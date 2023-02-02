可持续发展的舞台不仅仅是陆上交通，水上交通同样富有想象力，船舶的电气化将开启一个新的篇章。

虽然极星 Polestar 仍然是一家年轻的汽车公司，但这家总部位于哥德堡的电动汽车制造商的品牌发展一直在超速运转。Polestar 的产品线正在迅速扩大，已经退出了两款车型，并计划在 2023 年底之前交付即将推出的第三款SUV。在 2022 年 8 月，Polestar与另一家总部位于瑞典的电动汽车公司 Candela 建立了合资企业。但这次冒险不是为了公路车辆，而是为了水上车辆。

Candela 是一家电动船制造商，试图通过提供高效的动力系统来提高电动船的可行性。至于电动汽车上的技术积累，空气动力学、重量和动力总成效率对于挤出最大续航里程至关重要。但是这个公式不是为汽车定制的；事实上，将这些设计技术应用到其他车辆中可以产生类似的效率增益。

对于 Candela，其团队知道仅将电池和电动机放在普通船上是不够的，因此他们寻求水翼技术。在一艘典型的船中，船体与水接触，留下巨大的表面区域容易产生摩擦损失。在电动船中，这可能意味着毁灭性的效率下降导致航程受限。

在水翼艇中，可伸缩的机翼将从船体延伸出来，并产生类似于飞机机翼的升力。一旦船达到“飞行”速度，船就会浮出水面并在水面上方平稳滑行。在其 22 节的巡航速度下，C-8 应该仅持续消耗 23kW（30 马力）。根据 Candela 的官方数据，C-8 的效率是传统船只的五倍以上。

当概念出现时，这家初创公司发现了 C-8 电池的问题。简而言之，Candela 认为其电池技术尚未准备好为大众市场产品提供足够的续航里程。由于需要电池，该公司建立了合作连接，Polestar 决定与这家水上初创公司合作，让其船只重回主流的性能表现。

谈起合作，也是相当有趣：“我打电话给 Candela 的首席执行官 Gustav {Hasselskog}，并了解他们有什么样的需求，以及 Polestar 2 电池是否可以安装到 Candela 船的船体中，”Polestar 的首席运营官 Dennis Nobelius 说。不久之后，Candela 决定 69kWh Polestar 2 Standard Range 电池组很合适，然后他们合作获得适合海洋环境的电池。

“我们需要对软件进行调整和改动，以适应 Candela 船所需的电池管理系统，以及如何从电池中提取电力的具体要求，”Nobelius 表示。最终结果意味着 Candela C-8 可以使用 Polestar 电池行驶 57 海里或 65 英里。换句话说，C-8 一次充电就可以从加利福尼亚州的长滩飞往卡塔利娜岛的阿瓦隆。这是个不错的续航里程。

坎德拉Candela C-8 电动船的规格：

8.5 米（28 英尺） 2.5 米（8.2 英尺） 1700 公斤（3850 磅） 8 名乘客 69 kWh 电池（Polestar 2 标准系列单电机） 30 节（35 英里/小时）的最高速度 预期航程：22 节时 57 海里（65 美制英里） 直流充电，或 Polestar 11 kW 三相交流充电

另外，双方在可持续发展方面也下足了功夫。Polestar 旨在使用区块链技术追踪从材料来源到成品的风险矿物。透明度是气候行动的关键驱动力，其目的是展示从摇篮到坟墓的整个生命周期的碳足迹。而Candela引入了100% 碳纤维，瑞典制造技术。凭借在战斗机技术和飞机设计方面的经验，其设计的机身非常轻便，同时仍然坚固耐用。C-8 船体采用 100% 碳纤维真空注入，重量明显低于同类船只。

除了电池，Polestar 还很高兴将其资源投入到电气化的不同领域。“对极星来说，这更像是一种品牌合作，一种良好的技术合作，我们都可以从中学到一些东西，但真正的推动力在于我们可以支持陆上或海上的电动产品，”Dennis Nobelius诺贝利乌斯补充道。“看到仅通过抬高船就可以减少摩擦的美妙之处，我们明白这似乎是电池驱动船的完美搭配。”“我们也认识到该船的品牌和设计与 Polestar 有点相似。如果我们要设计一艘船，这并非不可能，它或多或少看起来会像 Candela。”

所以，未来的水上交通工具将会拥抱可持续发展的趋势，我们将看到越来越多这类的产品，极星为我们提供了一个好的用例榜样。