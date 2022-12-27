近年来，随着波士顿动力推出机器狗，人工智能似乎又找到了新的突破口，于是各种四足、两足机器人的话题又开始掀起热潮。然而就算机器狗旋转跳跃，机器人端茶倒水的场景令人惊叹，从产业进程来看，总体上目前全球人形机器人的技术水平仍然都还处在相对较低、实用性不强的阶段，正因此波士顿动力也几度易主。

不过，作为具有想象力的成长性产业，机器人市场增量潜力巨大，产品形态创新和商业化探索仍有非常大的空间。而且中国已经成为全球最大的机器人市场。《中国机器人产业发展报告 (2022 年)》称，预计 2022 年，中国机器人市场规模将达到 174 亿美元，五年年均增长率达到 22%。

雷军也发出过对机器人未来的美好期待，“我们相信，未来智能机器人一定会走进人们的生活”。动点科技选取了一些今年涌现出来的各色形态的机器人，便于读者了解机器人的发展现状和形态演化。

特斯拉擎天柱

10 月 1 日，特斯拉 CEO 马斯克携人形机器人擎天柱（Optimus）正式亮相。官方消息称，这款机器人高 1.72 米，重 56.6 公斤，可拿取约 20 千克重的物品，行走速度为每小时 5 英里（约时速 8 公里）。在现场机器人展示了稳步行走、转体俯身、挥手与台下观众打招呼、以缓慢速度挥手，做简单的舞蹈动作等动作。

另外，特斯拉还展示了人形机器人擎天柱在汽车工厂搬运箱子、浇水植物等的视频。马斯克透露，这款机器人售价预计不到 2 万美元，比汽车还便宜，“三五年后人们可以订购擎天柱机器人。”

据介绍，Optimus 的大脑采用特斯拉的超级计算机系统 Dojo，拥有超强的计算能力；视觉感知系统主要基于特斯拉 FSD 的计算机模组和方案，面部配备 8 个汽车同款 Autopilot 摄像头，最远监测距离可达 250 米；运动则是主要靠脖子、手、腿以及躯干等搭载的 40 个机电传动器，其中手部的 12 个机电传动器，能够让机器人达到接近人类灵活水平。

马斯克此前曾表示，特斯拉机器人最初的定位是替代人们从事重复枯燥、具有危险性的工作，但远景目标是让其服务于千家万户，比如做饭、修剪草坪、照顾老人等。

小米CyberOne

8 月 11 日晚间，小米举办了秋季新品发布会，除了传统的数码产品，本次发布会最大亮点来自于小米首款全尺寸人形仿生机器人 “CyberOne”。CyberOne 是继去年小米仿生四足机器狗 Cyberdog 后，小米机器人 Cyber 家族的新成员，在内部，CyberOne 昵称为 “铁大”，高 1.77 米，重 52kg。

官方把 CyberOne 称为 “更像人的机器人”，具有高情商、可感知人类情绪，可对真实世界三维虚拟重建，“小脑” 发达、可实现双足运动姿态平衡，四肢强健、动力峰值扭矩 300Nm 等能力，支持多大 21 个自由度，并能实现各自由度 0.5 毫秒级别的实时响应，模拟人的各项动作。

相比之前的 Cyberdog，CyberOne 的研发难度更高，除了机械部分，CyberOne 搭载小米自研 Mi-Sense 深度视觉模组，结合 AI 算法，使其具有完整的三维空间感知能力，更能够实现人物身份识别、手势识别、表情识别功能。

雷军说，人形机器人需要突破多项关键技术，每台的成本高达六、七十万元，目前还不能实现量产。

达闼机器人Ginger 2.0

在今年世界人工智能大会上，达闼发布一款人形智能服务机器人——Ginger 2.0。Ginger 1.0 自 2019 年发布以来，是目前市场上唯一可规模化量产、可双手工作的人形智能机器人，已广泛应用在公共卫生、智能零售、智慧医养等领域，服务客户达上千家，产业链合作伙伴数百家。

本次发布的 Ginger 2.0 被赋予云端语音、视觉、运动控制等智能能力，多项创新都达到了业内的领先水平，并具有多模态智能交互和自主学习能力，可实现高精度智能抓取、各种外设工具操控以及精准定位和自主行走，将在迎宾接待、导览讲解、养老陪护等场景提供应用服务。

