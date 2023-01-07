锤子手机落幕后，罗永浩没有放弃做产品的雄心。不久前，罗永浩AR创业公司细红线科技宣布完成约5000万美元（约合人民币3.42亿元）的天使轮融资。然而，今日凌晨，原锤子手机投资人、紫辉创投创始合伙人郑刚在朋友圈发长文控诉罗永浩“不地道”，以新创业公司细红线科技百分之零点几的股权，换人民币投资人放弃回购权，因此打算“联合几十位投资人发起回购”。

午间，罗永浩就此事做出公开回应，表示征得投资人和合伙人同意，给投资过锤子科技的老股东们提供了新公司细红线科技投前5%、投后3.72%的股份，相关条件和协议，则“都是老股东们自愿选择签署或不签署的”。

罗永浩于2012年创办锤子科技，锤子手机也一度出圈。期间老罗和方舟子、王自如都有过“舌战”，在互联网引发关注。2018年，锤子科技爆发财务危机，老罗欠下高达6亿元的债务，其后他也曾连续创业，从聊天宝、小野电子烟，再到“鲨鱼皮”，都没能助其摆脱困境。直到2020年，罗永浩嗅到了直播的机会，于是靠直播带货解决债务问题。

而郑刚是罗永浩创办锤子科技时的早期投资人，曾力挺罗永浩和锤子。郑刚及紫辉创投不止一次在其创业艰难时给予帮助。2016年，锤子科技因阿里并未按期进行投资交割而遭遇资金困难，据郑刚后来在接受媒体采访时表示，其与唐岩、吴泳铭等众多锤子投资人以及罗永浩本人到处借钱才救过来，而为了给锤子借钱，郑刚甚至抵押了自己的房产。

据称，郑刚旗下基金对锤子科技累计投资超过2亿元，因此罗永浩在今日午间回应时也表示“对出现今天这样的事情，确实非常遗憾”。

在朋友圈发文中，郑刚主要指责罗永浩三年不开股东会和董事会，投资人不知道锤子手机的现状如何，违背公司法；同时，做AR公司融了5000万美元本来是好事，但不开会、不沟通、不信息对称，直接丢过来一个协议，试图用AR公司3.5%的股份冲抵15亿元投资，而在此前的投资合同条款中规定了罗的回购义务。

对此，罗永浩发文回应称，锤子科技每年都开了股东会。最后三年的股东会，分别是在2019年12月23日、2020年8月1日、2021年4月25日召开的，并称“其实是他记错了，按照公司法和锤子科技的公司章程，锤子科技每年都开了股东会”，“（郑刚）一些对我完全主观的，毫无事实基础的恶意揣测和评论，我就不逐一回复了”。

另外，麟玺创投创始合伙人陈雪涛今日也在朋友圈声援郑刚：“郑刚是我好朋友，我们一起投资了六个项目。锤子我们两家就累计投入2.6亿，连同借款。立人设是要有成本的，我支持刚叔。”

以下是郑刚在个人社交平台上“声讨”罗永浩全文：

我投了100多个移动互联网项目，失败了80%，目前为止一个都没有发起回购请求。当然压力在我这里。但是目前有一个你们耳熟能详的大创业者，我坚决、绝对、一定要发起回购的：罗永浩！这个人：人设做好了，但是里面一套、外面一套。没错，投资有风险，盈亏自负。但是，我一直认为，大人物必须有大担当！你失败了，这么多投资人放了你一马，你可以说甄嬛传，真还传。但是不是只有你不把公司破产，你是要面子的，你是想东山再起的，大家配合你演戏那也罢了。但是，你有三个方面不地道，我说说：

1、三年了不开股东会、董事会，根据公司法，你必须给大家通报下情况。你没有。我私下说，老罗，你外面要体面，你内部这些投资人，人家很多是职业经理人，人家要工作、要饭碗，你得体面地给信息；

2、我发现你特别势利眼：你做锤子手机的时候，我就告诉你，李丰张颖，人家不会投你的，你就别跪舔美元基金了，那tmd都是人精，只有我们这种傻人民币基金在帮你，那帮人都是不见兔子不撒鹰的；

3、你这次做了VR公司，融了5000万美刀，本来是好事，应该喝彩，但是你不地道的本性起来了。你不开会、不沟通、不信息对称，直接丢过来一个协议：说，这次我估值1.9亿美刀，我拿3.5%来给你们之前投了15亿人民币的投资人补偿。本来是好事，但是你这协议不地道：让我们说接受了你的0.0几%的股权，就要放弃几十亿的回购？你这是不地道、不体面、不道德。我们既然投你了，就是看好你，而且你也有能力，你为什么要伤这么多投资人的心？

4、王兴兄，你上次见我说老罗咋咋咋，你没做好尽调，老罗不是你认为的那种人。他对我们这么多投资人怎样，他一定也会对你怎样的。话不多说；

5、老罗，你骗我们这么多投资人说：大部分人都签字了，就你没签字。我问？谁签了？老乔答不上来。今早我见了猿题库李勇，李勇签了。但是他也没收到任何信息。人家也认为他虽然签了，你这做事也不对。我联合了几十位投资人发起回购。你等着，罗永浩！

本质上，这个人就是不懂得感恩：记得在新东方他自己说的故事，为了进新东方，他写了万字自荐，何等真诚，何等情真意切的，末了，离开新东方，还把恩人俞敏洪老师嘲笑了一番；后来做锤子手机，本来定位蛮好，有差异化，可以做点毛利，突然有一天看见小米做千元机了，说他也要做，目的让更多人熟悉他的Smartisan O/S。我就说你何德何能做千元机？你融资能力强了？你有很多钱？你伤害了买你3000元机的用户，然后去做跟随策略，被人拖死。战略有2种:一种是Low Cost Strategy，一种是Differentiation，打差异化，用品牌和逼格去竞争。你两边都不是。然后怪环境不在他这一侧，我说是你自己作死的；还有，东方广益政府资金进来后，莫名其妙突然去做了所谓的TNT桌面计算，莫名其妙地兴奋，大半年地周游微软ceo、扎克伯格，希望人家慧眼识珠，其实看笑话。灰溜溜鸟巢开会，居然2/3讲TNT，手机几乎不提。是你作死了锤子科技，不是时事不待。

投他资本的，本质上罗永浩看不起你的。是的，就是这样。那种莫名其妙的，从来不懂财富和成功怎样来的，永远一副清高但有需要钱的人的心态。

以下是罗永浩在个人社交平台上的回应全文：