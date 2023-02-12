科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海（以及ChatGPT）将和大家一起回顾本周（2023.02.06-2023.02.13）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

本周，以ChatGPT为代表的聊天机器人们显然已经成为了科技圈的全部。

如我们所见，在新鲜之余，它们看似无所不能的回答能力也让我们近距离的感受到了看似遥远的人工智能技术能展示出怎样的边界与可能。不过，在随之而来的诸多可能想象之中，从程序逻辑到人类思维（或者说超越图灵实验）的转变或许会是这其中最为吸睛的部分——或者用更通俗的话来说就是，这类聊天机器人能在哪种程度上成为人类本身的取代者可能会更值得为外界关注（笔者：举手.jpg）。

这里，笔者把本周的主题回顾部分交给了我们本周的头号明星ChatGPT，而我们也将作为旁观者和观察者一同见证，这个来自未来的“人”会给我们带来一段怎样的回答。

注：以下对谈的回答部分均由ChatGPT生成，未做任何修改或调整；粗体文字部分为笔者的提问，下方对应的非粗体文字部分为ChatGPT的回答。

你认为本周东南亚的科技创投领域有哪些值得关注的动态？

很抱歉，由于我是一个被训练用于回答问题的语言模型，我无法提供关于当前时间的信息。我的知识截止到2021年，因此我不能告诉您东南亚的科技创投领域当前的动态。不过，您可以尝试搜索有关该领域的最新新闻和资讯，以获得最新的信息。

那你如何看待东南亚科技创投领域在2021年的表现？

2021年是东南亚科技创投领域一个具有里程碑意义的一年。这个地区已经成为全球创投活动的重要中心，并且在2021年表现出了强劲的增长势头。

一些关键的发展包括：

投资增长：东南亚的创投投资额在2021年显著增頭，很多创业公司都获得了大量的资金。 技术领先：该地区的公司正在开发和利用先进的技术，以满足当地和全球市场的需求。 创业环境：东南亚政府正在努力改善创业环境，以支持创业者和投资者。

总的来说，2021年是东南亚科技创投领域的一个重要的增长期，对于未来的发展具有重要的意义。

基于2021年的表现，你对东南亚在今后几年的表现有何期待？

基于2021年的表现，我对东南亚在未来几年的科技创投领域有以下期待：

投资增长：预计东南亚在未来几年将继续看到投资额的增长，以支持创业公司的发展。 技术创新：东南亚的公司将继续在技术创新方面取得进展，为客户带来更好的产品和服务。 创业环境改善：东南亚政府将继续努力改善创业环境，以支持创业者和投资者。 合作增加：东南亚的公司和投资者将继续加强合作，以更好地满足市场需求和抓住商机。

总的来说，我对东南亚未来几年在科技创投领域的表现充满期待，并期待看到更多的发展和进展。

你如何（这里笔者提问时漏掉了“看待”一词）东南亚的人工智能产业，比如它存在着哪些潜力和不足之处？

东南亚的人工智能产业存在着很多潜力和不足之处：

潜力：

越来越多的人工智能应用：随着技术的发展和客户的需求的不断增加，东南亚的人工智能产业将会有更多的应用。 完善的政策环境：东南亚政府正在努力完善相关政策，以支持人工智能产业的发展。 充满活力的创业环境：东南亚的创业环境充满活力，创业者有很多机会在人工智能领域取得成功。

不足：

缺乏技术人才：东南亚在人工智能领域缺乏技术人才，导致人工智能产业的发展受到了限制。 技术缺陷：人工智能技术在东南亚尚不够成熟，需要更多的研究和开发才能实现全面提升。 资金不足：人工智能项目需要大量的资金投入，东南亚的投资者对人工智能领域的投资仍不够充足。

