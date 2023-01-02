科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.12.26-2023.01.01）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

对东南亚的创投领域来说，2022 年可能是相当复杂的一年。

如我们所见，在承接了疯狂刷新各项纪录的 2021 后，随之而来，以 “融资寒冬” 和 “裁员热潮” 为代表的另一种走向也使得这种由上一年所延续下来的 “意外” 变得更加充满未知。

然而，就像我们在 21 年中看到的、希望让东南亚沿着已经被验证了的成熟市场的发展轨迹 “复现” 这种曾经的辉煌一样，某种程度上来说，在经历了这种 “常见的意外” 之后，东南亚创投领域在 2022 年的曲折剧本同样是这里同全球科技版图的联系愈发加深的一种宣告。从这一点出发，无论今年会展示出哪种 “意外”，是继续通往 “已知的过去” 还是 “未知的未来”，对东南亚来说，它现在所面对的 2023 也都会意味着是一份值得外界继续期待的刻度——也或者说，在今年，东南亚所交出的答卷中依然会包含着一些不变的成分，而这也是本栏目希望和各位读者一起见证并且收获的内容。

好了话不多说，让我们进入今年的首期内容。

“但愿每个人都快乐、自由，愿所有人都兴致勃勃，满载而归！”

产业&动态

泰国 Q3 智能手机总出货量年同比下降 12%，超高端品牌出货量年同比攀升 32%：根据 Counterpoint Research 发布的月度泰国智能手机渠道份额追踪报告，2022 年第三季度，泰国 5G 智能手机出货量占总出货量的 47%。目前，5G 对需要升级旧款 LTE 智能手机的消费者具有巨大吸引力，这项技术可能是 2022 年第四季度出货量增加的主要因素。与此同时，泰国的智能手机出货量在 2022 年第三季度同比下降 12%，而超高端（>600 美元，约合人民币 4200 元）出货量同比增长 32%。

2022 年第三季度，泰国经济与通胀作斗争，俄乌战争对贸易的持续影响以及旅游业的减少，均对消费者的购买决策产生了负面的影响。然而，在此期间，更多经济状况良好的消费者购买了超高端智能手机。Apple 出货量同比增长 53%，领跑高端市场。苹果早期机型在 7 月和 8 月迅速下架，而随着 iPhone 14 系列的推出，9 月的出货量有所增加。泰国 200 美元以下（约合人民币 1400 元）价格区间的出货量在 2022 年第三季度下降了 18%。该细分市场的消费者可能仍需要一两个季度才能从经济动荡中恢复过来。

菲律宾 2022 年 Q3 智能手机出货量持平但高端市场激增 115%：根据 Counterpoint 最近发布的菲律宾月度智能手机渠道份额追踪报告，2022 年第三季度菲律宾的智能手机出货量仍同比持平。这一数字反映了较其各邻国而言，该国宏观经济保持相对平稳。本季度，菲律宾面临较低通胀压力，随着本土市场较上年同期有一定程度的复苏，消费者支出也有所增加。不过，由于市场还未达到正常水平，增长尚未开始。

Counterpoint：越南 Q3 智能手机出货量年同比增长 34%：根据 Counterpoint 发布的最新越南月度智能手机渠道份额追踪报告，2022 年第三季度越南的智能手机出货量年同比增长 34%，突显出该市场尽管有一定的通胀压力，但在制造业活动增加和消费者信心改善的推动下，该国在本季度经济增长强劲。本季度的增长也有新款智能手机机型的推出，以及对低价位和高端机型的需求增加的影响。三星引领市场，OPPO 和小米紧随其后。苹果公司出货量年同比大幅增长 139%。200-400 美元（约合人民币 1400-2800 元）价位出货量年同比增长 159%。线上渠道出货量年同比增长 67%。

投融资

BillionBricks 获得 245 万美元融资：BillionBricks 成立于 2013 年，起初为一家非盈利性的、旨在缓解全球气候变化和住房危机紧张问题的组织机构（该公司也是全球能源生产巨头 ENGIE 的旗下机构）。据介绍，在 2013 年至 2020 年期间，BillionBricks 为超过 1.5 万人提供了庇护所、学校、紧急救援等方面的空间援助。到了 2020 年，为了扩大其服务范围和影响力，BillionBricks 转型为了一家营利性公司，主打以太阳能为能源方案的净零排放住宅/社区。

观点&访谈

印象 2022 | 理解东南亚，从这 10 家初创公司开始：从融资规模再到独角兽的新增数量，在经历了破纪录的 2021 年后，东南亚显然由此承载了外界的更多期待。然而，随着二季度以来全球科技市场的持续低迷，在今年，已然并入了全球科技创业版图的东南亚并没能从这场席卷全球的寒冬中独善其身。并且同时，它所承载的这种更多的期待也正将这片曾被 “忽视” 太久的土地带去了另一个未知。

如我们所见，今年以来，在很长一段时间内，东南亚的创投领域都没能展示出与上年相当的那种热度。不过，无论是融资寒冬还是裁员热潮，无论是早期还是成长期阶段的初创公司，在所谓的偶然与必然之外，这种不可知的发展走向却也包含了一些让外界更好了解东南亚的衡量尺度，就像曾经发生在 2021 年中的那样。