其展示空间展示 19 项新开发的可量产移动技术,包括未来驾驶舱集成解决方案(MVICS 4.0)、LED 格栅照明和全息图增强现实平视显示器。

CES 2023:极星 Polestar 3 将展示其驾驶员监控系统

Polestar 3 将搭载各种技术。其中包括采用 Smart Eye 设计的高级驾驶员监控系统 (DMS)。该系统将跟踪驾驶员,以确保他们对车辆给予适当的关注。Polestar 将于下月在拉斯维加斯举行的 CES 2023 上展示这项技术。参观者将能够体验 DMS 的双摄像头设置。它监视驾驶员的头部、眼睛和眼睑运动。Polestar 还将演示人工智能软件如何实时扫描和检测驾驶员的状态。

Polestar 首席执行官 Thomas Ingenlath 表示:“这项技术解决了致命事故背后的一些主要原因,并可以通过促使驾驶员将注意力重新集中在道路上来帮助挽救生命,并且可以在他们没有或不能采取预防措施时采取预防措施。” 一旦车型开始下线,人们将在 2023 年晚些时候体验这项技术。这家汽车制造商在 10 月发布了电动跨界车,扩大了公司的产品线,同时借鉴了其他车型的设计线索。

CES 2023:HTC 将发布轻量级产品,对标 Meta Quest

HTC 计划在下个月推出一款新的旗舰 AR / VR 产品,这将重新确立其在消费虚拟现实领域的地位。根据图片,这款未命名的头戴式耳机具有类似护目镜的外观,带有前置和侧面摄像头。买家将能够使用耳机进行游戏、娱乐、锻炼,以及 “甚至一些更强大的用例”,包括生产力和企业工具。它将获得两小时的电池续航时间,完全独立,并支持具有六个自由度的控制器以及手部跟踪。

产品的主要功能之一是外置摄像头,可将彩色视频传送到用户屏幕,从而实现混合现实体验。这种混合现实选项似乎仍处于试验阶段,但 HTC 与开发人员有着持续合作关系,最佳用例可能会在发布后出现。“我们正处于技术稳固的阶段,我们将开始看到一些非常酷的体验”,HTC 全球产品负责人 ShenYe 表示,我们拭目以待。