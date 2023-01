Sensor Tower 商店情报平台发布了 2022 年 12 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜,详细榜单变化如下。

12月出海手游收入榜

在世界杯、Arctic Wolf Companion等一系列热门活动的带动下,腾讯《PUBG Mobile》12月海外收入环比增长36%,排名上升2位至收入榜第2名,跃居本期海外收入增长榜榜首。Sensor Tower商店情报数据显示,截至2022年12月《PUBG Mobile》海外总收入逼近38亿美元。

随着版本与活动的更新,12月IM30旗下3款策略手游《Last Fortress: Underground》、《Rise of Empires: Ice and Fire》和《守望黎明》海外收入分别环比提升16%、35%和31%,跻身收入榜第12、13和14名,其中《Rise of Empires: Ice and Fire》和《守望黎明》重回收入增长榜第5、7名。

自10月18日正式登陆海外市场以来,朝夕光年旗下漫威IP卡牌对战手游《MARVEL SNAP》收入持续保持高位水平,同时得益于新赛季和新活动的上线,12月该游戏海外收入再度增长41%,排名上升9位至收入榜第15名,并跻身增长榜第6名。截止1月7日,《MARVEL SNAP》全球收入已突破4200万美元。

本月,有爱互娱旗下《放置少女》海外收入环比提升31%,排名上升7位至收入榜第16名。凭借精美的二次元风格和三国志题材,该游戏在日本市场表现突出,上市至今累计收入已突破11亿美元,并连续3年蝉联日本及全球市场放置RPG手游赛道收入冠军。

得益于游戏版本的更新和年末活动的上线,灵犀互娱旗下三国题材4X策略手游《三国志·战略版》12月海外收入环比上涨34%,重回收入榜第23名。根据Sensor Tower商店情报数据,截至2022年12月《三国志·战略版》海外累计吸金超5亿美元,成为2022年日本市场收入最高的策略手游。

12月出海手游收入增长榜

12月6日,紫龙游戏旗下二次元战棋SRPG手游《Archeland》(아르케랜드)正式登陆韩国市场,凭借本土化的广告投放与运营策略,以及高品质的二次元立绘,该游戏上线首日即登顶韩国iOS手游下载榜,跻身12月海外收入增长榜第2名,成为继《梦幻模拟战》和《天地劫》之后,紫龙游戏旗下又一款成功出海的战棋手游。

12月下旬,悠星网络《碧蓝航线》日服版本迎来重大内容更新,随着新的活动、关卡和道具的推出,本期《碧蓝航线》海外收入环比上涨93%,重回收入增长榜第3名,其中日本市场是收入增长的主要来源。

Damo Games于11月底在韩国市场推出RPG手游《一拳超人:英雄之路》,得益于一拳超人IP的影响力,该游戏上线以来连续多日登顶韩国iOS手游下载榜,入围12月收入增长榜第16名。

来自莉莉丝的4X策略手游《Warpath: Ace Shooter》(战火勋章)12月海外收入环比提升40%,重回增长榜第17名。

12月中旬,Pandada Games在海外市场推出忍者题材跑酷手游《Ninja Must Die》(忍者必须死)。根据Sensor Tower应用情报数据,该游戏上线首日登顶日本和韩国iPhone手游下载榜,同时连续多日位居日本iOS下载榜榜首,首次入围海外收入增长榜。

12月出海手游下载榜

伴随卡塔尔世界杯的热潮,以及世界杯主题活动的上线,Real Freestyle Soccer旗下体育手游《Soccer Super Star》延续11月强劲的增长趋势,本月下载量翻倍至2000万次,跃居下载榜榜首。

Whitedot旗下超休闲手游《Fish Go.io》在11月海外下载量环比增长122%的基础上,12月再度增长123%,排名上升6位至下载榜第2名。

来自leonpatriotic的拯救狗狗题材超休闲手游《Dog Rescue: Draw Puzzle》,12月下载量环比增长77%,突破1100万次,跻身下载榜第3名。

12月河马游戏旗下火柴人动作手游《Stickman Clash: 2 player games》海外下载量激增至11月的7倍之多,入围下载榜第10名。

首次入围榜单还有Blockman Go Studio《Blockman Go》、Rosecrab《Love Paradise – Merge Makeover》以及9z Games《Hero Clash: Save The Dog》。