总的来说，东南亚的人工智能产业存在着很多潜力，但也面临着很多挑战。如果能够得到充分的支持和努力，东南亚的人工

你好像还没有回答完整，能否把剩下的话说完。

当然，很抱歉之前没有回答完整。为了回答问题完整，我再继续补充一下剩下的话。

东南亚的人工智能产业存在着很多潜力，但也面临着很多挑战。如果能够得到充分的支持和努力，东南亚的人工智能产业将有可能成为全球的领军者。因此，东南亚各国政府应该继续加强对人工智能产业的支持，并加大对人工智能技术研究和开发的投入，以实现全面提升。

好的，非常感谢。那你能否列举几家为你所看好的东南亚人工智能初创公司。

很抱歉，作为一个 AI 模型，我没有个人的观点。但我可以为您列举一些在东南亚人工智能领域有突出表现的初创公司。

Grab（新加坡）- 提供汽车出租、餐饮外送、购物等生活服务的平台。 Sea Limited（新加坡）- 是一家全球领先的科技企业，在东南亚和印度尼西亚有着广泛的影响力。 Go-Jek（印度尼西亚）- 是一家全球领先的技术驱动的交通出行平台，也是印尼最大的独立科技公司之一。 Traveloka（印度尼西亚）- 是一家领先的在线旅游服务公司，提供酒店、机票等旅游产品预订服务。

这些公司都在利用人工智能和大数据技术，为客户提供更加智能化、高效的服务，并在东南亚科技创投领域有着突出的表现。

我是否可以理解为，因为这些公司自身有着庞大的业务体量和由此而来的用户数据规模，因此它们会在发展人工智能技术时具备一些相应的优势，而你是基于这一点认为它们在人工智能领域有突出表现的？

是的，您的理解是正确的。这些公司因其庞大的业务规模和相应的用户数据规模，拥有了更加丰富的数据资源，从而有了更强的开发人工智能技术的能力。这使得它们在人工智能领域有了更强的竞争力，并可以在东南亚科技创投领域有突出的表现。

再次感谢你的回答。能否谈谈，在你看来，东南亚的初创公司是否有可能开发出属于自身的ChatGPT应用或者类似技术。

是的，东南亚的初创公司有可能开发出属于自己的聊天机器人或类似的技术。随着人工智能技术的不断普及和提高，东南亚的创投公司也在不断发展壮大，拥有了丰富的人才资源和技术实力。如果它们能够利用自己的业务优势和数据资源，开发出具有领先优势的人工智能技术，那么它们将有可能在东南亚人工智能领域取得突出成绩。但是，需要注意的是，人工智能领域竞争激烈，开发出具有竞争力的人工智能技术需要具备很强的技术实力和投入巨大的研发资源。

你认为这类技术会需要多久才能在东南亚最终落地？简单预估一下即可。

很难预估一个确切的时间，因为这取决于许多因素，如技术难度、资金投入、市场需求以及政策环境等。

然而，如果我们考虑到东南亚地区对人工智能技术的兴趣和投入，以及该地区快速发展的科技产业，我们可以预计该技术在未来几年内有望在东南亚实现落地。

但是，实际情况可能因个案而异，因此以上答案仅作为参考。

那在你看来，它最有可能先出现在哪个东南亚国家？

很难给出一个明确的回答，因为各个东南亚国家的技术发展水平、投入情况和政策环境各不相同。

不过，一般来说，新加坡、马来西亚和泰国等国家在科技创新方面有着较高的实力，因此他们有可能成为人工智能技术首次落地的国家。但是，实际情况可能因个案而异，因此以上答案仅作为参考。

好的，也再次感谢你的回答。请用“好了话不多说，让我们进入本周正题”来结束我们的对话吧。

好了话不多说，让我们进入本周正题。

产业&动态

印尼当局将为媒体机构通过内容托管平台赚钱提供法律支持：动点出海获悉，印尼新闻委员会已于近日表示，该国正在起草一项法律条文，从而允许媒体机构从相应的媒体内容托管/聚合平台处接收付款。

