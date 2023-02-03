Alphabet发布了2022财年第四季度及全年财报。报告显示，Alphabet第四季度总营收为760.48亿美元，同比增长1%；按照美国通用会计准则，Alphabet第四季度净利润为136.24亿美元，上年同期为206.42亿美元，同比下降34%。

Alphabet旗下Google部门的Google搜索及其他业务第四季度营收为426.04亿美元，上年同期为433.01亿美元；YouTube广告业务营收为79.63亿美元，上年同期为86.33亿美元。

Alphabet旗下Google部门的第四季度网络营收，也就是Google合作伙伴网站通过AdSense计划所产生的营收为84.75亿美元，上年同期为93.05亿美元。

Alphabet旗下Google部门的第四季度Google Cloud业务营收为73.15亿美元，上年同期为55.41亿美元。

Alphabet第四季度“Other Bets”业务营收为2.26亿美元，上年同期为1.81亿美元。

Google 2022财年营收为2828.36亿美元，与2021财年的2576.37亿美元相比增长10%，不计入汇率变动的影响为同比增长14%；净利润为599.72亿美元，2021财年为760.33亿美元。