动点出海综合多家外媒报道获悉，新加坡金融管理局（MAS）和印度储备银行（RBI）已于今日正式接通了两国的快捷支付系统。

据了解，这一项目由新加坡的快捷支付平台PayNow和印度的统一支付接口UPI（亦即当地的官方快捷支付系统）共同构成，并得到星展银行（新加坡及印度）、Liquid Group、Axis Bank、印度国家银行（State Bank of India）等8家新加坡和印度银行/金融机构的参与，旨在为双方系统用户提供于两地银行账户之间进行的实时、低成本跨境转账/汇款服务，并且无需第三方平台介入。

作为背景，我栏目曾指出，两家央行机构（MAS和RBI）于21年9月宣布了这一计划，并在当时表示该项目计划于22年7月份上线。

目前，就新加坡地区而言，PayNow—UPI跨境转账服务正分阶段提供给星展银行和Liquid Group的新加坡客户，这些机构将从即日起至2023年3月底逐步增加符合条件的用户规模和交易限额。据介绍，现阶段，被选定的星展银行客户的每笔交易转账上限为200新币，每日上限为500新币。而到了2023年3月31日，这项服务将提供给所有星展银行客户，并且其每日上限也将提升至1000新币。

另一方面，在印度，所有参与PayNow—UPI项目的印度银行及金融机构客户从服务上线日起就能够通过该服务接收资金。不过，当下，其汇款服务仅向ICICI Bank、Indian Bank、Indian Overseas Bank、印度国家银行四家印度银行的客户开放，并将在随后阶段逐步扩大范围。

据介绍，PayNow—UPI项目为全球首个使用可扩展的基于云端的基础设施打造的实时支付系统链接，并且也是首个以非银行金融机构作为参与者的相关链接。

值得一提的是，本次并非新加坡的首个国家级的对外支付系统链接。

早在21年4月份，新加坡与泰国两地央行便已宣布启动了两国官方快捷支付系统的联动（泰国的官方快捷支付系统为PromptPay）。同年9月，新加坡也公布了与马来西亚的此类计划，至去年8月，新加坡和印尼也表示出了其联动规划。而到了去年11月，印尼、马来西亚、新加坡、泰国、菲律宾五国央行机构则在印尼联合签署了一项旨在加强区域支付连通性（RPC）的谅解备忘录，以促进在各国之间进行更快、更实惠、更透明以及更具包容性的跨境支付行为。

有数据指出，当前，新加坡和印度之间的跨境零售支付和汇款规模达每年10亿美元以上。