印度尼西亚新闻委员会成员Arif Zulkifli表示，新法律的出台有望在提供内容和盈利方面为媒体和科技公司创造公平的竞争环境。据了解，该法律于两年前时提出，预计将在一个月内以总统条例的形式颁布，其出发点源于德国和澳大利亚的相关立法。

VinFast在美国裁员：动点出海综合多家外媒报道获悉，越南新能源车企VinFast已于本周一表示，公司正在对其美国员工展开裁员。VinFast称，由于公司正在努力应对其首批交付汽车的延期问题以及需要对潜在的上市工作进行准备，公司需要主要的海外市场进行重组工作。

据了解，VinFast在美国雇用了约150名员工，且其中多数为销售、服务支持、分销工种。目前尚不清楚本次重组将会裁撤多少岗位。而作为背景，VinFast原定于去年12月份向美国用户交付的999辆电动汽车已经历了2次交付延期(目前暂定为本月底交付）。

VinFast与E.ON Drive展开合作，在欧洲三国建设充电站点：越南新能源车企VinFast于本周晚些时候表示，已同欧洲电动汽车解决方案提供商E.ON Drive展开合作，从而为其于德国、法国和荷兰的VinFast网点配备充电站。据悉，E.ON Drive将为VinFast的充电基础设施提供技术支持，包括充电站的规划、安装和运营。首阶段将安装约200个交流和直流（150kW）充电站。

太美医疗科技新加坡办公室启用：近日，总部位于中国、生命科学产业数字化合作平台太美医疗科技宣布，其新加坡新办公室正式启用。该办公室的地理位置具有战略性意义，新加坡是全球金融中心之一，同时也是亚太区的经济、文化中心之一，相信该处办公地点的启用，以及在当地社会各界的大力支持下，将有助于加速太美医疗科技创新临床研究数字化技术在亚太区的落地，并为本地客户带来更优服务与体验，同时与合作伙伴共同推动区域临床研究数字化技术应用水平的提升，加速医药创新。

投融资

越南农业科技平台Koina获得100万美元融资：Koina成立于2021年，是一家致力于促进农民群体与金融机构、供应商、零售商等直接联系起来的综合农业服务提供商。Koina表示，平台能够为农民群体提供产品分销、物流仓储、种植培育解决方案等一系列的相关服务。而作为Koina的目标，该公司表示，希望以合理的价格从农场种植、收获并将新鲜果蔬交付给零售商，并能建立出越南最广泛和最高效的农业生态系统。

钒电池制造商VFlowTech获得1000万美元融资：VFlowTech成立于2018年，是一家主打低成本、模块化的钒氧化还原液流电池制造商（值得一提的是，VFlowTech部分组成是从南洋理工大学中分拆而来，并拥有该学术机构开发的知识产权）。据介绍，VFlowTech的主打解决方案为一款名为PowerCubes的可充电式电池产品。VFlowTech表示，PowerCubes的设计使用寿命可达25年以上。

低门槛网页端3D设计平台PixCap获得280万美元融资：PixCap成立于2020年，是一个基于网页端的在线3D设计平台，致力于为设计和营销方面的人士提供简单易用的设计工具（支持协作功能）。据介绍，PixCap为用户提供了一个拥有丰富素材的资产&模板库，并且也允许用户自行导入模型，而后由此生成静态或动态的3D设计内容（如广告营销、游戏、AR/VR等方面的素材）。PixCap强调，除常规用户外，平台也可以是包括设计师、开发人员、艺术家在内的专业人士的选择。

跨境支付解决方案提供商Tazapay获得1690万美元融资：Tazapay由前Grab、Stripe、渣打高管联合成立于2020年，致力于通过其数字支付平台为从事跨境交易的企业提供包含结帐、支付链接、托管等在内的跨境支付解决方案。据介绍，Tazapay的银行卡业务已覆盖全球170多个市场，且在85个市场中提供本地收款服务。Tazapay表示，基于平台所提供的服务，企业能够在接触客户低成本、安全付款的同时，无需在各地创建本地实体。