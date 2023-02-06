奥迪 Activesphere 概念车是一款时尚的 Coupe-Crossover，可变形为皮卡，奥迪的新概念融合了轿跑车、SUV 和皮卡的世界，同时为四人座舱内的所有人提供混合现实的设备，将VR/AR融入未来智能交通体验，让周围环境和数字现实之间实现了融合。

奥迪现在已经完成了其四款带有 Activesphere 元素的电动 Sphere 概念车。与其他 E-studies 一样，这款四门跨界双门轿跑车有一个特殊的车身特征：只需按一下按钮，Activesphere 的 Sportback 后部就可以变成一个开放式装载地板。

与之前对Skysphere 敞篷跑车、Grandsphere 轿车和Urbansphere 概念的车型一样，奥迪对 Activesphere 的介绍侧重于车身概念的特殊性和内部结构及其预期用途，显然，有点变形金刚的味道。

在我们眼中，它相当于具有 Allroad 全路段处理能力的未来 A5 Sportback 的电动汽车。空气动力学的外观让人耳目一新、几乎单一体积的轮廓非常规地与一组 22 英寸的车轮配合，车轮采用抓地力强的轮胎 (285/55R22)，而纤细和肌肉发达的车身具有大量的保护性覆层。

电动数据能力方面，奥迪使用了PPE模块化系统。由于该平台上的首批量产车型（奥迪以 Q6 e-tron 的形式）要到今年晚些时候才会推出，因此一些细节仍然有些模糊。使用大约 100 kWh 的电池，跨界车的续航里程应该超过 600 公里。由于车轴之间的整个宽度都用于电池，因此它的外壳将保持相对平坦。

有一点很明确：800 伏系统的峰值输出高达 270 千瓦，应该可以缩短充电时间。奥迪谈到从 5% 到 80% 的电量可在 10 分钟或不到 25 分钟内行驶 300 公里。如果以 100 kWh 净电量和恰好 25 分钟为基础，这相当于从 5% 到 80%充电过程大概是 180 kWh 的平均充电功率。

Activesphere Concept 由每轴一台电动机提供动力，它们共同提供 325 kW 和 720 Nm 的功率。这并不能使奥迪研究成为最强大的 PPE 车型：保时捷已经承诺为其电动 Macan 提供高达 450 kW 的功率。前后轮分别通过五连杆轴连接。该概念车使用带自适应阻尼器的空气悬架。

现在谈谈 Activesphere 的特殊性：一方面，这款 4.98 米长的跨界双门轿跑车应该是一款优雅的豪华级车辆，能够带来舒适的旅行——很可能与当今 Q8 风格的 SUV 双门轿跑车 e-tron相媲美。然而，与此同时，该车辆也适合作为休闲车使用，只需按一下按钮即可从 Sportback 转变为带有开放装载区的“Activeback”——“非常适合携带休闲设备，例如作为电动自行车或水上和冬季运动设备”，正如奥迪解释的那样。

得益于自适应空气悬架，Activesphere 的离地间隙是可变的。标准高度为 208 毫米（8.2 英寸），与 Q5 相似，在越野模式下可增加至 248 毫米（9.8 英寸），或降低至类似轿车的 168 毫米（6.6 英寸） ) 用于在停机坪上行驶，有利于操控和空气动力学。

如果需要，透明的后车窗几乎可以滑过车顶。同时，后部较低的垂直部分折叠成水平位置。“这开辟了一个相当不错的装载区，例如，电动自行车车轮的支架已经凹进了，”奥迪是这样描述这个概念的。顺便说一句，“Pickup”这个词在长篇新闻稿中只用了一次。由于负载区域被 C 柱限制在两侧并且向后开放，奥迪显然更喜欢新词“Activeback”。

在内饰方面，这款车采用了一种基于“混合现实”方法的新型显示和控制技术：称为“奥迪尺度”的系统依赖于驾驶员佩戴的高科技数据眼镜。一方面，眼镜旨在让人们看到真实世界（如果未激活自动驾驶功能，还可以看到道路），同时叠加出现三个的信息和交互元素维度进入视野。没错，你可以理解为这是时下大火的元宇宙概念，未来的年轻人可能更愿意体验。

由于驾驶员和乘客显示的信息可能不同，因此两人可以使用相同的区域来完成其他任务。例如，驾驶员会看到与驾驶相关的所有数据。触摸敏感区嵌入在真实的仪表板中，可用于操作眼镜中显示的按钮——对于驾驶员和乘客来说也是不同的。

与其他车辆概念一样，奥迪 Activesphere 更多是关于探索车辆的技术可能性和未来用途，包括对它们的反应，而不是具体车型的预览。“这款概念车展示了我们对未来高端机动性的愿景。我们正在经历范式转变，尤其是在我们未来奥迪车型的内饰方面，”技术开发董事会成员奥利弗·霍夫曼 (Oliver Hoffmann) 说。“内部成为乘客有宾至如归之感的地方，同时可以连接到外面的世界。奥迪 Activesphere 最重要的技术创新是我们将增强现实应用于机动性。奥迪创造了周围环境和数字现实之间的完美结合。”