Ginger 2.0 柔性关节从 34 个增加至 41 个，7 自由度能负重 5 公斤的灵巧手，续航时间超过 24 小时，还具备丰富的情感表达，能够切换不同角色。Ginger 2.0 具备丰富的情感表达，还可以通过视觉和语音感知人类情绪。

达闼还为 Ginger 2.0 提供多个接口，开放给合作伙伴和第三方工具特种测量仪器装载到头部、肩部和手臂，能够适应更加具体和复杂的工作，可以成为各类特种机器人的基础平台。

Engineering Arts Ameca

英国 Engineering Arts 公司运用 AI 技术将人的表情复刻于机器人之上，使冰冷的机器也拥有了一套完整的人类 “表情包”，瞬间被赋予了人类的情感。机器人的历史由只是外表与人类相似的第一阶段，迈入了可以表现人类喜怒哀乐等情绪的第二阶段。

今年秋天，该公司将曾经展示过的机器人 Ameca 的脸部表情动作，在技术层面上做出更新与升级，使它变得更加真实、灵动与鲜活。据 Engineering Arts 公司的官网显示，Ameca 作为最具亮点与创新思维的 AI 产品，重达 49 公斤，身高 187 厘米，身体由几十个零部件构成。

Ameca 能够自由进行几十种仿人类的肢体运动，曾被称为 “世界上最逼真机器人”。为确保 Ameca 的面部也能够像人一样，灵敏、迅速地对外界的刺激做出精准的反应，该公司为其在物理硬件上配置了最先进的传感设备等。

科学家对人类的脸部表情进行全方位的扫描后，运用肌肉等各项表情变化的数据建模，进行 3D 打印并制作模具。然后，为机器人配备多组零部件，分成各个模块进行装配，便于今后的维修与改造升级。

于是，在电脑端与机器端相连的情况下，生动鲜活的脸部表情便被复刻到机器人之上，Ameca 成功展示出噘嘴、眨眼、皱眉、愤怒、悲伤等仿人面部表情。虽然在表情展示方面 Ameca 已经做到了极致，但是它还不具备行走能力。Engineering Arts 计划将其改造升级，让它变成具有行走、奔跑等人类更多功能的多面手。未来，Ameca 可以用于拍电影，充当网络研讨会的替身，或者面部整容等。

优必选“一行”

9 月 28 日，优必选发布了全球首款氢动力人形机器人 “一行”。该机器人身高 1.45m、体重 77kg，具备高性能伺服关节构成的灵巧四肢，以及多维力觉、多目立体视觉、全向听觉和惯性、测距等全方位的感知系统，步态规划与控制技术升级，实现了更快更稳地的行走。

基于深度学习的物体检测与识别算法、人脸识别算法和跨风格人脸数据生成技术，“一行” 可以在复杂环境中识别人脸、手势、物体等信息，丰富准确的理解和感知外部环境；手眼协调等 AI 和机器人集成技术，可以帮助其提供更加精准灵活的服务，使其具备物体识别分拣与操作能力。

值得一提的是，“一行” 不同于此前优必选发布的机器人产品，其以氢能为动力来源，拥有更高的补能效率、更强的续航能力，氢能消耗过程中可实现零碳排放，即使处在北方的低温环境中，仍能保持良好的动力性能，卓有成效地实现了氢能与人工智能的优势互补。

索尼poiq

索尼公开 AI 娱乐机器人 poiq，poiq 搭载的 AI 引擎能使它通过问答及与用户的对话变得更加聪明和个性化。poiq 高约 118mm，胶囊型机身直径约为 72mm，底部装有双周轮，可以前后移动或原地旋转，脸部与眼部可动，整个外形显得十分可爱。

poiq 可识别已登录的多个用户的脸部图像，能记住与它对话的人的居住地与食物喜好等，从而根据谈话对象的信息进行回答。此前，索尼就已经推出过风靡一时的机器狗产品 Aibo。面对繁忙现代生活与家庭结构变迁所带来的普遍孤独，不断迭代的人工智能机器人显然正在用一种温暖而柔软的方式，为复杂的社会问题带来了新的解决方案。